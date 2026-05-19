محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، به‌صورت تلفنی با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفت‌وگو کرد.

روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه آتش‌بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی، از جمله محورهای این گفت‌وگو عنوان شده است.

وزیر خارجه قطر در این تماس بر ضرورت همکاری همه طرف‌ها با تلاش‌های میانجی‌گرانه تاکید کرد و افزود باید از طریق مذاکره و راهکارهای مسالمت‌آمیز، زمینه برای دستیابی به توافقی پایدار و جلوگیری از تشدید دوباره تنش‌ها فراهم آید.