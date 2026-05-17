تلگراف: شرکت مرتبط با جمهوری اسلامی از طریق ویزای کار، افراد را به بریتانیا منتقل کرده است
روزنامه تلگراف در گزارشی تحقیقی خبر داد یک شرکت رسانهای مستقر در لندن مرتبط با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، از مجوز حمایت مالی ویزای نیروی «کار ماهر» برای انتقال برخی افراد به بریتانیا استفاده کرده است.
این موضوع به گفته کارشناسان امنیتی میتواند خطر سوءاستفاده اطلاعاتی و فعالیتهای خصمانه در خاک بریتانیا را افزایش دهد.
به گزارش تلگراف، شرکت «راد مدیا ورلد» (RAD Media World) که در شمال غرب لندن ثبت شده، با نهادهایی از جمله پرستیوی، رسانه دولتی جمهوری اسلامی، و هیسپان تیوی، شبکه اسپانیاییزبان وابسته به حکومت ایران، ارتباط دارد و از طریق حمایت مالی از ویزای نیروی کار ماهر، افرادی را بهطور قانونی وارد بریتانیا کرده است.
منابع دولتی بریتانیا در پاسخ به این روزنامه تایید کردهاند که این شرکت توانسته برای تعدادی از افراد، ویزای کاری دریافت کند، هرچند گفته شده شمار این افراد محدود بوده است.
ویزای نیروی کار ماهر در بریتانیا میتواند تا پنج سال اعتبار داشته باشد و دارندگان آن امکان انتقال اعضای خانواده خود را نیز دارند. تنها کارفرمایانی که از سوی وزارت کشور بریتانیا تایید شدهاند، اجازه حمایت مالی از این نوع ویزا را دارند.
هشدار کارشناسان: خطر ایجاد «درِ باز» برای فعالیتهای جمهوری اسلامی
به نوشته تلگراف، کارشناسان اطلاعاتی هشدار دادهاند که چنین سازوکاری ممکن است به «دری باز» برای ورود افرادی تبدیل شود که احتمال دارد به نمایندگی از جمهوری اسلامی فعالیتهای اطلاعاتی یا خصمانه انجام دهند.
این هشدارها پس از افزایش سطح تهدید تروریستی در بریتانیا به سطح «شدید» و در پی موجی از حملات علیه یهودیان، کنیسهها و موسسات خیریه مطرح شده است.
جاناتان هکت، افسر سابق اطلاعاتی آمریکا و متخصص عملیات پنهانی ایران، به تلگراف گفته است جمهوری اسلامی از رویکرد نسبتا سهلگیرانه بریتانیا سوءاستفاده میکند و بخشی از فعالیتهای خود را از طریق نهادهای رسانهای و فرهنگی پیش میبرد.
او گفت: «این سازمانها میتوانند پوششی برای ورود ماموران اطلاعاتی ایران به بریتانیا فراهم کنند؛ افرادی که ممکن است برای نظارت، شناسایی، انتقال مخفیانه پول یا دیگر فعالیتهای پنهانی وارد شوند.»
او همچنین گفت: «اهداف جمهوری اسلامی در بریتانیا شامل جامعه یهودیان و مخالفان ایرانی هستند و وجود چنین نهادهایی میتواند امکان اجرای این اهداف را فراهم کند.»
راجر مکمیلان، متخصص مقابله با تروریسم مرتبط با ایران و رییس سابق امنیت شبکه ایراناینترنشنال، نیز هشدار داده که افرادی ممکن است با ویزاهای صادرشده، با هدف «شناسایی خصمانه، تهدید، آزار و حتی اقدامات تروریستی علیه ایرانیان مهاجر و جامعه یهودیان در بریتانیا» وارد کشور شوند. او خواستار بازنگری کامل در سیاستها و روندهای صدور ویزا شده است.
درخواست برای لغو مجوز حمایت مالی از ویزا تلگراف گزارش میدهد از وزارت کشور بریتانیا خواسته شده مجوز موسسه راد برای حمایت مالی از ویزا لغو شده و بررسی جامعی درباره سیاستهای صدور ویزا آغاز شود.
دیوید تیلور، نماینده حزب کارگر در پارلمان بریتانیا، گفته است: «حق حمایت مالی این شرکت از ویزا باید فورا لغو شود و این شرکت باید بلافاصله تحت تحقیق قرار گیرد.»
او همچنین خواستار بررسی فوری افرادی شده که با حمایت این شرکت موفق به دریافت ویزا شدهاند.
ارتباط با پرستیوی، هیسپان تیوی و استودیوهای تولید در لندن
به نوشته تلگراف، شرکت راد مدیا ورلد با «راونور فارم استودیوز» (Ravenor Farm Studios)، استودیویی در غرب لندن، نیز ارتباط دارد؛ جایی که برنامه «Palestine Declassified» متعلق به پرستیوی فیلمبرداری شده بود.
تلگراف میگوید هنگام بازدید از محل شرکت در هفته جاری، با یک واحد خالی در شهرک صنعتی مواجه شده که تحت حفاظت یک شرکت امنیتی حرفهای بوده است؛ شرکتی که گفته هدف حضورش جلوگیری از استقرار افراد بیخانمان یا مسافران در آن محل بوده است.
ماه گذشته، این استودیو نامهای از دولت بریتانیا دریافت کرده که در آن به احتمال اقدام حقوقی بر اساس قانون امنیت ملی اشاره شده بود.
بر اساس اسناد ثبت شرکتها، سید مهدی میرطالب تنها مدیر فعلی راد مدیا وورد و حمید خیرالدین مدیر پیشین آن بودهاند. هر دو پیشتر با شرکت منحلشده UK Press TV Ltd و همچنین هیسپان تیوی همکاری داشتهاند.
اسناد رسمی همچنین نشان میدهد یکی از مالکان ثبتشده راونور فارم استودیوز، شرکت «لندن برادکاستینگپارتنرز» (London Broadcasting Partners Limited) است که سید مهدی میرطالب تنها مدیر آن محسوب میشود.
تلگراف میگوید آدرس ثبتشده راد مدیا ورلد در ومبلی لندن، با شرکتهای مرتبط از جمله لندنبرادکاستینگ پارتنرز و هیسپان تیوی مشترک است.
اتهامهای پیشین علیه پرستیوی به گزارش تلگراف، پرستیوی از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا تحریم شده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود این رسانه «برای جذب نیرو توسط سرویسهای اطلاعاتی ایران، از جمله جذب شهروندان آمریکایی، مورد استفاده قرار گرفته است.»
هیسپان تیوی نیز از چندین ماهواره اروپایی و آمریکایی حذف شده، اما گفته میشود همچنان در آمریکای لاتین مخاطبان قابل توجهی دارد.
واکنش متهمان و دولت بریتانیا سید مهدی میرطالب، مدیر فعلی شرکت لندن برادکاستینگپارتنرز، اتهامات مطرحشده را «مزخرفات توطئهمحور» خوانده است. پرستیوی و هیسپان تیوی از اظهارنظر درباره گزارش خودداری کردهاند.
در مقابل، سخنگوی وزارت کشور بریتانیا به تلگراف گفته است: «ما تهدید ناشی از ایران را بسیار جدی میگیریم و حفاظت از منافع و جان شهروندان بریتانیا اولویت نخست ماست.»
او افزود دولت بریتانیا تاکنون سپاه پاسداران و بیش از ۵۵۰ فرد و نهاد ایرانی را تحریم کرده و در هفتههای آینده قوانین جدیدی برای مقابله با فعالیتهای خصمانه دولتهای خارجی و نیروهای نیابتی آنها تصویب خواهد شد.
به نوشته تلگراف، جزئیات ارتباطات راد مدیا ورلد با نهادهای مرتبط با حکومت ایران در قالب پروندهای به واحد مقابله با تروریسم پلیس لندن و وزارت کشور بریتانیا ارائه شده است.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «فعالانه» از وکلای تسخیری برای تسهیل و تسریع سیستماتیک اعدام معترضان بازداشتشده بهره میگیرد. این سازمان افزود این وکلا با خودداری از برقراری ارتباط با خانواده متهمان آنان را از روند دادرسی بیاطلاع نگه میدارند.
به نوشته این سازمان، مستندات نشان میدهد وکلای تسخیری بلافاصله پس از صدور حکم، با ثبت درخواست تجدیدنظر، موکلان خود را از مهلت قانونی محروم میکنند و با ایجاد موانع عامدانه در مسیر دسترسی به وکلای مستقل، زمینه اجرای سریع احکام اعدام را فراهم میسازند.
این سازمان نوشت بازداشتشدگان اعتراضات بدون دفاع موثر میمانند؛ وکلای تسخیری اعترافات اجباری و ادعاهای شکنجه را به چالش نمیکشند و مدارک تبرئهکننده ارائه نمیدهند. در نتیجه دادگاهها بر اساس شواهد بدون اعتراض حکم اعدام صادر و دیوان عالی کشور نیز احکام را بدون بررسی حقوقی واقعی تایید میکند.
این سازمان هشدار داد این اقدامات نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه است و اعدامها را براساس حقوق بینالملل در زمره اعدامهای خودسرانه قرار میدهد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات صادق ساعدینیا، مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا» و از حامیان اعتصابها و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در دادگاه انقلاب قم خبر داد.
بر اساس این گزارش، ساعدینیا با اتهاماتی از جمله «فعالیت تبلیغی یا رسانهای برخلاف امنیت کشور»، «اقدام عملیاتی در راستای فراخوانهای گروههای معاند برای برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» روبهرو است.
انتشار استوری، فعالیت در فضای مجازی، حضور در تجمعات اعتراضی، تعطیل کردن کافهها و مغازههای متعلق به خود و تشویق برخی کارکنانش به حضور در اعتراضات از مصادیق اتهامات مطرحشده علیه او عنوان شده است.
نماینده دادستان، مواردی از جمله فعالیتهای ساعدینیا در فضای مجازی، تهیه کلیپی از یکی از کارکنانش با نوشته «جاوید شاه» روی دست، ایجاد و مدیریت گروه واتساپی کارکنان کافهها، انتشار پیام صوتی درباره خاموش کردن گوشی برای جلوگیری از ردیابی، حضور برخی کارکنان در اعتراضات و برنامهریزی برای تعطیلی کافهها و کارخانهها همزمان با فراخوانهای اعتراضی را از مصادیق اتهامات مطرحشده علیه او عنوان کرد.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده شیوع ابولا در کنگو و اوگاندا به سطح «وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بینالمللی» رسیده است؛ هرچند این نهاد تاکید دارد که شرایط کنونی معیارهای یک همهگیری جهانی را ندارد.
به گفته این سازمان، نبود واکسن یا درمان تایید شده برای گونه «بوندیبوگیو»، این شیوع را به وضعیتی «غیرعادی» تبدیل کرده است.
به گزارش رویترز، سازمان جهانی بهداشت یکشنبه ۲۷ اردیبهشت هشدار داد شیوع ابولا که ناشی از ویروس بوندیبوگیو است، میتواند فراتر از مرزهای جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا گسترش پیدا کند و کشورهای همسایه کنگو در معرض خطر بالای انتقال بیماری قرار دارند.
بر اساس اعلام این نهاد وابسته به سازمان ملل، تا روز شنبه در استان ایتوری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، دستکم ۸۰ مورد مرگ مشکوک، هشت مورد تایید شده آزمایشگاهی و ۲۴۶ مورد مشکوک ابتلا در سه منطقه بهداشتی شامل بونیا، روامپارا و مونگبالو ثبت شده است.
وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو پیشتر نیز از مرگ ۸۰ نفر در پی شیوع جدید بیماری خبر داده بود.
سازمان جهانی بهداشت هشدار داده با توجه به نرخ بالای مثبت بودن نمونههای اولیه و افزایش موارد مشکوک، ابعاد واقعی شیوع ممکن است بسیار گستردهتر از موارد شناساییشده باشد.
این سازمان اعلام کرد وضعیت کنونی از این جهت «غیرعادی» است که برخلاف برخی گونههای دیگر ابولا، از جمله ابولای زئیر، هیچ واکسن یا درمان اختصاصی تایید شدهای برای ویروس بوندیبوگیو وجود ندارد.
ثبت موارد انتقال فرامرزی به گفته سازمان جهانی بهداشت، مواردی از انتقال بینالمللی بیماری تاکنون ثبت شده است. در اوگاندا، دو مورد تایید شده ابتلا - از جمله یک مورد مرگ - در کامپالا، پایتخت این کشور، گزارش شده که مربوط به افرادی بوده که از جمهوری دموکراتیک کنگو سفر کرده بودند.
همچنین یک مورد تایید شده ابتلا در کینشاسا، پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو، در فردی که از استان ایتوری بازگشته بود، شناسایی شده است.
این نهاد از کشورها خواسته سازوکارهای ملی مدیریت بحران را فعال کنند، غربالگری در مرزها و مسیرهای اصلی را افزایش دهند و موارد تایید شده را فوراً قرنطینه کنند.
بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت، افراد مبتلا یا کسانی که با موارد بیماری تماس داشتهاند، نباید تا ۲۱ روز پس از مواجهه با ویروس سفر بینالمللی انجام دهند، مگر در شرایط تخلیه پزشکی.
توصیه به باز نگه داشتن مرزها با وجود هشدار درباره خطر گسترش بیماری، سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواسته از بستن مرزها یا اعمال محدودیت بر سفر و تجارت خودداری کنند.
به گفته این سازمان، محدودیتهای شدید ممکن است موجب افزایش عبورهای غیررسمی از مرزها شود؛ مسیری که کنترل و پایش بیماری را دشوارتر خواهد کرد.
اعلام وضعیت اضطراری بینالمللی از سوی سازمان جهانی بهداشت معمولاً برای جلب توجه جهانی، تسریع هماهنگی میان کشورها و تقویت پاسخ به بحرانهای بهداشتی صادر میشود؛ اما این نهاد تاکید کرده که شیوع کنونی ابولا هنوز به سطح یک همهگیری جهانی نرسیده است.
فینال مسابقه آواز یوروویژن شامگاه شنبه در وین برگزار میشود. رقابتی که برگزارکنندگانش امیدوارند با وجود انصراف پنج کشور در اعتراض به حضور اسرائیل، همچنان موفقیتآمیز باشد.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۶ اردیبهشت نوشت هفتادمین دوره این مسابقه - که هر سال با ترکیبی از زرقوبرق، موسیقی پاپ و حالوهوای اغلب سرگرمکننده برگزار میشود - امسال تحت تاثیر تحریم یوروویژن از سوی رسانههای عمومی اسپانیا، اسلوونی، ایرلند، ایسلند و هلند، قرار گرفت.
این کشورها در اعتراض به حضور اسرائیل، پس از عملیات نظامیاش در غزه که در واکنش به حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس انجام شد، از شرکت در این رقابت کنار کشیدند.
شبکه «آرتییی» (RTE) ایرلند اعلام کرد شرکت در این مسابقه با توجه به «تلفات هولناک انسانی در غزه و بحران انسانی موجود»، «غیرقابل توجیه» است.
اسرائیل این اعتراضها را بخشی از یک «کارزار جهانی تخریب» علیه خود توصیف کرد.
مارتین گرین، مدیر مسابقه یوروویژن، پیش از آغاز رقابتها به رویترز گفت: «ما بزرگترین برنامه موسیقی جهان هستیم و هر رویداد جهانی در این ابعاد، چه هنری و چه ورزشی، گاهی با تحولات جهان، تلاقی و برخورد پیدا میکند.»
او افزود: «ما تلاش میکنیم یوروویژن را بهعنوان فضایی بیطرف حفظ کنیم. جایی که هنرمندان بتوانند از طریق موسیقی کنار هم قرار بگیرند و نشان دهند شاید جهان بتواند گاهی بهتر از آن چیزی باشد که هست.»
در حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، دستکم هزار و ۲۰۰ نفر - عمدتا غیرنظامی - کشته شدند. اسرائیل نیز در پاسخ، حمله گستردهای به غزه آغاز کرد که به گفته مقامهای فلسطینی، بیش از ۷۲ هزار کشته بر جای گذاشته و بخش بزرگی از این منطقه را ویران کرده است.
تحریمها شمار شرکتکنندگان یوروویژن را به ۳۵ کشور کاهش داده که پایینترین تعداد از سال ۲۰۰۳ تاکنون است.
این مساله احتمالا میزان مخاطبان جهانی این مسابقه را نیز کاهش خواهد داد.
سال گذشته حدود ۱۶۶ میلیون نفر این رقابت را تماشا کردند. رقمی بالاتر از حدود ۱۲۸ میلیون بیننده مسابقه سوپربول آمریکا.
در فینال شنبه شب، ۲۵ کشور از جمله اسرائیل حضور خواهند داشت.
اعتراضها و هشدار رسمی به اسرائیل
رویترز نوشت فضای وین در طول هفته «متشنج و محتاطانه» توصیف شده و اعتراضهایی علیه حضور اسرائیل برگزار شده است؛ هرچند جمعیت حاضر در این تجمعها محدود بوده است.
پلیس اتریش اعلام کرد برای اعتراضهای احتمالی شنبه آماده شده و احتمال «ایجاد اختلال و مسدودسازی» را در نظر گرفته است.
قرار است چند ساعت پیش از آغاز فینال، راهپیمایی اعتراضی از نزدیکی محل برگزاری مسابقه عبور کند.
در نیمهنهایی سهشنبه نیز اختلال کوتاهی رخ داد؛ زمانی که یکی از معترضان در نزدیکی میکروفون تلویزیونی شعار «نسلکشی را متوقف کنید» و «آزاد باد فلسطین» سر داد.
اتحادیه پخش اروپا (EBU) و شبکه ملی اتریش «اوآراف» (ORF)، که برگزارکننده و میزبان مسابقه هستند، در بیانیهای مشترک اعلام کردند این فرد به همراه سه نفر دیگر بهدلیل «رفتار اخلالگرانه» از سالن اخراج شدند.
نوآم بتان، نماینده اسرائیل، به رویترز گفت هنگام حضور روی صحنه، صدای هو کردن برخی تماشاگران را شنیده است.
اتحادیه پخش اروپا همچنین به شبکه دولتی اسرائیل «کان» (KAN) هشدار رسمی داد؛ پس از آن که ویدیوهایی منتشر شد که در آن بتان از مخاطبان میخواست حداکثر ۱۰ بار به او رای بدهند.
پس از جنجال مشابه سال گذشته، چنین کمپینهایی برخلاف مقررات اعلام شدهاند.
شبکه «کان» گفت از قوانین پیروی میکند و این ویدیوها حذف شدهاند.
در میان شرکتکنندگان، ترانه «شعلهافکن» (Liekinheitin) از فنلاند با اجرای لیندا لامپنیوس، نوازنده ویولن، و پته پارکونن، خواننده پاپ، روی صحنهای آتشین، بخت اصلی پیروزی محسوب میشود.
پس از آن نیز ترانه «اکلیپس» (Eclipse) از استرالیا با صدای دلتا گودرم قرار دارد.
بحران عمیق اقتصادی در ایران، کافهها و فرهنگ کافهنشینی را به سمت فروپاشی سوق داده است. افزایش شدید قیمتها و کاهش درآمدها، هم صاحبان کسبوکار و هم مشتریان را ناچار به عقبنشینی کرده است.
محسن مبرّا، رییس اتحادیه کافیشاپهای تهران، به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت هزینه اداره کافهها بیش از دو برابر شده و شمار مشتریان در ماههای اخیر تا ۵۰ درصد کاهش یافته است، بهطوری که تا ۴۰ درصد کافهها تعطیل شدهاند.
او گفت: «ادامه فعالیت به معنای سودده بودن نیست. سود این کسبوکارها مدام در حال کاهش است. در نتیجه، کافههایی که اجارهنشین هستند یا پشتوانه مالی قوی ندارند، به سمت تعطیلی میروند.»
کافهها، یکی از معدود فضاهای عمومی باقیمانده
در دو دهه گذشته، کافهها به بخشی مهم از زندگی شهری در ایران تبدیل شدند؛ ابتدا در تهران و سپس در شهرهای دیگر.
در شرایطی که گزینههای تفریحی ارزان همواره محدود بوده است، کافهها به یکی از معدود فضاهای در دسترس برای معاشرت، کار و گذران وقت در بیرون از خانه برای جوانان تبدیل شدند.
بسیاری از کافهها فراتر از مکانی برای نوشیدن قهوه یا صرف غذای سبک عمل میکردند. شب شعر، اجراهای کوچک موسیقی، نمایشگاه عکس و دورهمیهای غیررسمی در این فضاها برگزار میشدند و کافهها به محیطی نادر برای تعامل اجتماعی تبدیل شده بودند؛ آن هم در زمانی که بسیاری از فضاهای عمومی دیگر از دسترس خارج شده بود.
تا چند ماه پیش، تنها در تهران حدود شش هزار کافه در اندازههای مختلف فعال بودند، اما سقوط قدرت خرید مردم، این صنعت را بهشدت تحت فشار قرار داده است.
ساناز، منشی ۲۸ ساله یک شرکت خصوصی، گفت او و دوستانش پیشتر چند بار در هفته به کافه میرفتند، اما حالا با افزایش شدید هزینه خوراک، حملونقل و مسکن، حتی چنین تفریح سادهای هم نیازمند حسابوکتاب است.
او گفت: «باید همه هزینهها، حتی همین تفریح ساده را حساب کنم تا فقط بتوانم به آخر ماه برسانم؛ البته اگر شغلم را از دست ندهم.»
ساناز افزود: «اگر بیکار شوم، بعد از سالها استقلال مالی مجبور میشوم به خانه پدر و مادرم در شهر خودمان برگردم.»
تعطیلی و کوچک شدن کافهها، شغل بسیاری از کارکنان - عمدتا جوانان و زنان - را نیز از بین برده است.
شانا، ۲۶ ساله، پس از گذراندن دوره حرفهای باریستا، در یکی از شعبههای کافههای زنجیرهای سعدینیا مشغول به کار شد. اما در دیماه ۱۴۰۴، شعبههای این مجموعه ناگهان تعطیل شدند؛ آن هم پس از آن که مالک آن از معترضان مخالف حکومت حمایت کرد. اندکی بعد نیز جنگ آغاز شد.
او گفت: «کافههایی که از بحران اقتصادی جان سالم بهدر بردهاند هم دیگر نیروی جدید استخدام نمیکنند. خیلیها حتی کارکنان فعلی را هم تعدیل میکنند.»
شانا افزود: «هیچ امیدی ندارم که حتی با یاد گرفتن مهارتهای جدید مثل آشپزی یا کارهای دیگر بتوانم شغلی پیدا کنم. اقتصاد هر روز بدتر میشود و بازار کار مدام کوچکتر.»
چای همچنان نوشیدنی سنتی اصلی در ایران است، اما مصرف قهوه در سالهای اخیر رشد زیادی داشت. با این حال، افزایش شدید نرخ ارز و اختلال در واردات باعث شده قیمت قهوه آنقدر بالا برود که بسیاری از خانوادهها مصرف آن را کاهش دهند یا به کلی کنار بگذارند.
با وجود کاهش قیمت جهانی قهوه، قیمت دانه قهوه در ایران - که عمدتا پیش از جنگ از طریق امارات متحده عربی وارد میشد - تقریبا دو برابر شده است.
این افزایش مستقیما بر قیمتهای کافهها تاثیر گذاشته و همزمان با رشد اجارهبها و دیگر هزینهها، قیمت یک فنجان قهوه در بعضی کافهها تا چهار برابر افزایش یافته است.
یک صاحب کافه به «دنیای اقتصاد» گفت حتی کافههایی که فقط نوشیدنیهای ساده قهوه سرو میکنند نیز با کاهش تقاضا مواجه شدهاند، زیرا بسیاری از مردم دیگر نمیتوانند حتی رفتن به کافه برای نوشیدن قهوه را توجیه کنند.
تارا، مدیر یک شرکت تبلیغاتی با ۱۰ کارمند، گفت قهوه آنقدر گران شده که خرید آن برای محل کار هم دشوار شده است.
او گفت: «برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته مجبور شدم خرید قهوه برای آشپزخانه شرکت را که همیشه کنار چای برای کارمندها فراهم بود، متوقف کنم.»
تارا افزود: «مساله فقط قیمت قهوه نیست. از زمان جنگ تابستان گذشته (۱۲ روزه)، کارها عملا متوقف شدهاند. مشتریها حتی پروژههای نیمهتمام را هم لغو کردهاند و همه میدانند شرکت آخرین نفسهایش را میکشد.»
او گفت: «اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، چارهای جز تعطیلی نخواهیم داشت.»