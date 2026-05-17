به گزارش وب‌سایت اسرائیل نشنال‌نیوز به نقل از فاکس‌نیوز، ارزیابی مقام‌های اطلاعاتی منطقه‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با توجه به افزایش نارضایتی دولت ترامپ از رفتار تهران و ادامه برنامه هسته‌ای ایران، احتمال می‌دهد آمریکا حملات نظامی علیه این کشور را از سر بگیرد.

بر اساس این گزارش، مقام‌های ایرانی معتقدند ترامپ ممکن است تصمیم به آغاز دوباره عملیات نظامی بگیرد و به همین دلیل راهبردی مبتنی بر «فریب و تاخیر» را دنبال می‌کنند؛ راهبردی که هدف آن خرید زمان و پیچیده‌تر کردن هرگونه عملیات نظامی احتمالی جدید توصیف شده است.

این مقام‌ها به فاکس‌نیوز گفته‌اند رهبران حکومت ایران بر این باورند که می‌توانند بحران را دست‌کم دو هفته دیگر ادامه دهند؛ اقدامی که ممکن است از نظر سیاسی و عملیاتی، آغاز دوباره حملات آمریکا را دشوارتر کند.

گزارش همچنین می‌گوید تهران برخی رویدادهای بین‌المللی آینده، از جمله جام جهانی فوتبال و جشن دویست‌وپنجاهمین سالگرد تاسیس آمریکا را تحولاتی می‌بیند که می‌تواند به نفع جمهوری اسلامی عمل کند.

گزارش از تشدید فشار اقتصادی و نشانه‌های بحران سوخت در ایران

به نوشته اسرائیل نشنال‌نیوز، تاثیر محاصره تحت رهبری آمریکا در داخل ایران به‌طور فزاینده‌ای آشکار شده است.

یک مقام ارشد اسرائیلی که نام او فاش نشده، در این گزارش به صف‌های طولانی پمپ‌بنزین، کمبود سوخت و افزایش نارضایتی عمومی به‌عنوان نشانه‌های اولیه بحران سوخت در ایران اشاره کرده است.

بر اساس این گزارش، قیمت‌ها در ایران همچنان افزایش می‌یابد، بیکاری بیشتر شده و تورم نیز رو به تشدید است.

این مقام گفته است: «اوضاع به شکلی تصاعدی در حال بدتر شدن است.»

افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره حملات تازه به ایران

این گزارش در شرایطی منتشر شده که نشانه‌ها و گزارش‌های اخیر، احتمال ازسرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را پررنگ‌تر کرده‌اند.

ترامپ شنبه ۲۶ اردیبهشت پیامی مبهم در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد که شامل تصویری تولیدشده با هوش مصنوعی از او در کنار یک دریادار آمریکایی و چند کشتی، از جمله کشتی‌ای با پرچم جمهوری اسلامی، بود.

روی این تصویر عبارت «این آرامش پیش از طوفان بود» نوشته شده بود؛ پیامی که به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تشدید تنش‌ها دامن زد.

هم‌زمان، نیویورک‌تایمز گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال آماده‌سازی گسترده برای احتمال ازسرگیری حملات به ایران، حتی از اوایل هفته آینده، هستند.

ترامپ: هر توافقی با ایران نیازمند «تضمینی واقعی» است

ترامپ جمعه ۲۵ اردیبهشت نیز گفته بود ممکن است با تعلیق ۲۰ ساله برنامه هسته‌ای ایران موافقت کند، اما تاکید کرد چنین توافقی تنها در صورت دریافت «تضمینی واقعی» از تهران قابل پذیرش خواهد بود.

او هنگام بازگشت از سفر به چین و در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس‌وان گفت هر پیشنهادی از سوی [حکومت] ایران که اجازه هر نوع فعالیت هسته‌ای را بدهد، رد خواهد کرد.

ترامپ پیش‌تر نیز در گفت‌وگو با شان هنیتی، مجری فاکس نیوز ، هشدار داده بود: «دیگر خیلی صبر نخواهم کرد.»

نتانیاهو: اسرائیل برای هر سناریویی آماده است

در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت در نشست ویژه دولت به مناسبت روز اورشلیم، به موضوع ایران اشاره کرد و گفت: «چشمان ما درباره ایران کاملاً باز است. امروز، همان‌طور که هر چند روز یک بار انجام می‌دهم، با دوستمان رییس‌جمهوری ترامپ صحبت خواهم کرد.»

او افزود اسرائیل برای «هر سناریویی» آماده است.

به نوشته اسرائیل نشنال‌نیوز، مجموعه این تحولات نشان می‌دهد در حالی که فشار اقتصادی بر ایران افزایش یافته و نشانه‌هایی از آمادگی نظامی آمریکا و اسرائیل دیده می‌شود، تهران نیز خود را برای احتمال تشدید دوباره درگیری آماده می‌کند و تلاش دارد با راهبرد «فریب و تاخیر»، زمان بیشتری به دست آورد.

