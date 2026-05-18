ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، در پیامی در شبکه ایکس حمله به تاسیسات هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی را به‌شدت محکوم کرد و آن را اقدامی بی‌پروا خواند.

ایوت کوپر نوشت: «ما به‌شدت حمله به تاسیسات هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی را محکوم می‌کنیم.»

او افزود: «این حمله بی‌پروا خطر بی‌ثباتی گسترده‌تر در منطقه را به همراه دارد.»

وزیر خارجه بریتانیا همچنین تاکید کرد لندن در حمایت از دفاع امارات و بازگشت ثبات به منطقه، در کنار این کشور ایستاده است.