فرمانده کل انتظامی: از ابتدای جنگ ۶ هزار و ۵۰۰ نفر را بازداشت کردیم
احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، اعلام کرد که این نیرو ۶ هزار و ۵۰۰ نفر شهروند را از ابتدای جنگ بازداشت کرده است.
رادان این افراد را «وطنفروشان و جواسیس» نامید و گفت بازداشتها در ارتباط با اعتراضات دی ماه همچنان ادامه دارد.
روزنامه تلگراف در گزارشی تحقیقی خبر داد یک شرکت رسانهای مستقر در لندن مرتبط با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، از مجوز حمایت مالی ویزای نیروی «کار ماهر» برای انتقال برخی افراد به بریتانیا استفاده کرده است.
این موضوع به گفته کارشناسان امنیتی میتواند خطر سوءاستفاده اطلاعاتی و فعالیتهای خصمانه در خاک بریتانیا را افزایش دهد.
به گزارش تلگراف، شرکت «راد مدیا ورلد» (RAD Media World) که در شمال غرب لندن ثبت شده، با نهادهایی از جمله پرستیوی، رسانه دولتی جمهوری اسلامی، و هیسپان تیوی، شبکه اسپانیاییزبان وابسته به حکومت ایران، ارتباط دارد و از طریق حمایت مالی از ویزای نیروی کار ماهر، افرادی را بهطور قانونی وارد بریتانیا کرده است.
منابع دولتی بریتانیا در پاسخ به این روزنامه تایید کردهاند که این شرکت توانسته برای تعدادی از افراد، ویزای کاری دریافت کند، هرچند گفته شده شمار این افراد محدود بوده است.
ویزای نیروی کار ماهر در بریتانیا میتواند تا پنج سال اعتبار داشته باشد و دارندگان آن امکان انتقال اعضای خانواده خود را نیز دارند. تنها کارفرمایانی که از سوی وزارت کشور بریتانیا تایید شدهاند، اجازه حمایت مالی از این نوع ویزا را دارند.
هشدار کارشناسان: خطر ایجاد «درِ باز» برای فعالیتهای جمهوری اسلامی
به نوشته تلگراف، کارشناسان اطلاعاتی هشدار دادهاند که چنین سازوکاری ممکن است به «دری باز» برای ورود افرادی تبدیل شود که احتمال دارد به نمایندگی از جمهوری اسلامی فعالیتهای اطلاعاتی یا خصمانه انجام دهند.
این هشدارها پس از افزایش سطح تهدید تروریستی در بریتانیا به سطح «شدید» و در پی موجی از حملات علیه یهودیان، کنیسهها و موسسات خیریه مطرح شده است.
جاناتان هکت، افسر سابق اطلاعاتی آمریکا و متخصص عملیات پنهانی ایران، به تلگراف گفته است جمهوری اسلامی از رویکرد نسبتا سهلگیرانه بریتانیا سوءاستفاده میکند و بخشی از فعالیتهای خود را از طریق نهادهای رسانهای و فرهنگی پیش میبرد.
او گفت: «این سازمانها میتوانند پوششی برای ورود ماموران اطلاعاتی ایران به بریتانیا فراهم کنند؛ افرادی که ممکن است برای نظارت، شناسایی، انتقال مخفیانه پول یا دیگر فعالیتهای پنهانی وارد شوند.»
او همچنین گفت: «اهداف جمهوری اسلامی در بریتانیا شامل جامعه یهودیان و مخالفان ایرانی هستند و وجود چنین نهادهایی میتواند امکان اجرای این اهداف را فراهم کند.»
راجر مکمیلان، متخصص مقابله با تروریسم مرتبط با ایران و رییس سابق امنیت شبکه ایراناینترنشنال، نیز هشدار داده که افرادی ممکن است با ویزاهای صادرشده، با هدف «شناسایی خصمانه، تهدید، آزار و حتی اقدامات تروریستی علیه ایرانیان مهاجر و جامعه یهودیان در بریتانیا» وارد کشور شوند. او خواستار بازنگری کامل در سیاستها و روندهای صدور ویزا شده است.
درخواست برای لغو مجوز حمایت مالی از ویزا تلگراف گزارش میدهد از وزارت کشور بریتانیا خواسته شده مجوز موسسه راد برای حمایت مالی از ویزا لغو شده و بررسی جامعی درباره سیاستهای صدور ویزا آغاز شود.
دیوید تیلور، نماینده حزب کارگر در پارلمان بریتانیا، گفته است: «حق حمایت مالی این شرکت از ویزا باید فورا لغو شود و این شرکت باید بلافاصله تحت تحقیق قرار گیرد.»
او همچنین خواستار بررسی فوری افرادی شده که با حمایت این شرکت موفق به دریافت ویزا شدهاند.
ارتباط با پرستیوی، هیسپان تیوی و استودیوهای تولید در لندن
به نوشته تلگراف، شرکت راد مدیا ورلد با «راونور فارم استودیوز» (Ravenor Farm Studios)، استودیویی در غرب لندن، نیز ارتباط دارد؛ جایی که برنامه «Palestine Declassified» متعلق به پرستیوی فیلمبرداری شده بود.
تلگراف میگوید هنگام بازدید از محل شرکت در هفته جاری، با یک واحد خالی در شهرک صنعتی مواجه شده که تحت حفاظت یک شرکت امنیتی حرفهای بوده است؛ شرکتی که گفته هدف حضورش جلوگیری از استقرار افراد بیخانمان یا مسافران در آن محل بوده است.
ماه گذشته، این استودیو نامهای از دولت بریتانیا دریافت کرده که در آن به احتمال اقدام حقوقی بر اساس قانون امنیت ملی اشاره شده بود.
بر اساس اسناد ثبت شرکتها، سید مهدی میرطالب تنها مدیر فعلی راد مدیا وورد و حمید خیرالدین مدیر پیشین آن بودهاند. هر دو پیشتر با شرکت منحلشده UK Press TV Ltd و همچنین هیسپان تیوی همکاری داشتهاند.
اسناد رسمی همچنین نشان میدهد یکی از مالکان ثبتشده راونور فارم استودیوز، شرکت «لندن برادکاستینگپارتنرز» (London Broadcasting Partners Limited) است که سید مهدی میرطالب تنها مدیر آن محسوب میشود.
تلگراف میگوید آدرس ثبتشده راد مدیا ورلد در ومبلی لندن، با شرکتهای مرتبط از جمله لندنبرادکاستینگ پارتنرز و هیسپان تیوی مشترک است.
اتهامهای پیشین علیه پرستیوی به گزارش تلگراف، پرستیوی از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا تحریم شده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود این رسانه «برای جذب نیرو توسط سرویسهای اطلاعاتی ایران، از جمله جذب شهروندان آمریکایی، مورد استفاده قرار گرفته است.»
هیسپان تیوی نیز از چندین ماهواره اروپایی و آمریکایی حذف شده، اما گفته میشود همچنان در آمریکای لاتین مخاطبان قابل توجهی دارد.
واکنش متهمان و دولت بریتانیا سید مهدی میرطالب، مدیر فعلی شرکت لندن برادکاستینگپارتنرز، اتهامات مطرحشده را «مزخرفات توطئهمحور» خوانده است. پرستیوی و هیسپان تیوی از اظهارنظر درباره گزارش خودداری کردهاند.
در مقابل، سخنگوی وزارت کشور بریتانیا به تلگراف گفته است: «ما تهدید ناشی از ایران را بسیار جدی میگیریم و حفاظت از منافع و جان شهروندان بریتانیا اولویت نخست ماست.»
او افزود دولت بریتانیا تاکنون سپاه پاسداران و بیش از ۵۵۰ فرد و نهاد ایرانی را تحریم کرده و در هفتههای آینده قوانین جدیدی برای مقابله با فعالیتهای خصمانه دولتهای خارجی و نیروهای نیابتی آنها تصویب خواهد شد.
به نوشته تلگراف، جزئیات ارتباطات راد مدیا ورلد با نهادهای مرتبط با حکومت ایران در قالب پروندهای به واحد مقابله با تروریسم پلیس لندن و وزارت کشور بریتانیا ارائه شده است.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «فعالانه» از وکلای تسخیری برای تسهیل و تسریع سیستماتیک اعدام معترضان بازداشتشده بهره میگیرد. این سازمان افزود این وکلا با خودداری از برقراری ارتباط با خانواده متهمان آنان را از روند دادرسی بیاطلاع نگه میدارند.
به نوشته این سازمان، مستندات نشان میدهد وکلای تسخیری بلافاصله پس از صدور حکم، با ثبت درخواست تجدیدنظر، موکلان خود را از مهلت قانونی محروم میکنند و با ایجاد موانع عامدانه در مسیر دسترسی به وکلای مستقل، زمینه اجرای سریع احکام اعدام را فراهم میسازند.
این سازمان نوشت بازداشتشدگان اعتراضات بدون دفاع موثر میمانند؛ وکلای تسخیری اعترافات اجباری و ادعاهای شکنجه را به چالش نمیکشند و مدارک تبرئهکننده ارائه نمیدهند. در نتیجه دادگاهها بر اساس شواهد بدون اعتراض حکم اعدام صادر و دیوان عالی کشور نیز احکام را بدون بررسی حقوقی واقعی تایید میکند.
این سازمان هشدار داد این اقدامات نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه است و اعدامها را براساس حقوق بینالملل در زمره اعدامهای خودسرانه قرار میدهد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات صادق ساعدینیا، مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا» و از حامیان اعتصابها و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در دادگاه انقلاب قم خبر داد.
بر اساس این گزارش، ساعدینیا با اتهاماتی از جمله «فعالیت تبلیغی یا رسانهای برخلاف امنیت کشور»، «اقدام عملیاتی در راستای فراخوانهای گروههای معاند برای برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» روبهرو است.
انتشار استوری، فعالیت در فضای مجازی، حضور در تجمعات اعتراضی، تعطیل کردن کافهها و مغازههای متعلق به خود و تشویق برخی کارکنانش به حضور در اعتراضات از مصادیق اتهامات مطرحشده علیه او عنوان شده است.
نماینده دادستان، مواردی از جمله فعالیتهای ساعدینیا در فضای مجازی، تهیه کلیپی از یکی از کارکنانش با نوشته «جاوید شاه» روی دست، ایجاد و مدیریت گروه واتساپی کارکنان کافهها، انتشار پیام صوتی درباره خاموش کردن گوشی برای جلوگیری از ردیابی، حضور برخی کارکنان در اعتراضات و برنامهریزی برای تعطیلی کافهها و کارخانهها همزمان با فراخوانهای اعتراضی را از مصادیق اتهامات مطرحشده علیه او عنوان کرد.
بحران عمیق اقتصادی در ایران، کافهها و فرهنگ کافهنشینی را به سمت فروپاشی سوق داده است. افزایش شدید قیمتها و کاهش درآمدها، هم صاحبان کسبوکار و هم مشتریان را ناچار به عقبنشینی کرده است.
محسن مبرّا، رییس اتحادیه کافیشاپهای تهران، به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت هزینه اداره کافهها بیش از دو برابر شده و شمار مشتریان در ماههای اخیر تا ۵۰ درصد کاهش یافته است، بهطوری که تا ۴۰ درصد کافهها تعطیل شدهاند.
او گفت: «ادامه فعالیت به معنای سودده بودن نیست. سود این کسبوکارها مدام در حال کاهش است. در نتیجه، کافههایی که اجارهنشین هستند یا پشتوانه مالی قوی ندارند، به سمت تعطیلی میروند.»
کافهها، یکی از معدود فضاهای عمومی باقیمانده
در دو دهه گذشته، کافهها به بخشی مهم از زندگی شهری در ایران تبدیل شدند؛ ابتدا در تهران و سپس در شهرهای دیگر.
در شرایطی که گزینههای تفریحی ارزان همواره محدود بوده است، کافهها به یکی از معدود فضاهای در دسترس برای معاشرت، کار و گذران وقت در بیرون از خانه برای جوانان تبدیل شدند.
بسیاری از کافهها فراتر از مکانی برای نوشیدن قهوه یا صرف غذای سبک عمل میکردند. شب شعر، اجراهای کوچک موسیقی، نمایشگاه عکس و دورهمیهای غیررسمی در این فضاها برگزار میشدند و کافهها به محیطی نادر برای تعامل اجتماعی تبدیل شده بودند؛ آن هم در زمانی که بسیاری از فضاهای عمومی دیگر از دسترس خارج شده بود.
تا چند ماه پیش، تنها در تهران حدود شش هزار کافه در اندازههای مختلف فعال بودند، اما سقوط قدرت خرید مردم، این صنعت را بهشدت تحت فشار قرار داده است.
ساناز، منشی ۲۸ ساله یک شرکت خصوصی، گفت او و دوستانش پیشتر چند بار در هفته به کافه میرفتند، اما حالا با افزایش شدید هزینه خوراک، حملونقل و مسکن، حتی چنین تفریح سادهای هم نیازمند حسابوکتاب است.
او گفت: «باید همه هزینهها، حتی همین تفریح ساده را حساب کنم تا فقط بتوانم به آخر ماه برسانم؛ البته اگر شغلم را از دست ندهم.»
ساناز افزود: «اگر بیکار شوم، بعد از سالها استقلال مالی مجبور میشوم به خانه پدر و مادرم در شهر خودمان برگردم.»
تعطیلی و کوچک شدن کافهها، شغل بسیاری از کارکنان - عمدتا جوانان و زنان - را نیز از بین برده است.
شانا، ۲۶ ساله، پس از گذراندن دوره حرفهای باریستا، در یکی از شعبههای کافههای زنجیرهای سعدینیا مشغول به کار شد. اما در دیماه ۱۴۰۴، شعبههای این مجموعه ناگهان تعطیل شدند؛ آن هم پس از آن که مالک آن از معترضان مخالف حکومت حمایت کرد. اندکی بعد نیز جنگ آغاز شد.
او گفت: «کافههایی که از بحران اقتصادی جان سالم بهدر بردهاند هم دیگر نیروی جدید استخدام نمیکنند. خیلیها حتی کارکنان فعلی را هم تعدیل میکنند.»
شانا افزود: «هیچ امیدی ندارم که حتی با یاد گرفتن مهارتهای جدید مثل آشپزی یا کارهای دیگر بتوانم شغلی پیدا کنم. اقتصاد هر روز بدتر میشود و بازار کار مدام کوچکتر.»
چای همچنان نوشیدنی سنتی اصلی در ایران است، اما مصرف قهوه در سالهای اخیر رشد زیادی داشت. با این حال، افزایش شدید نرخ ارز و اختلال در واردات باعث شده قیمت قهوه آنقدر بالا برود که بسیاری از خانوادهها مصرف آن را کاهش دهند یا به کلی کنار بگذارند.
با وجود کاهش قیمت جهانی قهوه، قیمت دانه قهوه در ایران - که عمدتا پیش از جنگ از طریق امارات متحده عربی وارد میشد - تقریبا دو برابر شده است.
این افزایش مستقیما بر قیمتهای کافهها تاثیر گذاشته و همزمان با رشد اجارهبها و دیگر هزینهها، قیمت یک فنجان قهوه در بعضی کافهها تا چهار برابر افزایش یافته است.
یک صاحب کافه به «دنیای اقتصاد» گفت حتی کافههایی که فقط نوشیدنیهای ساده قهوه سرو میکنند نیز با کاهش تقاضا مواجه شدهاند، زیرا بسیاری از مردم دیگر نمیتوانند حتی رفتن به کافه برای نوشیدن قهوه را توجیه کنند.
تارا، مدیر یک شرکت تبلیغاتی با ۱۰ کارمند، گفت قهوه آنقدر گران شده که خرید آن برای محل کار هم دشوار شده است.
او گفت: «برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته مجبور شدم خرید قهوه برای آشپزخانه شرکت را که همیشه کنار چای برای کارمندها فراهم بود، متوقف کنم.»
تارا افزود: «مساله فقط قیمت قهوه نیست. از زمان جنگ تابستان گذشته (۱۲ روزه)، کارها عملا متوقف شدهاند. مشتریها حتی پروژههای نیمهتمام را هم لغو کردهاند و همه میدانند شرکت آخرین نفسهایش را میکشد.»
او گفت: «اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، چارهای جز تعطیلی نخواهیم داشت.»
نیویورکتایمز به نقل از دو مقام خاورمیانهای گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی حملات علیه جمهوری اسلامی در اوایل هفته آینده هستند و این گزینهها شامل بمباران اهداف نظامی و زیرساختی و عملیات ویژه زمینی برای یافتن مواد هستهای خواهد بود.
طبق این گزارش، نیروهای عملیات ویژه اعزام شده به منطقه میتوانند در این ماموریت مورد استفاده قرار گیرند، اما چنین عملیاتی به هزاران نیروی پشتیبانی نیاز دارد.
این روزنامه افزود به گفته دستیاران ترامپ، او هنوز در مورد گامهای بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی گفتند که حدود پنج هزار تفنگدار دریایی و حدود دو هزار چترباز از لشکر ۸۲ هوابرد ویژه ارتش ایالات متحده در منطقه منتظر دستورالعمل هستند.
مقامهای نظامی نیز گفتند که این نیروها میتوانند برای دستیابی به مواد هستهای ایران در سایت اتمی اصفهان، از جمله ایمنسازی محیط برای محافظت از اپراتورهای ویژهای که وظیفه ورود به آنجا را دارند، مورد استفاده قرار گیرند. آنها همچنین اشاره کردند که این نیروها همچنین میتوانند برای تصرف جزیره خارک مورد استفاده قرار گیرند، اگرچه ارتش برای حفظ آن به نیروهای زمینی بیشتری نیاز خواهد داشت.