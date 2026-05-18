کویت حمله پهپادی به عربستان سعودی را محکوم کرد
کویت اعلام کرد حمله پهپادی به عربستان سعودی از حریم هوایی عراق را محکوم میکند.
همزمان با به بنبست رسیدن مذاکرات و تشدید تهدیدهای دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی از وقوع آتشسوزی ناشی از حمله پهپادی در یک نیروگاه هستهای در این کشور خبر داد.
وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد سه پهپاد را در آسمان این کشور رهگیری و ساقط کرده است.
به گزارش وبسایت اسرائیل نشنالنیوز، ارزیابی مقامهای اطلاعاتی منطقه نشان میدهد جمهوری اسلامی با توجه به افزایش نارضایتی کاخ سفید از رفتار تهران، احتمال میدهد آمریکا حملات نظامی علیه حکومت ایران را از سر بگیرد.
روزنامه تلگراف گزارش داد یک شرکت رسانهای مستقر در لندن که با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ارتباط دارد، از مجوز حمایت مالی ویزای «نیروی کار ماهر» برای انتقال برخی افراد به بریتانیا استفاده کرده است.
اوکراین در یکی از بزرگترین حملات پهپادی خود علیه روسیه از آغاز جنگ، حدود ۶۰۰ پهپاد را به ۱۴ منطقه این کشور روانه کرد. به گفته مقامهای روسیه، این حمله دستکم چهار کشته و ۱۲ زخمی بر جای گذاشت. این حملات پس از حمله مرگبار سهروزه مسکو به اوکراین انجام شد.
وزارت دفاع روسیه یکشنبه ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد که موجی شامل نزدیک به ۶۰۰ پهپاد اوکراینی در طول شب، ۱۴ منطقه روسیه و همچنین شبهجزیره کریمه و دریاهای سیاه و آزوف را هدف قرار داد. به گفته آنها حومه پایتخت این کشور از جمله نقاطی است که بیشترین آسیب را دید.
طبق گفته مقامهای روسیه سه نفر در نزدیکی مسکو و یک نفر در منطقه بلگورود کشته شدند. به گفته آنها پدافند هوایی روسیه از ساعات ابتدایی یکشنبه ۵۵۶ پهپاد و پس از سپیدهدم نیز ۳۰ پهپاد دیگر را سرنگون کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، این حملات را تایید واعلام کرد که اوکراین در میدان نبرد از روسیه پیشی گرفته است. طبق اعلام رسمی دولت این کشور، یک کارخانه الکترونیکی تولید قطعات تسلیحاتی و یک ایستگاه پمپاژ نفت در این حملات هدف قرار گرفتند.
او درباره جزئیات این حملات گفت که پهپادها بیش از ۵۰۰ کیلومتر در خاک روسیه نفوذ کردند و اوکراین در حال «غلبه» بر سامانههای پدافند هوایی روسیه است که داخل و اطراف مسکو متمرکز شدهاند.
او گفت: «پاسخهای ما به ادامه جنگ و حملات روسیه به شهرها و جوامع ما کاملا موجه است.» او همچنین افزود حملات به مسکو نشان داد کییف «بهروشنی به مردم این کشور اعلام میکند که دولتشان باید به جنگ خود پایان دهد».
حملات هفته گذشته روسیه به سراسر خاک اوکراین، از جمله پایتخت این کشور، که طی سه روز پیاپی انجام شد، بیش از ۲۰ کشته و ۵۰ زخمی بر جای گذاشت. پس از آن زلنسکی هشدار داد که حملات پهپادی بیشتری در انتظار روسیه خواهد بود.
به گفته مقامهای اوکراینی، در طول این حمله سهروزه بیش از ۱۵۰۰ پهپاد و دهها موشک از سوی روسیه به اوکراین شلیک شد. پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت، در دومین روز از این حملات سهروزه، یک موشک کروز روسی به یک ساختمان مسکونی ۹ طبقه در کییف اصابت کرد و ۲۴ نفر، از جمله سه کودک، را کُشت.
سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، در شبکههای اجتماعی نوشت که سامانههای پدافند هوایی این شهر در طول شب بیش از ۸۰ پهپاد را رهگیری کردند. به گفته او در پی این حملات ۱۲ نفر زخمی شدند و در محل سقوط بقایای پهپادها «خسارتهای جزئی» ثبت شد.
اهداف حملات
سوبیانین گفت یکی از این حملات کارگران ساختمانی را زخمی کرد و به سه خانه در نزدیکی پالایشگاه نفت و گاز مسکو آسیب زد. او افزود تولید پالایشگاه مختل نشده و «فناوری» پالایشگاه تحت تاثیر قرار نگرفته است.
طبق اعلام اسبییو، سرویس امنیتی اوکراین، یک پالایشگاه نفت و دو ایستگاه پمپاژ در اطراف مسکو هدف قرار گرفتهاند. این نهاد گفت این حملات «توانایی دشمن برای ادامه جنگ را کاهش میدهد» و نشان داد «حتی منطقه بهشدت حفاظتشده مسکو نیز امن نیست».
اسبییو، همچنین حمله به کارخانه آنگستروم در زلنوگراد را برجسته کرد؛ کارخانهای که به گفته این نهاد، «در تولید محصولات پیشرفته و ریزتراشهها برای جنگافزارهای دقیق نقش دارد.»
فرودگاه شرمتیوو مسکو، بزرگترین فرودگاه روسیه، اعلام کرد بقایای پهپاد داخل محدوده آن سقوط کرده اما خسارتی وارد نکرده است.
منطقه مسکو اغلب هدف حملات پهپادی قرار میگیرد، اما شهر مسکو که حدود ۴۰۰ کیلومتر با مرز اوکراین فاصله دارد، در طول جنگ کمتر هدف قرار گرفته است.
ولودیمیر زلنسکی گفت کشاندن جنگ به مسکو «کاملا موجه» است. رییسجمهوری اوکراین در سخنرانی شبانه خود گفت روز یکشنبه، عملیاتهای رزمی نیروهای اوکراینی در میدان نبرد از عملیاتهای روسیه بیشتر بود؛ «نتیجهای بسیار مهم». او افزود: «امسال کارهای زیادی انجام شده و تغییر در توازن فعالیتها در خطوط مقدم محسوس است.»
مسکو و کییف پس از پایان آتشبس سهروزه در سهشنبه گذشته، دوباره به تبادل حملات روی آوردهاند؛ آتشبسی که به مناسبت سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم برقرار شده بود و هر دو طرف، طرف مقابل را به نقض آن متهم کردند.
تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به این مناقشه چهار ساله در بنبست است؛ کییف حاضر نیست خواستههای حداکثری مسکو برای تصرف سرزمینهایی در منطقه دونباس شرقی را بپذیرد و توجه آمریکا به جنگ ایران معطوف شده است.
آتلانتیک در تحلیلی تازه «بیثباتسازی» را هویت جمهوری اسلامی خواند و نوشت جنگ اخیر به بازتولید همان بیثباتی منجر شده که تهران از آن تغذیه میکند. در مقابل، امارات بهعنوان نماد ثبات منطقه نیاز دارد این جنگ با صلحی پایان یابد که در آن تهران امکان بیثباتسازی را از دست داده باشد.
این رسانه آمریکایی، در تحلیلی نوشته کریم سجادپور که یکشنبه ۲۷ اردیبهشت منتشر شد، امارات را نماد مدلی مبتنی بر ثبات، توسعه و پیوند با اقتصاد جهانی توصیف کرد و جمهوری اسلامی را حکومتی دانست که هویت آن با بیثباتی، جنگهای نیابتی و تخریب گره خورده است.
به نوشته آتلانتیک، تهران اکنون با تکیه بر همین ویژگی، در پی پیش بردن هدفی است که مقامهایش آن را «کشتن ایده دبی» خواندهاند؛ در حالی که جنگ آمریکا با ایران تاکنون همان بیثباتیای را تولید کرده که جمهوری اسلامی از آن تغذیه میکند و همان ثباتی را به خطر انداخته که امارات به آن وابسته است.
در ابتدای این مقاله آمده است: «جمهوری اسلامی در دوران صلح یک شکستخورده تمامعیار است؛ حکومتی دینی و ورشکسته که مهمترین صادراتش، بهترین مغزهای کشور است. اما در زمان جنگ و بیثباتی، یک مزیت ساختاری دارد: آستانه تحملش در برابر رنج مردم خود بهطرزی خارقالعاده بالاست؛ سطحی که کمتر دولتی توان رقابت با آن را دارد.»
کارلوس ای. گیمنز، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پهپادهای ایرانی ممکن است در کوبا باشند.»
این نماینده کنگره افزود: «پهپادهای ایرانی، به ویژه پهپاد انتحاری شاهد-۱۳۶که به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد، معمولاً بردی بین ۱۰۰۰تا ۲۵۰۰کیلومتر با محمولههای ۳۰تا ۵۰کیلوگرمی مواد منفجره دارند.
گیمنز نوشت: «این سیستمهای کمهزینه و دوربرد اغلب از ناوبری ماهوارهای استفاده میکنند، با سرعتهای پایینتر (تقریباً ۱۸۵کیلومتر در ساعت) پرواز میکنند تا از رادار فرار کنند و برای حملات انتحاری یا جاسوسی، نظارت و شناسایی استفاده میشوند.»
آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، هدف قرار دادن تاسیسات انرژی هستهای صلحآمیز را غیرقابل قبول دانست و بر همبستگی کشورش با امارات متحده عربی در ارتباط با حملات پهپادی به نیروگاه هستهای براکه در این کشور تاکید کرد.
او نوشت: «قطعنامههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی و قوانین بینالمللی هر دو تاکید میکنند که هدف قرار دادن تأسیسات انرژی هستهای صلحآمیز غیرقابل قبول است.»
آناند اشاره کرد که در تماس با همتای خود در امارات متحده عربی حمایت کامل خود را از این کشور ابراز داشته است، و نوشت: «کانادا از تحقیقات کامل در مورد این حملات حمایت میکند و از جامعه بینالمللی میخواهد که آنها را به طور مشابه محکوم کند.»