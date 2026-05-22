اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اختلافات میان تهران و واشینگتن را «عمیق» خواند و تاکید کرد نمی‌توان انتظار داشت روند مذاکرات تنها با «چند بار رفت‌وآمد» به نتیجه نهایی و حل‌وفصل چالش‌ها منجر شود.

بقایی شامگاه جمعه اول خرداد در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی، با اشاره به سفر مقام‌های ارشد پاکستان به ایران گفت: «نمی‌توانیم بگوییم که به جایی رسیدیم که توافق نزدیک است. ضرورتا خیر، این‌طور نیست. روند ادامه‌دار است.»

او اضافه کرد: «اختلاف‌نظرها بین ایران و آمریکا آن‌قدر عمیق و زیاد است، به‌ویژه بعد از جنایاتی که در دو سه ماه اخیر مرتکب شده‌اند، که نمی‌توان گفت با چند بار رفت‌و‌آمد یا مذاکرات ظرف چند هفته یا چند ماه حتما به نتیجه خواهیم رسید. دیپلماسی زمان‌بر است.»

اظهارات بقایی در حالی مطرح می‌شوند که عاصم منیر ، فرمانده ارتش پاکستان، برای گفت‌وگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید