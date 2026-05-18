وزارت دفاع روسیه یکشنبه ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد که موجی شامل نزدیک به ۶۰۰ پهپاد اوکراینی در طول شب، ۱۴ منطقه روسیه و همچنین شبه‌جزیره کریمه و دریاهای سیاه و آزوف را هدف قرار داد. به گفته آنها حومه پایتخت این کشور از جمله نقاطی است که بیشترین آسیب را دید.

طبق گفته مقام‌های روسیه سه نفر در نزدیکی مسکو و یک نفر در منطقه بلگورود کشته شدند. به گفته آنها پدافند هوایی روسیه از ساعات ابتدایی یکشنبه ۵۵۶ پهپاد و پس از سپیده‌دم نیز ۳۰ پهپاد دیگر را سرنگون کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، این حملات را تایید واعلام کرد که اوکراین در میدان نبرد از روسیه پیشی گرفته است. طبق اعلام رسمی دولت این کشور، یک کارخانه الکترونیکی تولید قطعات تسلیحاتی و یک ایستگاه پمپاژ نفت در این حملات هدف قرار گرفتند.

او درباره جزئیات این حملات گفت که پهپادها بیش از ۵۰۰ کیلومتر در خاک روسیه نفوذ کردند و اوکراین در حال «غلبه» بر سامانه‌های پدافند هوایی روسیه است که داخل و اطراف مسکو متمرکز شده‌اند.

او گفت: «پاسخ‌های ما به ادامه جنگ و حملات روسیه به شهرها و جوامع ما کاملا موجه است.» او همچنین افزود حملات به مسکو نشان داد کی‌یف «به‌روشنی به مردم این کشور اعلام می‌کند که دولت‌شان باید به جنگ خود پایان دهد».

حملات هفته گذشته روسیه به سراسر خاک اوکراین، از جمله پایتخت این کشور، که طی سه روز پیاپی انجام شد، بیش از ۲۰ کشته و ۵۰ زخمی بر جای گذاشت. پس از آن زلنسکی هشدار داد که حملات پهپادی بیشتری در انتظار روسیه خواهد بود.

به گفته مقام‌های اوکراینی، در طول این حمله سه‌روزه بیش از ۱۵۰۰ پهپاد و ده‌ها موشک از سوی روسیه به اوکراین شلیک شد. پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت، در دومین روز از این حملات سه‌روزه، یک موشک کروز روسی به یک ساختمان مسکونی ۹ طبقه در کی‌یف اصابت کرد و ۲۴ نفر، از جمله سه کودک، را کُشت.

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که سامانه‌های پدافند هوایی این شهر در طول شب بیش از ۸۰ پهپاد را رهگیری کردند. به گفته او در پی این حملات ۱۲ نفر زخمی شدند و در محل سقوط بقایای پهپادها «خسارت‌های جزئی» ثبت شد.

اهداف حملات

سوبیانین گفت یکی از این حملات کارگران ساختمانی را زخمی کرد و به سه خانه در نزدیکی پالایشگاه نفت و گاز مسکو آسیب زد. او افزود تولید پالایشگاه مختل نشده و «فناوری» پالایشگاه تحت تاثیر قرار نگرفته است.

طبق اعلام اس‌بی‌یو، سرویس امنیتی اوکراین، یک پالایشگاه نفت و دو ایستگاه پمپاژ در اطراف مسکو هدف قرار گرفته‌اند. این نهاد گفت این حملات «توانایی دشمن برای ادامه جنگ را کاهش می‌دهد» و نشان داد «حتی منطقه به‌شدت حفاظت‌شده مسکو نیز امن نیست».

اس‌بی‌یو، همچنین حمله به کارخانه آنگستروم در زلنوگراد را برجسته کرد؛ کارخانه‌ای که به گفته این نهاد، «در تولید محصولات پیشرفته و ریزتراشه‌ها برای جنگ‌افزارهای دقیق نقش دارد.»

فرودگاه شرمتیوو مسکو، بزرگ‌ترین فرودگاه روسیه، اعلام کرد بقایای پهپاد داخل محدوده آن سقوط کرده اما خسارتی وارد نکرده است.

منطقه مسکو اغلب هدف حملات پهپادی قرار می‌گیرد، اما شهر مسکو که حدود ۴۰۰ کیلومتر با مرز اوکراین فاصله دارد، در طول جنگ کمتر هدف قرار گرفته است.

ولودیمیر زلنسکی گفت کشاندن جنگ به مسکو «کاملا موجه» است. رییس‌جمهوری اوکراین در سخنرانی شبانه خود گفت روز یکشنبه، عملیات‌های رزمی نیروهای اوکراینی در میدان نبرد از عملیات‌های روسیه بیشتر بود؛ «نتیجه‌ای بسیار مهم». او افزود: «امسال کارهای زیادی انجام شده و تغییر در توازن فعالیت‌ها در خطوط مقدم محسوس است.»

مسکو و کی‌یف پس از پایان آتش‌بس سه‌روزه در سه‌شنبه گذشته، دوباره به تبادل حملات روی آورده‌اند؛ آتش‌بسی که به مناسبت سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم برقرار شده بود و هر دو طرف، طرف مقابل را به نقض آن متهم کردند.

تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به این مناقشه چهار ساله در بن‌بست است؛ کی‌یف حاضر نیست خواسته‌های حداکثری مسکو برای تصرف سرزمین‌هایی در منطقه دونباس شرقی را بپذیرد و توجه آمریکا به جنگ ایران معطوف شده است.