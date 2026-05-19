این وزارت‌خانه در فهرست و بیانیه‌ای که سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت منتشر شد، اعلام کرد که «صرافی امین» و شبکه‌ای از شرکت‌های مرتبط با این صرافی مستقر در ایران را در فهرست سیاه قرار داده است. بر اساس این بیانیه، این شبکه انجام صدها میلیون دلار تراکنش خارجی را برای ایرانیانی که در فهرست‌های تحریمی گذشته قرار داشتند، تسهیل کرده است.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری، صرافی امین متعلق به «شرکت تضامنی ابراهیمی و شرکا» معرفی شده که با بانک‌های تحریم‌شده جمهوری اسلامی و صادرکنندگان پتروشیمی، از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت پتروشیمی تریلیانس همکاری داشته است.

این بیانیه همچنین تاکید می‌کند که هرچند این شرکت در شهر تبریز ثبت شده است، اما شبکه‌ای گسترده از شرکت‌های پوششی در کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، چین و هنگ‌کنگ دارد و از طریق آنها به دور زدن تحریم‌ها، پول‌شویی فرامرزی، تسهیل پرداخت‌های مربوط به نفت، پتروشیمی، فلزات، تولید و خودرو، و پشتیبانی از واردکنندگان و صادرکنندگان تحریم‌شده ایرانی کمک می‌کند. همه این شرکت‌ها نیز در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته‌اند.

هویت چهار فرد تحریم‌شده علی حضرتی، یوسف ابراهیمی، محمد ابراهیمی و صمد نعمتی اعلام شد که همگی به «شرکت تضامنی ابراهیمی و شرکا» مرتبط‌اند.

وزارت خزانه‌داری همچنین ۱۹ کشتی را که در «ناوگان سایه» برای انتقال نفت جمهوری اسلامی فعالیت داشتند، تحریم کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «در حالی که وزارت خزانه‌داری در چارچوب کارزار «خشم اقتصادی»، نظام بانکی سایه و ناوگان سایه تهران را به‌طور نظام‌مند هدف گرفته است، نهادهای مالی باید نسبت به شیوه‌هایی که رژیم برای دستکاری نظام مالی بین‌المللی و ایجاد آشوب به کار می‌گیرد، هوشیار باشند.»

او صبح سه‌شنبه در کنفرانس مقابله با تامین مالی تروریسم که در حاشیه اجلاس گروه ۷ برگزار شد، از متحدان آمریکا خواست «بدون بهانه‌جویی» در اجرای «تهاجمی» تحریم‌ها علیه حکومت ایران و دیگر بازیگران مخرب مشارکت کنند.

هدف قرار دادن حماس و نهادهای مربوط به فلسطینیان

بخشی از فهرست تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به ایجاد محدودیت‌هایی برای گروه‌هایی که به گفته این وزارت‌خانه با حماس و طرفداران آن مرتبط‌اند، اختصاص دارد.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری اعلام شد که «چهار فرد مرتبط با ناوگان دریایی طرفدار حماس»، چهار فرد مرتبط با گروه‌های حماس، اخوان‌المسلمین و حسم و همین‌طور انجمن علمای فلسطین نیز تحریم شده‌اند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است: «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوفک، چهار فرد مرتبط با یک ناوگان دریایی طرفدار حماس را تحریم کرده است. این ناوگان را «کنفرانس مردمی فلسطینیان خارج از کشور» یا PCPA، که پیش‌تر از سوی آمریکا تحریم شده، سازمان‌دهی کرده و هدف آن دسترسی به غزه برای حمایت از حماس عنوان شده است.»

هرچند در این بیانیه به‌طور مستقیم به «ناوگان جهانی صمود » اشاره نشده است، اما سیف هاشم کامل ابوکیشک که یکی از اعضای کمیته راهبری همین ناوگان بود، در فهرست تحریم‌ها قرار داد. بیانیه‌های ناوگان جهانی صمود نیز از ابوکِشِک به‌عنوان عضور کمیته راهبری نام برده است.

برگزارکنندگان این ناوگان همواره ماموریت خود را بشردوستانه اعلام کرده‌اند.

در این بیانیه همچنین آمده است که مروان ابوراس، مرتبط با «انجمن علمای فلسطین» و متهم به «اقدام به نمایندگی از حماس»؛ کریم سید احمد مغنی، «همکار کلیدی گروه حسم، شاخه خشونت‌آمیز اخوان‌المسلمین در مصر»؛ محمد جمال حسن النجار، «عامل حماس، مرتبط با تلاش برای تهیه مواد منفجره، سلاح، برنامه‌ریزی حملات و تامین مالی حقوق اعضای حماس»؛ و شریف احمد عویس احمد، «عضو یا مرتبط با حسم و متهم به اقدام به نمایندگی از این گروه» تحریم شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روند تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را با هدف افزایش محدویت‌های مالی شدت بخشیده است.

۲۱ اردیبهشت، ۱۲ فرد و شرکت به دلیل آنچه «تسهیل فروش نفت ایران برای سپاه» معرفی شد، تحریم شدند .

۱۹ اردیبهشت مجموعه‌ای از افراد و شرکت‌ها در چین، هنگ‌کنگ، بلاروس و امارات متحده عربی را به دلیل ارتباط با برنامه‌های تسلیحاتی و شبکه‌های تامین جمهوری اسلامی تحریم شدند .

۱۷ اردیبهشت هم پنج فرد و چهار شرکت عراقی که «بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی» معرفی شدند، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.