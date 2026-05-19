ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، گفت: «بر اساس قواعد حقوق بینالملل، قطر از حق عبور امن از تنگه هرمز برخوردار است. هیچ کشوری، از جمله ایران، حق ندارد مانع عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز شود یا آن را مسدود کند.»
او افزود: «تماسهای بینالمللی و منطقهای بر تضمین بازگشت ثبات و بازگشایی تنگه هرمز برای کشتیرانی متمرکز بوده است. ما حمایت کامل خود را از تلاشهای پاکستان برای میانجیگری میان ایالات متحده و ایران اعلام میکنیم.»
انصاری اولویت دوحه را «تقویت ثبات منطقهای، جلوگیری از بازگشت به اقدامات خصمانه و یافتن راهحلی نهایی و پایدار برای بحران» دانست.
روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی آمریکا و کاهش شدید امکان صادرات نفت، به ذخیرهسازی نفت روی نفتکشهای فرسوده در خلیج فارس روی آورده است. این اقدام نشاندهنده فشار فزاینده بر صادرات نفت ایران در هفتههای اخیر است.
بر اساس این گزارش که سهشنبه ۲۹ اردیبهشت منتشر شد، هماکنون حدود ۳۹ نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی ایران در خلیج فارس مستقر هستند؛ در حالی که پیش از آغاز محاصره دریایی آمریکا در ۲۴ فروردین ۱۴۰۵، این تعداد ۲۹ نفتکش بود.
علاوه بر این، تجمع قابل توجهی از کشتیها در نزدیکی پایانه صادرات نفت جزیره خارک مشاهده شده است.
فایننشالتایمز و گروه «اتحاد علیه ایران هستهای» همچنین ۱۳ نفتکش دیگر را در نزدیکی بندر چابهار، در دریای عمان و در محدوده خط محاصره دریایی آمریکا شناسایی کردهاند.
پایگاه خبری بلومبرگ نیز ۲۸ اردیبهشت گزارش داد همزمان با ادامه تنشها در خلیج فارس، شمار نفتکشهای حاضر در اطراف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، به بالاترین سطح از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران رسیده است.
بر اساس این گزارش، تصاویر ماهوارهای ثبتشده در ۲۶ اردیبهشت، حضور ۲۳ نفتکش را در اطراف جزیره خارک نشان دادند. این نفتکشها یا در لنگرگاههای اطراف مستقر بودهاند یا در اسکلههای بارگیری نفت خام و گاز مایع، پهلو گرفتهاند.
بر اساس تحلیل تصاویر ماهوارهای آژانس فضایی اروپا، تعداد نفتکشهای متوقفشده در اطراف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، از شش کشتی در یک ماه پیش به ۲۰ کشتی رسیده است. بسیاری از این کشتیها سامانههای موقعیتیاب خود را خاموش کردهاند و در دادههای معمول کشتیرانی قابل مشاهده نیستند.
این گزارش همچنین به وقوع یک لکه بزرگ نفتی در نزدیکی خارک اشاره کرد و نوشت بین ۱۶ تا ۲۴ اردیبهشت، هیچ نفتکشی در این پایانه بارگیری نکرده است.
تصاویر ماهوارهای نشان میدهد این لکه نفتی بعدا در آبهای جنوب و جنوب غربی جزیره پراکنده شده است.
فایننشالتایمز در پایان نوشت تنها تعداد محدودی از نفتکشهای ایرانی موفق شدهاند از محاصره عبور کنند. یکی از این کشتیها، نفتکش «هیوج» با پرچم جمهوری اسلامی، پس از بارگیری در خارک در ۲۲ فروردین، مسیر طولانی و غیرمعمولی را از طریق تنگه لومبوک اندونزی به سمت چین طی کرده تا از رهگیری نیروی دریایی آمریکا جلوگیری کند.
خبرگزاری فارس گزارش داد قیمت مرغ گرم از کیلویی ۳۸۰ هزار تومان در هفته گذشته به ۴۵۰ هزار تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، کارشناسان عواملی چون «کمبود و گرانی نهادههای دامی، افزایش چندبرابری هزینههای تولید و کاهش جوجهریزی در ماههای گذشته» را از دلایل اصلی افزایش قیمت مرغ دانستهاند.
فارس افزود: «اتحادیه مرغداران هشدار داده است که هزینههای تامین خوراک، دارو و واکسن نسبت به سال گذشته تا پنج برابر افزایش یافته و ادامه این روند بدون تزریق نهاده با قیمت مصوب، بازار مرغ را با شوک تازهای مواجه خواهد کرد.»
این خبرگزاری حکومتی همچنین نوشت در سوی دیگر، قیمت تخممرغ «پس از ثبت رکورد شانهای ۵۵۰ هزار تومانی، امروز به زیر ۴۰۰ هزار تومان سقوط کرده است».
پس از آنکه با هدف تشویق شهروندان برای حضور در تجمعهای حکومتی در مناطق مختلف تهران، استفاده از حملونقل عمومی بهطور موقت رایگان شده بود، سخنگوی شورای شهر تهران از افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت مترو و اتوبوس خبر داد.
علیرضا نادعلی اعلام کرد بهای بلیت مترو و اتوبوس از چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت، در مقایسه با سال گذشته ۲۵ درصد افزایش مییابد.
این در حالی است که شورای شهر تهران پیشتر طرحی با عنوان اصلاح «مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حملونقل عمومی شهر تهران» تصویب کرده بود که بر اساس آن قرار بود هزینه مترو و اتوبوس برای ۸۰ درصد شهروندان بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد رایگان شود.
نادعلی افزود تا زمان تصویب نهایی این لایحه، افزایش قیمت بلیت شامل همه شهروندان خواهد شد.