تهران خواستار آزادسازی فوری ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده در قطر است
یک منبع آگاه که بهطور مستقیم در جریان مذاکرات قرار دارد، به ایراناینترنشنال گفت مذاکرهکنندگان ایرانی خواستار آزادسازی فوری ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی در قطر هستند و این خواسته را پیششرط پیشبرد گفتوگوها با ایالات متحده اعلام کردهاند.
این منبع، آزادسازی این منابع مشخص در قطر را پیششرطی سختگیرانه برای مرحله اولیه یادداشت تفاهم دانست.
او گفت تهران تاکید کرده است که در همین مرحله نخست، پیش از قدم برداشتن بهسوی هرگونه تفاهم دیپلماتیک اولیه، باید دسترسی واقعی و تضمینشده به این ۱۲ میلیارد دلار فراهم شود.
این منبع تاکید کرد که این ۱۲ میلیارد دلار تنها بخش فوریِ مورد نیاز برای آغاز نقشه راه دیپلماتیک است و تنها سرمایهای نیست که حکومت ایران خواهان دریافت آن است.
به گفته این منبع، موضع گستردهتر تهران در مذاکرات این است که همه داراییهای مسدودشدهاش در سراسر جهان باید در چارچوب هر شکلی از توافق جامع نهایی، بهطور کامل آزاد شود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اکبر محمدی، شهروند ۴۰ ساله اهل اصفهان، پس از بازداشت و بهدنبال محروم ماندن از رسیدگی پزشکی در زندان دستگرد این شهر، جان باخت.
او که سوم اردیبهشت ماه همراه برادرش بازداشت شده بود، در تماس با خانواده، از بیمار بودنشان و جلوگیری از دسترسی آنان به بهداری و دارو گفته بود.
محمدی معلم تاریخ بود و استادکار کاشی سنتی و مدرن.
او در دوره خیزش مهسا و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بارها احضار شده بود و ماموران وزارت اطلاعات از او خواسته بودند سبک تدریسش (تاریخ بدون تحریف) را تغییر بدهد اما محمدی نپذیرفته بود.
این کشتهشده بهدلیل نقض حق درمان در زندانهای جمهوری اسلامی، در نهایت پذیرفته بود از معلمی استعفا بدهد و به همان کار کاشی مشغول باشد.
بر اساس اطلاعات رسیده، محمدی در محله دهنو اصفهان مشاجرهای با عوامل بسیج و وابستگان به جمهوری اسلامی داشته است که به دنبال آن، همراه با برادرش بازداشت میشود.
منابع آگاه درباره این ماجرا گفتند که آنان را پس از بازداشت به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند: «در آنجا، آنها بهدلیل شرایط نامناسب و غیربهداشتی حاکم، بیمار میشوند و امکانات لازم برای درمان نیز در اختیارشان قرار داده نمیشود. در نهایت روشن نیست پس از انتقال محمدی به بیمارستان الزهرا در اصفهان نیز چه اتفاقی برایش رخ میدهد که او ۲۶ اردیبهشت جانش را از دست میدهد.»
منابع محلی گفتند او در تماس با خانواده بارها به مریض بودن خود اشاره کرده و گفته است مسئولان به این موضوع توجهی ندارند و اقدامی برای درمان نمیکنند.
پویا جهاندار، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در گزارشی درباره این ماجرا گفت: «از خانواده محمدی تعهداتی گرفتهاند؛ از جمله درباره محل دفن فرزندشان، اکبر. چرا که او وصیت کرده بوده در کنار جاویدنامان انقلاب ملی به خاک سپرده شود اما عوامل سرکوب با این موضوع موافقت نکردند.»
از سوی دیگر، ماموران بارها در مراجعه به خانه این معترض، برخی وسایل را با خود بردهاند.
برادر او نیز همچنان با وضعیت بلاتکلیف، در زندان به سر میبرد.
مراسم خاکسپاری محمدی، ۲۸ اردیبهشت با وجود تهدیدهای امنیتی، با حضور عده پرشماری از اهالی دهنو برگزار شد.
مرگهای پیدرپی زندانیان در ایران بهدلیل عدم دسترسی به خدمات پزشکی و تعلل مسئولان در اعزام آنها به مراکز درمانی خارج از زندان، مسالهای تکرارشونده بوده است.
تنها در بازه زمانی ۲۱ شهریور تا سوم مهر ۱۴۰۴، دستکم پنج زندانی، از جمله چهار زن، در زندانهای قرچک ورامین، کچوئی کرج و یزد جان باختند.
در یکی از این موارد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی سوم مهر ۱۴۰۴ و هشت روز پس از گزارش ایراناینترنشنال درباره قطع امید پزشکان از نجات جان سمیه رشیدی که پس از مدتها محرومیت از درمان از زندان قرچک به بیمارستان منتقل شده بود، اعلام کرد او جان خود را از دست داده است.
در سالهای اخیر شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
براساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای دریافت ویزای آمریکا، خبرنگاران و عکاسانی را معرفی کرده که در سوابق حرفهای خود هیچگونه انتقادی از فدراسیون فوتبال یا مدیران آن نداشتهاند.
این اطلاعات حاکی است شماری از افراد انتخابشده برای سفر به آمریکا، ارتباط نزدیکی با سخنگوی فدراسیون فوتبال دارند و برخی دیگر نیز به سرمربی تیم ملی یا سردبیران همسو با فدراسیون نزدیکاند.
همچنین گفته میشود برای این ۱۵ نفر روزانه ۵۰ دلار کمکهزینه در نظر گرفته شده است. بر پایه این گزارش، تلاشهایی نیز برای مهار اعتراضها به نحوه گزینش همراهان رسانهای تیم ملی از طریق اهدای کارت هدیه صورت گرفته است.
اطلاعات دریافتی ایران اینترنشنال همچنین نشان میدهد نام هیچیک از خبرنگاران و عکاسان وبسایت فوتبال ۳۶۰ در فهرست معرفیشده از سوی فدراسیون دیده نمیشود.
فوتبال ۳۶۰ پیشتر و در پی کشته شدن معترضان در دیماه ۱۴۰۴، پخش برنامههای اینترنتی خود با اجرای عادل فردوسیپور را متوقف کرده بود.
وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پیگیری ایراناینترنشنال اعلام کرد بررسی بخشی از درخواستهای ویزای ایرانیان اکنون در سفارت این کشور در ایروان انجام میشود. این تصمیم پس از هفتهها بلاتکلیفی هزاران متقاضی و توقف فعالیت بخش کنسولی سفارت آلمان در تهران اتخاذ شده است.
بر اساس پاسخ وزارت خارجه آلمان، روند بررسی نهایی پروندههایی که پیش از آغاز درگیریهای نظامی اخیر در سفارت آلمان در تهران ثبت شده بودند - بهویژه پروندههای ویزای کار و دانشجویی - در هفتههای اخیر از سر گرفته شده و پس از تکمیل بررسیها، سفارت آلمان در ایروان میتواند ویزای ورود را صادر کند.
این وزارتخانه اعلام کرد سفارت آلمان در تهران یا اداره فدرال امور خارجی آلمان، برای تعیین وقت مراجعه به سفارت آلمان در ایروان و الصاق ویزا به گذرنامه، با متقاضیان بهصورت فردی تماس میگیرد.
متقاضیان و سفارت آلمان
اعلام این تصمیم در حالی است که طی ماههای گذشته، شماری از متقاضیان ویزای آلمان چندین بار مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کرده بودند.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، گروهی از متقاضیان ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ در اعتراض به صادر نشدن ویزا مقابل ساختمان سفارت آلمان تجمع کردند و گفتند با وجود دریافت پیشتاییدیه و پیشویزای اداره مهاجرت آلمان، سفارت از صدور ویزا و تعیین وقت جدید خودداری میکند.
برخی از معترضان گفته بودند اعتبار پیشتاییدیههایشان در حال پایان یافتن است و کارفرمایان آنان در آلمان همچنان منتظر صدور ویزا هستند؛ در حالی که هر متقاضی برای این مرحله ۴۱۱ یورو هزینه پرداخت کرده است.
یک هفته پیش از آن نیز گروهی دیگر از متقاضیان مقابل ورودی سفارت آلمان تجمع کرده و گفته بودند بیش از یک سال از خانوادههای خود دور ماندهاند و فرصتهای شغلی و تحصیلی بسیاری را از دست دادهاند.
خبرگزاری ایرنا مرداد سال گذشته به نقل از امید محمدعلیخان، عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، گزارش داده بود توقف صدور ویزا از سوی برخی سفارتخانهها، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار متقاضی ایرانی را بلاتکلیف کرده است.
او همچنین گفته بود برخی سفارتخانهها، از جمله آلمان، اسپانیا، سوئیس و فرانسه، از تعیین وقت جدید خودداری میکنند و پذیرش درخواست سفرهای توریستی در شماری از سفارتخانههای خارجی متوقف شده است.
در هفتههای گذشته، بیش از ۵۵۰ فعال سیاسی، روزنامهنگار، فعال حقوق بشر و آسیبدیدگان چشمی خیزش «زن، زندگی، آزادی» نیز در نامهای به دولت آلمان خواستار ازسرگیری فوری روند پذیرش افراد در معرض خطر شده بودند.
وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است اطلاعات و جزییات تازه درباره روند بررسی ویزاهای ایرانیان در وبسایت سفارت آلمان در تهران منتشر خواهد شد.
بر اساس سوابق تحریمها و اسناد افشاشدهای که ایراناینترنشنال بررسی کرده، یک شبکه مالی خانوادگی متهم به پولشویی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از لندن فعالیت و منابع مالی را از طریق شرکتهای صوری در چین و امارات جابهجا میکند.
دولت بریتانیا در ۱۱ مه چهار عضو خانواده زرینقلم را بهدلیل ارتباط با افرادی که فعالیتهایشان به بیثباتی در بریتانیا کمک میکند، تحریم کرد. گفته میشود دستکم سه نفر از آنها ساکن لندن هستند.
یکی از افراد تحریمشده فرهاد زرینقلم، ۴۴ ساله، است. او متخصص ارتباطات بیسیم و فناوری مالی است و مدرک کارشناسی و دکترای خود در رشته الکترونیک را از کینگز کالج لندن دریافت کرده است.
او که کارمند سابق نوکیا و دارای تابعیت بریتانیاست، عضو هیاتمدیره شرکت «پرگاس پترو ترید گروپ» در ایران است و یک شرکت در سنگاپور را نیز مدیریت میکند.
نشانی ثبتشده به نام فرهاد زرینقلم متعلق به شرکتی در برج سما در دبی است؛ هر دو مورد از سوی ایالات متحده بهدلیل پولشویی برای سپاه پاسداران تحریم شدهاند.
فرهاد زرینقلم به درخواستهای ایراناینترنشنال برای اظهار نظر پاسخ نداد، اما به روزنامه دیلی میل گفته است که تصمیم دولت بریتانیا را به چالش خواهد کشید.
خانواده زرینقلم مدتهاست با دور زدن تحریمها و شبکههای مالی مرتبط با جمهوری اسلامی در ارتباط بودهاند.
ناصر زرینقلم، ۶۶ ساله، مالک «صرافی برلیان» است. سه سال پیش، ایراناینترنشنال تصاویری اختصاصی از گفتوگوهای داخل دفتر این صرافی منتشر کرد که در آن او بهصراحت به دور زدن تحریمها اشاره میکند.
در ژوئن ۲۰۲۵، وزارت خزانهداری آمریکا ناصر زرینقلم و صرافیاش را بهدلیل نقش داشتن در تامین مالی تروریسم تحریم کرد.
اسناد منتشرشده در ویکیایران نشان میدهد ناصر زرینقلم و صرافیاش دستکم ۳۷ شرکت صوری در امارات و چین ثبت کرده و بیش از ۱۴۰ حساب بانکی در این کشورها برای دور زدن تحریمها در اختیار داشتهاند.
در یکی از اسناد، او از شرکت پتروشیمی زاگرس خواسته سه میلیون یورو به شرکت صوری «فانژیان اینترنشنال» در چین منتقل کند. این تراکنش از طریق بانک ژیشانک انجام شده است.
سهامدار اصلی پتروشیمی زاگرس، گروه نفت و گاز پارسیان است که به شرکت سرمایهگذاری غدیر، هلدینگ متعلق به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تعلق دارد. مدیرعامل گروه پارسیان نیز سرتیپ سپاه احمد وحیدی دستجردی، معاون پیشین وزیر دفاع، است.
یک سند افشاشده دیگر نشان میدهد ناصر زرینقلم از طریق صرافی خود در امارات به نام «مدریت جنرال تریدینگ» برای شرکت پتروشیمی شیراز پولشویی کرده است؛ شرکتی که آن نیز تحت تحریم آمریکا قرار دارد و سهامدار اصلی آن سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است.
سند دیگری نشان میدهد بیش از ۸۹۰ هزار یورو از طریق یک شرکت صوری به حسابی در چین منتقل و سپس به آلمان ارسال شده است.
بر اساس سوابق موجود، ناصر زرینقلم تابعیت جزیره سنتکیتس را دارد و مالک خانهای در منطقه فینچلی در شمال لندن است که جمعیت ایرانی قابلتوجهی در آن زندگی میکنند.
بریتانیا همچنین پسر ناصر، پوریا زرینقلم ۲۹ ساله را تحریم کرده است؛ فردی که تابعیت بریتانیا و سنتکیتس را دارد. طبق سوابق ثبت شهری، او در سالهای اخیر در فینچلی و کنری وارف زندگی کرده و مقامات بریتانیایی تایید کردهاند که ساکن لندن است. او در ایران عضو هیاتمدیره شرکت «مهر شبستان مازندران» است.
یکی دیگر از اعضای تحریمشده خانواده، منصور زرینقلم ۶۳ ساله، مالک شرکت «منصور زرینقلم و شرکا» است که با نام «صرافی GCM» نیز شناخته میشود. ایالات متحده سال گذشته او و صرافیاش را بهدلیل تامین مالی سپاه پاسداران تحریم کرد.
در یکی از اسناد افشاشده، منصور پس از پولشویی، وجوه متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را بهصورت نقدی تحویل داده و آن را به ایران بازگردانده است.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، دومین شرکت بزرگ ایران از نظر درآمد، بهدلیل تامین مالی نیروی قدس سپاه تحریم شده و یکی از بازوهای اقتصادی مهم مرتبط با قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء محسوب میشود.
در قراردادی که ایراناینترنشنال بررسی کرده، منصور زرینقلم متعهد شده «ساختار مالی مناسبی» برای انتقال پول و دریافت ارز خارجی ایجاد کند. در بند دیگری نیز آمده است که او با ایجاد چنین شبکهای «با رعایت اصول امنیتی» ریسک انتقال را کاهش خواهد داد.
بریتانیا همچنین فضلالله زرینقلم ۷۴ ساله، برادر ناصر و منصور، را تحریم کرده است. فضلالله که تابعیت بریتانیا را نیز دارد، مالک «صرافی زرینقلم و شرکا» است و بنا بر اعلام خزانهداری بریتانیا در لندن زندگی میکند.
هشت سال پیش، یکی از پسران فضلالله به نام فرشاد که صاحب یک صرافی در تهران بود، به اتهام اخلال در نظام ارزی ایران به ۱۰ سال زندان محکوم شد. پسر دیگر او، بهزاد، نیز مالک یک صرافی در منطقه سعادتآباد تهران است.
در تهران، به نظر میرسد بخشی از فعالیتهای این شبکه توسط میترا زرینقلم، خواهر برادران زرینقلم، هماهنگ میشود. این زن ۵۳ ساله مالک شرکت سرمایهگذاری «زرین تهران» است و او و شرکتش نیز از سوی آمریکا بهدلیل تامین مالی تروریسم تحریم شدهاند.
این تحریمها در شرایطی اعمال شده که نظارتها بر فعالیتهای مرتبط با جمهوری اسلامی در بریتانیا افزایش یافته است؛ بهویژه پس از مجموعهای از حوادث در شمال لندن که اماکن یهودی و سازمانهای رسانهای مخالف جمهوری اسلامی را هدف قرار دادهاند.
گروه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» که به حکومت ایران نزدیک است، در شبکههای اجتماعی مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفته است.