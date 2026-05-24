اردوغان: ترکیه آماده حمایت از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا است
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، گفت که ترکیه آماده است در مرحله اجرای هرگونه توافق جمهوری اسلامی و آمریکا، همه حمایتهای لازم را ارائه دهد.
سپاه پاسداران در پیامی به مناسبت سوم خرداد هشدار داد هرگونه حمله تازه آمریکا و اسرائیل به ایران با پاسخی «ویرانگر و جهنمی» مواجه خواهد شد. این نهاد همچنین از «نابودی اسرائیل» توسط «محور مقاومت» به عنوان یکی از اهداف پیشرو یاد کرد.
فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت سالگرد آزادسازی خرمشهر، ضمن هشدار به آمریکا و اسرائیل درباره پیامدهای هرگونه حمله دوباره به ایران، اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بالاترین سطح آمادگی نظامی قرار دارند و هر تعرض تازه با پاسخی «ویرانگر و جهنمی» روبهرو خواهد شد.
در این پیام، جنگ اخیر با عنوان «جنگ تحمیلی سوم» توصیف شده و آمده است که پس از ۴۰ روز، طرف مقابل به دلیل آنچه سپاه «پاسخ قاطع و ویرانگر نیروهای مسلح ایران» خوانده، ناچار به درخواست آتشبس شده است.
سپاه تاکید کرده است: «نیروهای مسلح مقتدر کشور در بالاترین سطح آمادگی و بازدارندگی فعال در همه ابعاد موشکی، هوایی، دریایی، زمینی، فضایی و سایبری قرار دارند.»
در ادامه این پیام آمده است: «هرگونه تعرض مجدد دشمن، پاسخی ویرانگر و جهنمی در ابعاد منطقهای و فرامنطقهای در پی خواهد داشت.»
فرماندهی کل سپاه همچنین توسعه توانمندیهای هستهای، موشکی، دفاعی و تهاجمی ایران را عامل تغییر محاسبات دشمنان جمهوری اسلامی دانسته و تاکید کرده است این توانمندیها به تقویت «بازدارندگی ایران» منجر شدهاند.
در بخش دیگری از این پیام، سپاه اعلام کرد: «فتح خرمشهر، الگویی ماندگار برای پیروزی در خرمشهرهای پیش رو و آزادی قدس شریف و نابودی اسرائیل توسط محور مقاومت و مجاهدان جهان اسلام است.»
این اظهارات، تازهترین مورد از تاکید رسمی سپاه بر هدف «نابودی اسرائیل» و پیوند آن با ماموریتهای «محور مقاومت» محسوب میشود؛ موضعی که طی سالهای گذشته بارها از سوی مقامهای جمهوری اسلامی مطرح شده و از جمله دلایل اعلام شده توسط اسرائیل و آمریکا برای جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر است.
این پیام در شرایطی منتشر شده که طی هفتههای اخیر، همزمان با ادامه مذاکرات و افزایش گمانهزنیها درباره احتمال ازسرگیری درگیریها، مقامهای آمریکایی و اسرائیلی نیز بارها از آمادگی برای اقدام نظامی دوباره علیه جمهوری اسلامی سخن گفتهاند.
دونالد ترامپ اعلام کرد فردی مسلح پس از تبادل آتش با ماموران سرویس مخفی آمریکا در نزدیکی ورودیهای کاخ سفید کشته شده است. مقامهای آمریکایی میگویند در این حادثه یک رهگذر نیز زخمی شده، اما رییسجمهوری و نیروهای حفاظتی آسیبی ندیدهاند.
پیش از این، آنتونی گوگلیلمی، رییس ارتباطات سرویس مخفی آمریکا، در بیانیهای اعلام کرده بود مظنون تیراندازی پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده است.
به گفته او، این حادثه اندکی پس از ساعت شش عصر شنبه (دوم خرداد) در محدوده خیابان هفدهم و خیابان پنسیلوانیا رخ داد؛ جایی که فرد مظنون سلاحی را از کیف خود خارج کرده و اقدام به تیراندازی کرد.
گوگلیلمی گفت ماموران سرویس مخفی به تیراندازی پاسخ داده و فرد مهاجم را هدف قرار دادند. این فرد به بیمارستانی در منطقه منتقل شد، اما بعداً مرگ او اعلام شد.
بر اساس این بیانیه، در جریان تیراندازی یک رهگذر نیز بر اثر اصابت گلوله زخمی شده است، اما هیچیک از ماموران سرویس مخفی آسیب ندیدهاند.
رییس ارتباطات سرویس مخفی همچنین تاکید کرد که ترامپ هنگام وقوع حادثه در کاخ سفید حضور داشت، اما این رویداد تاثیری بر افراد تحت حفاظت سرویس مخفی یا فعالیتهای حفاظتی نداشته است.
مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی پس از در دسترس قرار گرفتن منتشر خواهد شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حکم اعدام یکی از بازداشتشدگان اسفند ماه سال گذشته را اجرا کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، صبح یکشنبه سوم خرداد، مجتبی کیان، به اتهام «ارسال اطلاعات مرتبط با واحدهای صنایع دفاعی» به آنچه «شبکههای وابسته به دشمن» در جریان جنگ اخیر نامیده شده، اعدام شد.
بر اساس گزارش میزان، برای این فرد پروندهای در دادگستری استان البرز تشکیل شده و «پس از رسیدگی قضایی»، حکم اعدام او صادر و اجرا شده است.
خبرگزاری میزان جزئیات بیشتری درباره روند دادرسی، وکیل مدافع، یا امکان دسترسی متهم به فرایند دفاع قضایی منتشر نکرده است.
آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی، جزییاتی از توافق احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا را که ممکن است یکشنبه اعلام شود، منتشر کرد. این توافق شامل تمدید ۶۰ روزه آتشبس است که در طی آن تنگه هرمز بازگشایی میشود، تهران میتواند آزادانه نفت بفروشد و مذاکرات هستهای برگزار خواهد شد.
به گفته این مقام آمریکایی، این تفاهم ۶۰ روز اعتبار دارد و در صورت توافق دو طرف قابل تمدید خواهد بود.
در طول این دوره ۶۰ روزه، تنگه هرمز بدون دریافت عوارض باز خواهد بود و ایران موافقت خواهد کرد مینهایی را که در این آبراه مستقر کرده پاکسازی کند تا کشتیها آزادانه عبور کنند.
در مقابل، ایالات متحده محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. این مقام گفت هرچه جمهوری اسلامی سریعتر مینها را پاکسازی و عبور و مرور دریایی را از سر بگیرد، محاصره نیز سریعتر لغو خواهد شد. او افزود اصل کلیدی دونالد ترامپ در این توافق «کاهش فشار در برابر اقدام» است.
به گفته این مقام، ایران خواستار آزادسازی فوری داراییها و رفع دائمی تحریمها بود، اما طرف آمریکایی اعلام کرده این اقدامات تنها پس از ارائه امتیازهای ملموس انجام خواهد شد.
آکسیوس نوشته اگرچه این توافق میتواند از تشدید جنگ جلوگیری کند و فشار بر عرضه جهانی نفت را کاهش دهد، اما مشخص نیست که آیا به یک توافق صلح پایدار که خواستههای هستهای ترامپ را نیز در بر بگیرد منجر خواهد شد یا نه.
هم ترامپ و هم میانجیها اعلام کردهاند که ممکن است این توافق روز یکشنبه اعلام شود، اما هنوز نهایی نشده و احتمال فروپاشی آن وجود دارد.
بهنوشته آکسیوس این مقام آمریکایی که نامش اعلام نشده، چارچوبی دقیق از پیشنویس توافق ارائه داده که بخش زیادی از آن از سوی دیگر منابع نزدیک به مذاکرات نیز تایید شده است. جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به جزییات فاششده نشان نداده است اگرچه تهران نیز تایید کرده که توافق نزدیک است.
مسائل هستهای همچنان در دستور مذاکره
بهنوشته آکسیوس پیشنویس یادداشت تفاهم شامل تعهد جمهوری اسلامی به عدم دستیابی به سلاح هستهای و مذاکره درباره تعلیق برنامه غنیسازی اورانیوم و همچنین کنار گذاشتن ذخایر اورانیوم با غنای بالا است.
آکسیوس بهنقل از دو منبع آگاه نوشته است جمهوری اسلامی از طریق میانجیها تعهدات شفاهی درباره دامنه امتیازاتی که حاضر است در زمینه توقف غنیسازی و واگذاری مواد هستهای بدهد، ارائه کرده است.
ایالات متحده نیز در طول این ۶۰ روز درباره رفع تحریمها و آزادسازی داراییهای ایران مذاکره خواهد کرد، اما اجرای این موارد منوط به دستیابی به یک توافق نهایی و قابل راستیآزمایی است.
بهنوشته آکسیوس، براساس این توافق نیروهای آمریکایی که در ماههای اخیر در منطقه مستقر شدهاند، در طول این دوره باقی خواهند ماند و تنها در صورت دستیابی به توافق نهایی از منطقه خارج خواهند شد.
براساس این گزارش در این توافق همچنین تصریح شده است که جنگ میان اسرائیل و حزبالله در لبنان پایان خواهد یافت.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در تماس تلفنی روز شنبه با ترامپ نسبت به این بند ابراز نگرانی کرده است. او همچنین درباره سایر بخشهای توافق نیز نگرانیهایی مطرح کرده، اما بهگفته یک مقام آمریکایی، این موضوع را با لحنی محترمانه بیان کرده است.
این مقام آمریکایی به آکسیوس افزود که این توافق یک «آتشبس یکطرفه» نخواهد بود و اگر حزبالله اقدام به بازسازی توان نظامی یا حمله کند، اسرائیل اجازه خواهد داشت برای جلوگیری از آن اقدام کند. به گفته او: «اگر حزبالله رفتار مناسبی داشته باشد، اسرائیل هم همینطور خواهد بود.»
او افزوده است: «نتانیاهو ملاحظات داخلی خود را دارد، اما ترامپ باید منافع ایالات متحده و اقتصاد جهانی را در نظر بگیرد.»
چگونگی شکلگیری توافق
آکسیوس در گزارش خود فرآیند دستیابی به این توافق را شرح داده و نوشته ترامپ روز شنبه دوم خرداد در یک تماس تلفنی نظر چند رهبر عرب و مسلمان را درباره این توافق جویا شد و به گفته سه منبع، همه آنها از آن حمایت کردند.
از جمله این افراد محمد بن زاید، رییس امارات متحده عربی، و همچنین رهبران عربستان سعودی، قطر، مصر، ترکیه و پاکستان بودند که همگی در تلاشهای میانجیگری نقش داشتهاند.
پاکستان نقش اصلی میانجی را ایفا کرده و این روند تحت هدایت ژنرال عاصم منیر، فرمانده کل ارتش این کشور، بوده که در روزهای جمعه و شنبه در تهران حضور داشت تا توافق را نهایی کند.
ترامپ در روزهای اخیر بین پیشبرد توافق و انجام یک حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی مردد بود، اما تا عصر شنبه بیشتر به راهحل دیپلماتیک متمایل شده است.
کاخ سفید امیدوار است اختلافات نهایی در ساعات آینده حل شود و توافق روز یکشنبه اعلام گردد.
با این حال، آکسیوس بهنقل از منبع خود در دولت آمریکا نوشته است اگر ایالات متحده به این نتیجه برسد که تهران در مذاکرات هستهای جدی نیست، ممکن است توافق حتی پیش از پایان ۶۰ روز نیز فرو بپاشد.
در مقابل، واشینگتن معتقد است فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی انگیزهای برای دستیابی به توافق نهایی و رفع تحریمها و آزادسازی داراییها ایجاد میکند.
این مقام افزود: «جالب خواهد بود ببینیم حکومت ایران تا چه حد واقعا حاضر است پیش برود، اما اگر بخواهد مسیر خود را تغییر دهد، مرحله بعدی آن را مجبور خواهد کرد تصمیمهای مهمی درباره آیندهاش بگیرد.»
به گفته مشاوران ترامپ، اگر خواستههای او درباره برنامه هستهای ایران محقق شود، رییسجمهوری آماده است گامهای بزرگی برای بازتنظیم روابط با ایران بردارد و به این کشور فرصت دهد از ظرفیتهای اقتصادی گسترده خود بهرهمند شود.