اما هم‌زمانی این پویش با فضای سرکوب، اعدام، بازداشت و مهاجرت گسترده جوانان، پرسشی اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: حکومتی که از «نجات جمعیت» سخن می‌گوید، با نسل جوان خود چه کرده است؟

برای بسیاری از ناظران و فعالان حقوق بشر، کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ به نماد حذف نسلی تبدیل شد که قرار بود آینده ایران را بسازد.

جوانانی که بخشی در خیابان‌ها کشته شدند، بعضی در بازداشتگاه‌ها سرکوب شدند و گروهی دیگر در فضایی سرشار از ترس، ناامیدی و بی‌آیندگی، راه مهاجرت را انتخاب کردند.

در ماه‌های بعد نیز روند اعدام‌ها و فشارهای امنیتی ادامه یافت. به باور منتقدان، این روند نه فقط جان انسان‌ها بلکه اعتماد اجتماعی و امید جمعی را هدف قرار داده است.

در چنین فضایی، مساله جمعیت دیگر صرفا یک بحران آماری یا دغدغه‌ای درباره نرخ تولد نیست، بلکه به مساله‌ای عمیقا سیاسی، اجتماعی و انسانی تبدیل می‌شود. بحرانی که به احساس امنیت، امید و امکان زندگی گره خورده است.

بسیاری از خانواده‌ها در شرایطی که آینده را بی‌ثبات و ناامن می‌بینند، تمایلی به فرزندآوری ندارند. به همین دلیل، کارشناسان جمعیت‌شناسی بارها تاکید کرده‌اند که سیاست‌های تشویقی حکومت بدون تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی، کارآمد نخواهد بود.

در همین راستا، شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس، در گفت‌وگویی تاکید کرده است کاهش تولد را نمی‌توان صرفا با وام، تبلیغات یا کمپین‌های رسانه‌ای متوقف کرد.

از نگاه او، جامعه‌ای که زیر فشار بحران اقتصادی، ناامنی روانی و بی‌اعتمادی قرار دارد، طبیعی است که نسبت به آینده محتاط‌تر شود. در چنین شرایطی، فرزندآوری نه یک انتخاب امیدوارانه، بلکه برای بسیاری به تصمیمی پرهزینه و نگران‌کننده تبدیل می‌شود.

منتقدان معتقدند حکومتی که همزمان با هشدار درباره کاهش جمعیت، فضای زندگی را برای نسل جوان تنگ‌تر کرده، نمی‌تواند تنها با شعار «جان ایران» بحران را حل کند.

از نگاه آنان، حفظ جمعیت پیش از هر چیز به معنای حفظ جان انسان‌ها، حق اعتراض، امنیت اجتماعی و امکان ساختن آینده در داخل کشور است. بدون این مولفه‌ها، هر سیاست افزایش جمعیتی بیش از آنکه راه‌حل باشد، تنها ابزاری تبلیغاتی برای حکومت خواهد بود.