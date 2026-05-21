وب‌سایت تخصصی «ایر اند اسپیس فورسز» (Air & Space Forces Magazine) گزارش داد ویلزباخ ۳۰ اردیبهشت در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: «شاید ارزشمندترین بازیگر عملیات خشم حماسی، یک سامانه بدون سرنشین بود: ام‌کیو-۹.»

این اظهارات از سوی فرمانده‌ای مطرح می‌شود که خود خلبان جنگنده است و نیروی هوایی آمریکا در سال‌های اخیر بارها درباره کنار گذاشتن تدریجی ریپرها صحبت کرده بود.

هزاران حمله با ریپرها

به گفته ویلزباخ، پهپادهای ریپر «تعداد بسیار زیادی» حمله علیه اهداف جمهوری اسلامی انجام داده‌اند؛ گرچه او رقم دقیق را اعلام نکرد.

ارتش آمریکا پیش‌تر گفته بود در جریان شش هفته نبرد سنگین میان اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۱۳ هزار موضع در ایران هدف قرار گرفته‌اند.

در این عملیات تقریبا تمام جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های اصلی آمریکا، از اف-۱۵ و اف-۱۶ تا اف-۲۲، اف-۳۵، بی-۱، بی-۲ و بی-۵۲ شرکت داشتند، اما ویلزباخ تاکید کرد هیچ سامانه‌ای از نظر تعداد حملات به اندازه ریپرها فعال نبوده است.

او گفت استفاده گسترده از این پهپادها باعث شد خلبانان آمریکایی مستقیما در معرض خطر قرار نگیرند، زیرا ریپرها از راه دور هدایت می‌شوند.

حدود ۳۰ پهپاد ساقط شد

در عین حال، استفاده گسترده از ریپرها هزینه سنگینی نیز برای آمریکا داشته است.

بر اساس این گزارش، نزدیک به ۳۰ فروند ام‌کیو-۹ در عملیات علیه حکومت ایران از بین رفته‌اند. بعضی از این پهپادها به‌دست پدافند جمهوری اسلامی ساقط شدند و برخی دیگر نیز در حملات تهران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، روی زمین هدف قرار گرفتند.

جمهوری اسلامی پیش‌تر نیز بارها اعلام کرده بود در جریان جنگ، چندین پهپاد آمریکایی را ساقط کرده است.

این گزارش همچنین اعلام کرد که تهران موفق شده یک جنگنده اف-۱۵یی و یک هواپیمای «ای-۱۰ تاندربولت ۲» آمریکا را سرنگون کند و به یک جنگنده اف-۳۵ نیز آسیب برساند.

به نوشته ایر اند اسپیس فورسز، سامانه‌های فروسرخ (مادون قرمز) جمهوری اسلامی در ایران و یمن برای هواپیماهای آمریکایی دردسرساز شده‌اند. سامانه‌هایی که شناسایی آن‌ها دشوارتر است.

نقش ریپرها در محاصره دریایی ایران

این پهپادها همچنان در عملیات علیه جمهوری اسلامی فعال هستند و اکنون در اطراف تنگه هرمز برای اجرای محاصره دریایی بنادر ایران به کار گرفته می‌شوند.

ریپرها علاوه بر حمل موشک و بمب، قادر به حمل رادار، حسگرهای الکترونیکی و دوربین‌های پیشرفته هستند و اطلاعات را به‌صورت زنده برای فرماندهان آمریکایی ارسال می‌کنند.

به گفته منابع مطلع، در اوج جنگ هوایی، حدود ۱۲ ریپر به‌طور هم‌زمان بر فراز ایران پرواز می‌کردند و وظیفه‌شان شناسایی و حمله به «اهداف پویا» مانند لانچرهای موشکی، پهپادها و سامانه‌های متحرک بود.

ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، پیش‌تر گفته بود بیش از چهار هزار «هدف پویا» در جریان جنگ به‌سرعت شناسایی و منهدم شدند.

گزارش ایر اند اسپیس فورسز همچنین به یکی از عملیات‌های ریپرها در جریان جنگ اشاره کرده است که پیش‌تر نیز رسانه‌ای شده بود.

بر اساس این گزارش، پهپادهای ریپر از افسر تسلیحات یک جنگنده اف-۱۵یی که در ایران سقوط کرده بود محافظت کردند و نیروهای ایرانی‌ای را که به او نزدیک شده بودند، هدف قرار دادند.

آمریکا به‌دنبال خرید ریپرهای بیشتر

با وجود تلفات سنگین، مقام‌های آمریکایی گفته‌اند که «جنگ ایران» باعث شده واشینگتن به‌دنبال خرید تعداد بیشتری از این پهپادها باشد.

ژنرال دیوید تابور، معاون برنامه‌ریزی نیروی هوایی آمریکا، ۲۳ اردیبهشت به سناتورها گفت ارتش آمریکا در حال بررسی گزینه‌هایی برای خرید فوری ریپرهای بیشتر است.

بر اساس آمار رسمی، نیروی هوایی آمریکا در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵۸ فروند ریپر فعال داشت، اما اکنون این تعداد به حدود ۱۳۵ فروند کاهش یافته است.

تروی مینک، وزیر نیروی هوایی آمریکا، نیز ۳۰ اردیبهشت گفت واشینگتن قصد کنار گذاشتن ریپرها را ندارد و هم‌زمان در حال بررسی نسل بعدی پهپادهای رزمی است.

شرکت «جنرال اتمیکس» (General Atomics)، سازنده ریپر، اعلام کرده کمتر از ۱۰ فروند ریپر جدید آماده تحویل فوری دارد، اما برخی پهپادهای از رده خارج‌شده نیز می‌توانند بازسازی و دوباره عملیاتی شوند.

جنگ ایران و بازگشت اهمیت پهپادها

در سال‌های اخیر، برخی تحلیلگران نظامی معتقد بودند پهپادهای کند و بزرگ مانند ریپر در جنگ‌های مدرن و در برابر پدافند پیشرفته، آسیب‌پذیرند.

اما «جنگ ایران»، همان‌طور که پیش‌تر در درگیری‌های دریای سرخ و حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نیز دیده شده بود، بار دیگر نقش پهپادها را در جنگ‌های فرسایشی و حملات مداوم برجسته کرد.

حوثی‌ها در سال‌های اخیر دست‌کم ۱۲ پهپاد ریپر آمریکا را ساقط کرده بودند، اما مقام‌های آمریکایی اکنون می‌گویند تجربه «جنگ ایران» باعث شده برنامه کنار گذاشتن این پهپادها متوقف شود.

به گفته مقام‌های نظامی آمریکا، برخلاف پهپادهای انتحاری جدید، ریپرها همچنان مزیتی مهم دارند: ترکیب هم‌زمان شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات، رهگیری هدف و اجرای حمله در یک سامانه واحد.