نتبلاکس: جمهوری اسلامی در پی گسترش سانسور دیجیتال فراتر از مرزهای ایران است
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، سهشنبه ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به هشتاد و یکمین روز خود رسیده و از مرز ۱۹۲۰ ساعت فراتر رفته است.
نتبلاکس افزود: «همزمان، رژیم در تلاش است کنترل دیجیتال خود را به سطح بینالمللی گسترش دهد؛ از جمله با مطالبه کنترل کابلهای سایر کشورها در تنگه هرمز و وادار کردن شرکتهای بزرگ فناوری به تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی.»
گزارش نتبلاکس در شرایطی منتشر شد که حکومت ایران طی سالهای اخیر کوشیده است از فضای مجازی در کشورهای دیگر برای پیشبرد اهداف سیاسی و تبلیغاتی خود بهره بگیرد.
یوروپل ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد در یک عملیات هماهنگ علیه «محتوای تروریستی در فضای آنلاین»، ۱۴ هزار و ۲۰۰ پست و لینک مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را شناسایی کرده و هدف قرار داده است.