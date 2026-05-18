سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد مسکو قصدی برای ورود به روند مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی ندارد و برای این گفتوگوها آرزوی موفقیت میکند.
سرگئی لاوروف پس از دیدار با سیمئون اویونو اسونو آنگه، وزیر خارجه گینه استوایی، گفت: «ما تلاش نمیکنیم وارد این روند مذاکرات شویم. برای این روند آرزوی موفقیت داریم.»
پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد همزمان با ادامه تنشها در خلیج فارس، شمار نفتکشهای حاضر در اطراف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، به بالاترین سطح از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران رسیده است.
بر اساس این گزارش که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، تصاویر ماهوارهای ثبتشده در ۲۶ اردیبهشت، حضور ۲۳ نفتکش را در اطراف جزیره خارک نشان میدهد. این نفتکشها یا در لنگرگاههای اطراف مستقر بودهاند یا در اسکلههای بارگیری نفت خام و گاز مایع، پهلو گرفتهاند.
بلومبرگ ۲۲ اردیبهشت نیز در گزارشی نوشت تصاویر ماهوارهای اروپایی نشان میدهد در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۱ اردیبهشت هیچ نفتکش اقیانوسپیمایی در پایانه نفتی جزیره خارک دیده نشده است. موضوعی که به گفته این رسانه، نخستین توقف طولانی صادرات نفت ایران از آغاز جنگ محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، از زمان شروع حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، پایانه خارک حتی در جریان جنگ نیز به بارگیری نفت ادامه داده بود و نفتکشها پس از پر شدن، بهدلیل محاصره دریایی آمریکا در خلیج فارس، به عنوان مخازن شناور استفاده میشدند.
بلومبرگ در ادامه گزارش تازه خود نوشت که تصاویر جدید را بررسی کرده و تحلیلهای گروه «اتحاد علیه ایران هستهای» (United Against Nuclear Iran)، یک نهاد غیرانتفاعی مستقر در آمریکا که بر بررسی سیاستهای مرتبط با جمهوری اسلامی تمرکز دارد، نیز آن را تایید کرده است.
این گزارش افزود که تعداد نفتکشهای حاضر در خارک در مقایسه با ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ (۱۳ آوریل) - درست پیش از آنکه ناوهای آمریکایی در دریای عمان برای بازرسی و توقیف کشتیها مستقر شوند - افزایش چشمگیری داشته است.
در آن زمان تنها چهار نفتکش در این منطقه دیده شده بودند.
بلومبرگ پیش از این نوشته بود که اگر فعالیت پایانه خارک همچنان متوقف بماند، فشار بر دیگر تاسیسات ذخیرهسازی نفت ایران بیشتر خواهد شد.
شرکت تحلیلی کپلر پیشبینی کرده است تهران احتمالا تا اواخر ماه می (۱۳ روز دیگر) امکان ادامه تولید بدون فضای ذخیرهسازی جدید را خواهد داشت.
همزمان، فاتح بیرول، رییس آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد بهدلیل «جنگ ایران» و بسته شدن تنگه هرمز به روی کشتیرانی، ذخایر تجاری نفت به سرعت در حال کاهش است و تنها برای چند هفته دیگر کفایت میکند.
بیرول که در نشست وزیران دارایی گروه هفت در پاریس حاضر شد، به خبرنگاران گفت آزادسازی ذخایر راهبردی نفت روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت به بازار اضافه کرده است، اما تاکید کرد که این ذخایر «بیپایان نیستند».
او افزود با آغاز فصل کشت بهاره و سفرهای تابستانی در نیمکره شمالی، ذخایر نفتی سریعتر کاهش خواهند یافت، زیرا تقاضا برای گازوئیل، کود شیمیایی، سوخت جت و بنزین افزایش پیدا میکند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی خود با عربستان سعودی، ۸ هزار نیروی نظامی به همراه یک اسکادران جنگنده و سامانه پدافند هوایی به این کشور اعزام کرده است.
به گزارش رویترز، این نیروها از توان عملیاتی برخوردارند و با هدف حمایت از عربستان سعودی در صورت ازسرگیری حملات علیه این کشور مستقر شدهاند.
این تحرک نظامی در حالی صورت میگیرد که پاکستان نقش اصلی میانجیگری میان تهران و واشینگتن را بر عهده دارد.
مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، گفت: «در حال حاضر دانشگاهها دسترسی به اینترنت دارند، اما مشکل اصلی مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی است.»
او اضافه کرد: «استفاده از آزمایشگاههای بزرگ بینالمللی، فرصتهای مطالعاتی دانشجویان و استادان و همچنین همکاریهای علمی بینالمللی محدود شده است.»
ابطحی ادامه داد: «اگر این روند ادامه پیدا کند، ایران از جمع ۲۰ کشور برتر در حوزه تولید علم خارج خواهد شد.»
روزنامه سان گزارش داد که بازیکنان تیم ملی فوتبال انگلستان در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، رختخوابهای شخصی خود را همراه خواهند داشت تا کیفیت خواب و روند ریکاوری آنها حفظ شود.
این تصمیم پس از شکایتهای متعدد درباره تختهای خشک و سفت هتل محل اقامت آنها گرفته شده است. اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) برای تضمین خواب راحت و باکیفیت بازیکنان، تشکهای اسفنجی سبک و بالشهای ویژهای تهیه کرده است. از بازیکنان خواسته شده پتوهای شخصی خود را هم بیاورند تا اتاق هتل حس خانه را داشته باشند.
بر اساس این گزارش، کادر فنی تیم ملی انگلستان به رهبری توماس توخل قصد دارد برای جلوگیری از خستگی و مشکلات ناشی از سفرهای طولانی در آمریکا، شرایط اقامت بازیکنان را تا حد ممکن مشابه خانه فراهم کند.
این تصمیم در حالی گرفته شده که فاصله زیاد شهرهای میزبان جام جهانی ۲۰۲۶، یکی از نگرانیهای اصلی تیمهای حاضر در این رقابتها عنوان شده است.
سازمان عفو بینالملل اعلام کرد شمار اعدامها در سال ۲۰۲۵ به بالاترین رقم ثبتشده در ۴۴ سال گذشته رسیده است. بر اساس گزارش سالانه این نهاد با عنوان «احکام اعدام و اجرای آنها ۲۰۲۵»، در مجموع ۲ هزار و ۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور اعدام شدهاند.
در این گزارش آمده است افزایش چشمگیر اعدامها عمدتا ناشی از عملکرد شمار محدودی از دولتهاست. عفو بینالملل اعلام کرد جمهوری اسلامی که عامل اصلی این جهش معرفی شده، دستکم ۲ هزار و ۱۵۹ نفر را در سال ۲۰۲۵ اعدام کرده که بیش از دو برابر سال پیش است.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت این افزایش نگرانکننده ناشی از عملکرد گروه کوچکی از کشورهاست که با وجود روند جهانی به سوی لغو مجازات اعدام، به اجرای آن ادامه میدهند.