دانشجویان متحد: امیرحسین شیخمحمدی، دانشجوی دامپزشکی دانشگاه آزاد کرج بازداشت شد
کانال تلگرامی دانشجویان متحد اعلام کرد که امیرحسین شیخ محمدی، دانشجوی دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد کرج، صبح دوشنبه ۲۸ اردیبهشت بازداشت شده است.
هیچ اطلاعاتی درباره اتهامهای احتمالی مطرح شده علیه این دانشجو و محل نگهداری او منتشر نشده است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت، با اذعان به آسیب گسترده زیرساختهای انرژی، کاهش تولید، کسری روزانه ۵۰ میلیون لیتری بنزین، دشواری صادرات نفت و گرانیهای پیش رو، روایت رسمی درباره بیاثر بودن حملات نظامی را زیر سوال برد و خطاب به مخالفان مذاکره گفت: «اگر گفتوگو نکنیم، چه کنیم؟»
پزشکیان دوشنبه ۲۸ اردیبهشت در گردهمایی روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی با عنوان «راویان ایران» گفت کشور باید «حالت جنگی» به خود بگیرد و تصریح کرد: «۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز ما را زدند، نیروگاه، پتروشیمی و فولاد مبارکه ما را زدند. نمیتوان ادعا کرد که هیچ مشکلی نداریم و آنان در حال نابودی هستند.»
پزشکیان در همین سخنرانی از آنچه «روایتسازی صادقانه» خواند، دفاع کرد و گفت کسی که روایت دروغی را به جامعه منتقل کند، «شیطان» بر او نازل شده است.
او در ادامه، با رد روایتهایی که وضعیت جمهوری اسلامی را عادی یا رو به بهبود نشان میدهند، گفت: «نمیتوان گفت دشمن در حال نابودی است و ما در حال شکوفایی. آنها مشکل دارند، ما هم مشکل داریم.»
این اظهارات در حالی بیان شد که مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی، پس از حملات اخیر، عمدتا بر ناکامی آمریکا و اسرائیل و بیاثر بودن ضربات نظامی تاکید دارند.
کسری روزانه ۵۰ میلیون لیتری بنزین
یکی از مهمترین بخشهای سخنان پزشکیان، اذعان او به بحران تامین بنزین بود. او گفت: «قدرت تولید بنزین ما کاهش یافته است. آن را زدند. روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر تولید میکنیم. نیاز ما روزانه ۱۵۰ میلیون لیتر است.»
بر اساس این ارقام، جمهوری اسلامی با کسری روزانه حدود ۵۰ میلیون لیتر بنزین روبهروست؛ رقمی که میتواند پیامدهای مستقیم بر واردات سوخت، مصرف ارز، قیمتها و سیاستهای محدودکننده در حوزه انرژی داشته باشد.
پزشکیان با اشاره به تکسرنشین بودن بخش بزرگی از خودروها گفت: «آیا ما باید برای جبران این کسری دلار بدهیم و بنزین بیاوریم بسوزانیم؟ آیا اصلا دلار داریم؟»
رییس دولت در بخش دیگری از سخنان خود، به مشکلات صادرات نفت اشاره کرد و گفت: «راه را بستند و نفت هم صادر نمیکنیم. نمیتوانیم نفت را به راحتی صادر کنیم. اینکه میگویند مشکلی پیدا نکردیم از آن حرفهاست.»
او در ادامه با اشاره به اینکه مالیات به آسانی قابل دریافت نیست و اصناف با مشکل روبهرو هستند، از مردم خواست «توقعات خود را پایین بیاورند ... و واقعیتها را بپذیرند» تا کشور بتواند در برابر دشمن بایستد.
هشدار درباره گرانی
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره افزایش قیمتها هشدار داد و گفت: «حتما گرانی خواهیم داشت. یک عده بلند میشوند و میگویند چرا گرانی داریم. از همین صداها شروع میشود. ما میجنگیم و باید سختی آن را بپذیریم. ... نمیشود هم خدا را خواست و هم خرما را.»
این اظهارات در شرایطی بیان میشود که دولت جمهوری اسلامی همزمان با کاهش درآمدهای ارزی، بحران انرژی، ناترازی بودجه و فشار ناشی از حملات نظامی روبهروست.
او همچنین با هشدار درباره مصرف آب، برق، گاز و بنزین گفت اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، کشور در تابستان و زمستان با مشکل روبهرو خواهد شد.
دفاع از گفتوگو با آمریکا
همزمان با این تصویر بحرانی از اقتصاد و انرژی، پزشکیان بار دیگر از گفتوگو با آمریکا دفاع کرد و خطاب به مخالفان مذاکره گفت: «اینکه شعار میدهند گفتوگو نکنیم، اگر گفتوگو نکنیم چه کار کنیم؟ تا آخر دعوا کنیم؟ ما با عزت، گفتوگو میکنیم.»
او در ادامه، با اشاره به رویکرد دولت برای پیشبرد گفتوگوها با آمریکا گفت: «این منطقی نیست که بگوییم گفتوگو نمیکنیم. ما قادر هستیم از حقوق ملت با پشتوانه مردم دفاع کنیم. باید منطقی حرف بزنیم و منطقی جواب بگیریم.»
این موضعگیری در شرایطی بیان شده که جریانهای دارای قدرت در جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را عقبنشینی یا تسلیم معرفی میکنند. پزشکیان در مقابل، گفتوگو را نه عقبنشینی، بلکه بهعنوان راهی برای دفاع از حقوق جمهوری اسلامی معرفی کرد.
انتقاد از ادبیات دستوری
پزشکیان همچنین از شیوه حکمرانی آمرانه انتقاد کرد و گفت: «این ادبیات دستوری که من میگویم شما باید اطاعت کنید، نتیجهای جز دوری ندارد.»
او افزود نهادهای تصمیمگیر نباید تصور کنند «عقل کل» هستند و دیگران فقط باید سیاستهای آنها را بپذیرند. به گفته پزشکیان، بدون مشورت و مشارکت مردم، کشور به جایی نمیرسد.
حساسیت بر سر انتشار ارقام
اظهارات پزشکیان درباره کاهش تولید بنزین، آسیب به زیرساختها، دشواری صادرات نفت و گرانی پیشرو، در رسانههای داخلی با حساسیت بازتاب یافت. متن منتشرشده در ایسنا و بازنشر عصرایران شامل ارقام و نقلقولهای صریح درباره تولید روزانه ۱۰۰ میلیون لیتری بنزین، نیاز ۱۵۰ میلیون لیتری، آسیب به ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز و هدف قرار گرفتن نیروگاه، پتروشیمی و فولاد مبارکه بود.
همزمان، ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، نسخه منتشرشده این گزارش را پس از بالاگرفتن انتقادها از آن، با ویرایش دوباره و جرح و تعدیل و حذف آمار و ارقام از آن، بازنشر کرد. افزون بر این، گزارشهایی از حذف خبر مربوط به این سخنرانی از خروجی برخی رسانهها منتشر شد.
در حالی که خبرگزاری رویترز از انعطاف آمریکا درباره فعالیت محدود هستهای جمهوری اسلامی و موافقت واشینگتن با آزادسازی یکچهارم داراییهای مسدودشده تهران خبر داد، رسانه اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که کاخ سفید پیشنهاد تازه حکومت ایران برای پایان جنگ را ناکافی میداند.
خبرگزاری رویترز، عصر دوشنبه ۲۸ اردیبهشت در گزارشی کوتاه به نقل از یک منبع ارشد حکومت ایران نوشت: «ایالات متحده در مورد اجازه دادن به ایران برای حفظ فعالیتهای هستهای محدود و صلحآمیز، تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی، انعطاف نشان داده، اما تاکنون فقط با آزادسازی یکچهارم داراییهای مسدودشده ایران، طبق یک جدول زمانی مرحلهای، موافقت کرده است.»
به گفته این منبع، جمهوری اسلامی از آمریکا میخواهد در هر دو موضع خود تجدیدنظر کند.
این منبع همچنین گفت ایران در پیشنهاد تازه خود بار دیگر بر «تضمین پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و لغو تحریمهای دریایی» تمرکز کرده است.
اکسیوس: پیشنهاد تازه ایران پیشرفت معناداری برای پایان جنگ نیست
ساعتی پس از انتشار این گزارش در رویترز، رسانه آمریکایی اکسیوس به نقل از «یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع مطلع از موضوع» نوشت: «ایران پیشنهاد بهروزشدهای برای توافقی با هدف پایان دادن به جنگ ارائه کرده است، اما کاخ سفید معتقد است این پیشنهاد پیشرفت معناداری محسوب نمیشود و برای دستیابی به توافق کافی نیست.»
مقام ارشد آمریکایی به این رسانه گفت طرح پیشنهادی تازه جمهوری اسلامی که یکشنبهشب از طریق میانجیهای پاکستانی با آمریکا در میان گذاشته شد، در مقایسه با نسخه قبلی حاوی «بهبودهایی نمادین» است.
به نوشته اکسیوس، پیشنهاد جدید شامل توضیحات بیشتری درباره تعهد جمهوری اسلامی به دنبال نکردن سلاح هستهای است، اما تعهدات مشخصی درباره تعلیق غنیسازی اورانیوم یا تحویل ذخایر موجود اورانیوم با غنای بالا در آن دیده نمیشود.
رویترز نیز درباره این نسخه پیشنهادی نوشت که در آن مسائل جنجالیتر مربوط به برنامه هستهای جمهوری اسلامی و غنیسازی اورانیوم، که همچنان دشوارترین بخشهای مذاکرات به شمار میروند، به دورهای بعدی گفتوگوها موکول شدهاند.
این مقام ارشد آمریکایی به اکسیوس گفت اگر ایران موضع خود را تغییر ندهد، آمریکا ناچار خواهد شد مذاکرات را «از طریق بمبها» ادامه دهد.
رویترز بعد از ظهر دوشنبه ۲۸ اردیبهشت به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داده بود که این کشور پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ را به ایالات متحده تحویل داده است. این پیشنهاد در واقع نسخه تازه و بازنگریشدهای از آخرین طرح صلحی است که آمریکا به جمهوری اسلامی ارائه داده بود.
این منبع پاکستانی جزئیاتی درباره پیشنهاد بازنگریشده ارائه نکرد و در پاسخ به اینکه آیا پر کردن شکافها زمانبر خواهد بود، گفت که طرفها «مدام شرطها و خواستههای خود را تغییر میدهند» و افزود: «ما زمان زیادی نداریم.»
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز بعدتر تایید کرد که دیدگاههای تهران «از طریق پاکستان به طرف آمریکایی منتقل شده است»، اما جزئیاتی ارائه نکرد.
رسانههای جمهوری اسلامی چه میگویند؟
پیشتر خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده» نوشت که آمریکا بر خلاف متنهای پیشنهادی قبلی خود، در متن جدید پذیرفته است که در جریان مذاکره از اعمال تحریمهای نفتی علیه جمهوری اسلامی چشمپوشی کند.
تسنیم نوشته است: «وِیو کردن تحریمها [اشاره به کلمه انگلیسی waive که احتمالا در متن پیشنهادی بهکار رفته است] به معنای معافیت یا اسقاط موقت تحریمهاست. اما ایران تاکید دارد که لغو همه تحریمها باید جزو تعهدات آمریکا باشد.»
مقام ارشد آمریکایی درباره این اظهارات به آکسیوس گفت: ««ما واقعا پیشرفت زیادی ندیدیم. امروز در نقطه بسیار حساسی قرار داریم. فشار بر آنهاست تا به شکل درست پاسخگو باشند.»
او افزود: «ما به گفتوگویی واقعی، محکم و جزئینگر [درباره برنامه هستهای] نیاز داریم. اگر چنین چیزی اتفاق نیفتد، ما گفتوگو را با بمبها ادامه خواهیم داد، چیزی که مایه تاسف خواهد بود.»
او همچنین تاکید کرد که دو کشور مذاکرات مستقیم ندارند، اما درگیر گفتوگوهای غیرمستقیماند تا تلاش کنند بر سر اینکه این مذاکرات چه شکلی خواهد داشت، به اجماع برسند.
در حالی که به نظر میرسد مذاکرات به بنبست خورده و طرفین تنها در حال تصحیح و ویرایش طرحهای پیشنهادی یکدیگر هستند، ناظرانْ آتشبس کنونی میان جمهوری اسلامی و آمریکا را شکننده میدانند. دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده هفته گذشته پیش از سفر به چین آتشبس را به بیماری در حال احتضار تشبیه کرد که با اتصال به دستگاه زنده است.
از سوی دیگر، طی یک هفته گذشته حملات پراکندهای به جزایر و بندرهای جنوب ایران و همینطور خاک عربستان سعودی و امارات متحده عربی گزارش شد.
بنبست مذاکرات و سایه سنگین حملات گسترده
یکی از خواستههای اصلی واشینگتن که از ابتدای مذاکرات به میانجیگری پاکستان همچنان بر آن تاکید دارد برچیده شدن برنامه هستهای جمهوری اسلامی است. افزون بر این، آمریکا از جمهوری اسلامی میخواهد دست از محاصره تنگه هرمز بر دارد.
در مقابل، جمهوری اسلامی خواستار پرداخت غرامت بابت خسارتهای جنگ، پایان محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا و توقف درگیری در همه جبههها، از جمله در لبنان، شده است؛ جایی که اسرائیل با شبهنظامیان حزبالله، گروه مورد حمایت ایران، میجنگد.
ترامپ در پایان هفته در پستی در تروث سوشال نوشت که «ساعت برای ایران در حال تیکتاک کردن است» و افزود که «آنها بهتر است سریع، خیلی سریع، دست به کار شوند، اگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. زمان حیاتی است!»
اکسیوس یکشنبه ۲۷ اردیبهشت نوشت که انتظار میرود ترامپ روز سهشنبه جلسهای با مشاوران ارشد امنیت ملی خود داشته باشد تا گزینههای ازسرگیری اقدام نظامی را بررسی کنند.
ترامپ پنجشنبه گذشته در گفتوگویی با شان هنیتی، مجری شبکه فاکس نیوز، هشدار داده بود که صبر او در قبال [حکومت] ایران رو به پایان است.
او در این مصاحبه گفت: «دیگر خیلی صبر نخواهم کرد. آنها باید توافق کنند. هر فرد عاقلی توافق میکند، اما شاید آنها دیوانه باشند.»
بیش از ۳۰۰ چهره برجسته حقوق بشری، حقوقی و سیاسی جهان در نامهای سرگشاده خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به «اعدامهای سیستماتیک و تشدید جنایات فجیع در ایران» هشدار دادند و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف موج اعدامها در ایران شدند.
این نامه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ از سوی نهاد «عدالت برای قربانیان قتلعام ۱۹۸۸ در ایران» (JVMI) منتشر شد. امضاکنندگان، جمهوری اسلامی را متهم کردند که از آغاز تنشهای منطقهای در ۱۰ اسفند ۱۴۰۴، بیثباتی سیاسی را به ابزاری برای تشدید سرکوب داخلی، بازداشتهای گسترده، شکنجه، کشتار حکومتی و قطع اینترنت تبدیل کرده است.
امضاکنندگان این نامه هشدار دادند که موج اعدامها در ایران به بالاترین سطح در نزدیک به چهار دهه گذشته رسیده است.
آنها با اشاره به اعدامهای هدفمند زندانیان سیاسی و معترضان نوشتند که از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دهها نفر در پی روندهای قضایی ناعادلانه و فاقد حداقل استانداردهای دادرسی، بهطور خودسرانه اعدام شدهاند.
در بخشی از این نامه آمده است که دستکم هشت زندانی سیاسی تنها بهدلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند و دستکم ۱۱ نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند. امضاکنندگان همچنین به استفاده از اتهامهایی چون «محاربه» و «بغی» علیه معترضان اشاره کردند.
امضاکنندگان، موج کنونی اعدامها را ادامه «فرهنگ مصونیت» در جمهوری اسلامی دانستند که به گفته آنها، در بیتوجهی جهانی به اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ در ایران ریشه دارد.
در میان امضاکنندگان نام شماری از مقامها و شخصیتهای شناختهشده بینالمللی دیده میشود؛ از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل درباره حقوق بشر ایران؛ سانگ-هیون سونگ، رییس پیشین دیوان کیفری بینالمللی؛ یواخیم روکر، رییس پیشین شورای حقوق بشر سازمان ملل؛ روث دریفوس، رییسجمهوری پیشین سوئیس؛، استیون رپ، سفیر پیشین آمریکا در امور عدالت کیفری جهانی و جودی ویلیامز، برنده جایزه صلح نوبل.
در این نامه از دبیرکل سازمان ملل و کشورهای عضو خواستند که با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، برای توقف فوری اعدامها، آزادی بیقید و شرط زندانیان سیاسی، بازگرداندن دسترسی به اینترنت و ایجاد سازوکار بینالمللی پاسخگویی اقدام کنند. نویسندگان نامه هشدار دادند که «سکوت در برابر این جنایات، تنها به تقویت مصونیت از مجازات منجر خواهد شد.»
تشدید فزاینده اجرای مجازات اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران طی هفتههای اخیر نگرانیهای جهانی را برانگیخته است.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، اعلام کرد جمهوری اسلامی با دستکم دو هزار و ۱۵۹ اعدام در سال ۱۴۰۴، اصلیترین عامل افزایش اعدامها در جهان در سال ۲۰۲۵ بوده است.
در تازهترین اعدام اعلام شده، حکم محمد عباسی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، سحرگاه چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. به این ترتیب، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامات سیاسی در ایران از ۲۷ اسفند تاکنون به دستکم ۳۲ نفر رسید.
طبق بررسیهای ایراناینترنشنال، تعداد اعدامهای ثبتشده در یک ماه نخست سال ۱۴۰۵ معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای ثبت شده در سال ۱۴۰۴ است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد شماری از دانشجویان در دانشگاههای مختلف با وجود برگزار نشدن بسیاری از کلاسها، ملزم به پرداخت کامل شهریه شدهاند. برگزاری نامنظم کلاسها و اجباری شدن آموزش آنلاین، کیفیت آموزش و وضعیت روانی دانشجویان را تحت تاثیر قرار داده است.
یک دانشجو از دانشکده «مهندسی مواد و متالورژی» دانشگاه صنعتی اصفهان گفت که استادان به محدودیتهای دسترسی به اینترنت توجهی ندارند.
فشار روانی بر دانشجویان در آستانه امتحانات
این دانشجو در ادامه گفت که وضعیت آموزشی و فرآیند نمرهدهی از سوی استادان، فشار روانی زیادی بر دانشجویان وارد کرده است.
دانشجویی از اهواز نیز در پیامی به ایراناینترنشنال اعلام کرد امتحانات از اوایل خرداد آغاز میشود، اما دانشگاه هنوز درباره نحوه برگزاری آن اطلاعرسانی نکرده و خوابگاهها تعطیل است.
شهروند دیگری خبر داد با اعلام غیرحضوری بودن امتحانات دانشگاهها، دانشجویان به شهرهای محل سکونت خود بازگشتهاند، اما اکنون به ایشان خبر رسیده که امتحانات حضوری است و باید بار دیگر به تهران برگردند.
برخی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف هم اعلام کردند این دانشگاه اینترنت و خوابگاه را بهطور کامل برقرار نکرده و حذف ترم را نیز مشروط کرده است.
یک دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف هم نوشت: «از نظر اعصاب و روحیه توان انجام پایاننامه را ندارم. برای اعتراض به افزایش شهریه به دانشگاه مراجعه کردیم، اما رییس دانشگاه گفت با مشکل مالی روبهرو هستند و حتی در حال تعدیل نیرو هستند.»
اگرچه ابهام در نحوه برگزاری امتحانات نگرانیهایی ایجاد کرده است، اما پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که در مقطع کنونی، شهریههای بالا مهمترین دغدغه دانشجویان در شرایط فشار اقتصادی ناشی از جنگ است.
یکی از شهروندان در پیامی با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه و فشار مالی بر دانشجویان و قشر تحصیلکرده، روایت کرد: «سوار اسنپ شدم. کنارم روپوش پزشکی و چند کتاب دیدم. راننده جوان گفت که دانشجوی پزشکی است و بین کلاس و بیمارستان با اسنپ مسافرکشی میکند.»
دانشجویی ۲۱ ساله با اشاره به دو ماه بیکاری و هزینه خرید اینترنت آزاد که از حداقل ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر گیگ آغاز میشود، گفت نتوانسته است در کلاسهای مجازی شرکت کند.
او افزود اکنون نیز در پی فشارهای ناشی از این شرایط، به مصرف داروهای «اعصاب و روان» روی آورده است.
شهروندی دیگر با اشاره به قطع اینترنت، افزایش قیمت کتابهای درسی و شهریههای بالای دانشگاهها، نوشت که به ترک تحصیل از دانشگاه فکر میکند.
مخاطب دیگری خبر داد هر بار خرید لوازم مورد نیاز رشته دانشگاهیاش کمتر از یک میلیون تومان نمیشود و ادامه این روند ادامه تحصیل را برای او غیرممکن خواهد کرد.
دانشجوی دیگری از دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد هیچ یک از کلاسهای این ترم برگزار نشده است و شرکت در کلاسهای آنلاین نیز بهدلیل کارآمد نبودن سامانه آموزش مجازی ممکن نیست.
با این حال، به گفته او، دانشگاه آزاد شهریهها را بهطور کامل دریافت میکند.
شماری دیگر از دانشجویان این دانشگاه نیز در پیامهایی مشابه از برگزار نشدن کلاسها و دریافت کامل شهریه با وجود فشارهای اقتصادی فراوان بر خانوارها انتقاد کردند.
به طور مثال، یک دانشجوی دانشگاه آزاد بندرعباس در پیامی نوشت کلاسها نصفهنیمه تشکیل شده است، اما شهریه را کامل میگیرند.
شهروندی در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «من یک دانشجوی ۲۰ ساله هستم. وضعیت آموزش دانشگاه افتضاح است. تدریس و یادگیری اتفاق نیفتاده است. با این حال، شهریهها دو برابر شده و میخواهند آزمونهای پایانترم را حضوری برگزار کنند.»
برخی دانشجویان همچنین از تاثیر قطع اینترنت بر اشتغال خود خبر دادند.
یکی از دانشجویان رشته «فناوری اطلاعات و ارتباطات» گفت به دلیل از دست دادن شغلش در حوزه تدوین و ناتوانی در پرداخت شهریه، ناچار به ترک تحصیل شده است.
دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی، مجری تلویزیون ایراناینترنشنال، از دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه در لندن آغاز شد. اتهام ناندیتو بادیا و جورج استانا، دو متهم این پرونده، «ایجاد جراحت عمدی به قصد آسیب شدید جسمی» عنوان شده است.
دادگاه مقدماتی بادیا و استانا، دو متهم این پرونده، اردیبهشتماه سال گذشته در همین شهر برگزار شده بود که این دو تبعه رومانی بهصورت ویدیویی در دادگاه حاضر شدند و با کمک مترجم به پرسشها پاسخ دادند.
آنها در آن جلسه اتهامات مطرحشده علیه خود را رد کردند و گفتند بیگناه هستند.
این دو از زمان بازداشت در زندان فوق امنیتی بلمارش در جنوب شرق لندن نگهداری میشوند.
پوریا زراعتی، ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.
در ۱۵ آذر، دادستانی بریتانیا در بیانیهای اعلام کرد بادیای ۲۰ ساله و استانای ۲۴ ساله در ارتباط با حمله به زراعتی در رومانی بازداشت شدند. این دو متهم بر اساس قرارداد استرداد مجرمان میان رومانی و بریتانیا، ۲۷ آذر ۱۴۰۳ به بریتانیا مسترد شدند.
بنا بر اعلام دادستانی، پس از بررسی شواهد ارائهشده از سوی واحد ضدتروریسم پلیس متروپولیتن لندن، علیه این دو نفر کیفرخواست صادر شده است.
بر اساس قوانین حاکم در بریتانیا، انتشار جزییات برخی از مباحث مطرحشده در دادگاه تابع محدودیتهای قانونی است و رسانهها مجاز به انتشار تمامی موارد مطرحشده در جلسات دادگاه نیستند.