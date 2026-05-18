دادستانها در دادگاه رسیدگی به پرونده حمله با چاقو به «پوریا زراعتی»، مجری شبکه ایراناینترنشنال، در لندن اعلام کردند این حمله را گروهی از اتباع رومانیایی انجام دادند که بهعنوان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی عمل میکردند.
به گفته دادستانها، ین حمله را طرف سومی که به نمایندگی از حکومت ایران عمل میکرد، سفارش داده بود.
دادستان در جریان این جلسه که برای محاکمه دو نفر از سه متهم در دادگاه کیفری، برگزار شد، این حادثه را «عملی خشونتآمیز، برنامهریزیشده و مبتنی بر شناسایی قبلی هدف» توصیف کردند.
دادستان اتکینسون گفت: «در سالهای اخیر، از سال ۲۰۰۵ به این سو، جمهوری اسلامی کمتر به عوامل خود اتکا کرده و بیش از پیش به استفاده از نیروهای نیابتی، از جمله باندهای جنایی، روی آورده است تا تهدیدهای خشونتآمیز خود را از طریق آنها عملی کند.»
دونالد ترامپ در گفتوگویی کوتاه با نیویورک پست اعلام کرد که پس از دریافت پاسخ اخیر جمهوری اسلامی درباره مذاکرات، «هیچگونه امتیازی» به تهران را نمیپذیرد.
او همچنین گفت: «میتوانم به شما بگویم آنها بیش از هر زمان دیگری میخواهند به توافق برسند، چون میدانند چه چیزی قرار است بهزودی اتفاق بیفتد.»
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اظهارنظرش درباره آمادگی برای پذیرش توقف ۲۰ ساله غنیسازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی گفت: «در حال حاضر هیچ چیز را نمیپذیرم.»
او وارد جزئیات نشد و ادامه داد: «واقعا نمیتوانم دربارهاش صحبت کنم. چیزهای زیادی در حال رخ دادن است».
ترامپ افزود که از تهران «عصبانی یا ناراحت» نیست، اما تاکید کرد جمهوری اسلامی بهخوبی میداند آمریکا توان وارد کردن فشار و خسارت بیشتر را دارد.
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی در جنوب ایران، ۸۵ کشتی تجاری مسیر خود را تغییر دادهاند.
این نهاد همچنین تاکید کرده است که اجرای سختگیرانه این محاصره دریایی علیه بنادر ایران همچنان ادامه دارد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، دوشنبه گفت که آمریکا در حال صدور یک مجوز عمومی ۳۰ روزه برای فراهم کردن دسترسی موقت به آن بخش از نفت روسیه است که در دریا سرگردان مانده است.
بسنت در شبکه ایکس نوشت: «این تمدید، انعطافپذیری بیشتری فراهم خواهد کرد و ما با این کشورها همکاری خواهیم کرد تا در صورت نیاز، مجوزهای مشخص صادر کنیم.»
او افزود: «این مجوز عمومی به ثبات بازار فیزیکی نفت خام کمک خواهد کرد و اطمینان میدهد که نفت به آسیبپذیرترین کشورهای از نظر انرژی برسد.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوریاسلامی، با اذعان به آسیب گسترده به زیرساختهای انرژی، کاهش تولید و کسری روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین، دشواری صادرات نفت و گرانی پیشرو، روایت رسمی درباره بیاثر بودن حملات را زیر سوال برد و به مخالفان مذاکره گفت: «اگر گفتوگو نکنیم، چه کار کنیم؟»
پزشکیان در سخنانی کمسابقه، تصویری آشکار از فشار جنگ بر زیرساختهای حیاتی، اقتصاد و توان اداره کشور ارائه کرد؛ تصویری که با روایت رسمی مقامهای جمهوری اسلامی درباره کنترل کامل اوضاع و بیاثر بودن حملات فاصله معناداری دارد.
پزشکیان دوشنبه ۲۸ اردیبهشت در گردهمایی روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی با عنوان «راویان ایران» گفت کشور باید «حالت جنگی» به خود بگیرد و تصریح کرد: «۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز ما را زدند، نیروگاه، پتروشیمی و فولاد مبارکه ما را زدند. نمیتوان ادعا کرد که هیچ مشکلی نداریم و آنان در حال نابودی هستند.»
پزشکیان در همین سخنرانی از آنچه «روایتسازی صادقانه» خواند، دفاع کرد و گفت کسی که روایت دروغی را به جامعه منتقل کند، «شیطان» بر او نازل شده است.
او در ادامه، با رد روایتهایی که وضعیت جمهوری اسلامی را عادی یا رو به بهبود نشان میدهند، گفت: «نمیتوان گفت دشمن در حال نابودی است و ما در حال شکوفایی. آنها مشکل دارند، ما هم مشکل داریم.»
این سخنان در حالی ایراد شده که مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی، پس از حملات اخیر، عمدتا بر ناکامی آمریکا و اسرائیل و بیاثر بودن ضربات نظامی تاکید کردهاند. اما پزشکیان در این سخنرانی، هم از آسیب به زیرساختهای انرژی و صنعتی گفت، هم از کاهش توان تولید بنزین، دشواری صادرات نفت و گرانی پیشرو.
کسری روزانه ۵۰ میلیون لیتری بنزین
یکی از مهمترین بخشهای سخنان پزشکیان، اذعان او به بحران تامین بنزین بود. او گفت: «قدرت تولید بنزین ما کاهش یافته است. آن را زدند. روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر تولید میکنیم. نیاز ما روزانه ۱۵۰ میلیون لیتر است.»
بر اساس این ارقام، جمهوری اسلامی با کسری روزانه حدود ۵۰ میلیون لیتر بنزین روبهروست؛ رقمی که میتواند پیامدهای مستقیم بر واردات سوخت، مصرف ارز، قیمتها و سیاستهای محدودکننده در حوزه انرژی داشته باشد.
پزشکیان با اشاره به تکسرنشین بودن بخش بزرگی از خودروها گفت: «آیا ما باید برای جبران این کسری دلار بدهیم و بنزین بیاوریم بسوزانیم؟ آیا اصلا دلار داریم؟»
این پرسش، فراتر از بحران سوخت، نشانهای از فشار ارزی بر دولت جمهوری اسلامی است؛ دولتی که همزمان با کاهش توان تولید داخلی بنزین، با محدودیتهای جدی در تامین منابع ارزی و واردات روبهروست.
رییس دولت در بخش دیگری از سخنان خود، به مشکلات صادرات نفت اشاره کرد و گفت: «راه را بستند و نفت هم صادر نمیکنیم. نمیتوانیم نفت را به راحتی صادر کنیم. اینکه میگویند مشکلی پیدا نکردیم از آن حرفهاست.»
او در ادامه با اشاره به اینکه مالیات به آسانی قابل دریافت نیست و اصناف با مشکل روبهرو هستند، از مردم خواست «توقعات خود را پایین بیاورند ... و واقعیتها را بپذیرند» تا کشور بتواند در برابر دشمن بایستد.
هشدار درباره گرانی
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره افزایش قیمتها هشدار داد و گفت: «حتما گرانی خواهیم داشت. یک عده بلند میشوند و میگویند چرا گرانی داریم. از همین صداها شروع میشود. ما میجنگیم و باید سختی آن را بپذیریم. ... نمیشود هم خدا را خواست و هم خرما را.»
این اظهارات در شرایطی بیان میشود که دولت جمهوری اسلامی همزمان با کاهش درآمدهای ارزی، بحران انرژی، ناترازی بودجه و فشار ناشی از حملات نظامی روبهروست.
او همچنین با هشدار درباره مصرف آب، برق، گاز و بنزین گفت اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، کشور در تابستان و زمستان با مشکل روبهرو خواهد شد.
دفاع از گفتوگو با آمریکا
همزمان با این تصویر بحرانی از اقتصاد و انرژی، پزشکیان بار دیگر از گفتوگو با آمریکا دفاع کرد و خطاب به مخالفان مذاکره گفت: «اینکه شعار میدهند گفتوگو نکنیم، اگر گفتوگو نکنیم چه کار کنیم؟ تا آخر دعوا کنیم؟ ما با عزت، گفتوگو میکنیم.»
او در ادامه، با اشاره به رویکرد دولت برای پیشبرد گفتوگوها با آمریکا گفت: «این منطقی نیست که بگوییم گفتوگو نمیکنیم. ما قادر هستیم از حقوق ملت با پشتوانه مردم دفاع کنیم. باید منطقی حرف بزنیم و منطقی جواب بگیریم.»
این موضعگیری در شرایطی بیان شده که اختلاف درباره ضرورت یا شیوه مذاکره با آمریکا، در حکومت بالا گرفته است و جریانهای دارای قدرت در جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را عقبنشینی یا تسلیم معرفی میکنند. پزشکیان در مقابل گفتوگو را نه به عنوان عقبنشینی، بلکه به عنوان راهی برای دفاع از حقوق جمهوری اسلامی معرفی کرد.
سخنان او نشان میدهد شکاف بر سر مذاکره، دیگر صرفا یک اختلاف نظری در سیاست خارجی نیست؛ بلکه به بحران اداره کشور، تامین سوخت، صادرات نفت، کنترل قیمتها و مدیریت پیامدهای جنگ گره خورده است.
انتقاد از ادبیات دستوری
پزشکیان همچنین از شیوه حکمرانی آمرانه انتقاد کرد و گفت: «این ادبیات دستوری که من میگویم شما باید اطاعت کنید، نتیجهای جز دوری ندارد.»
او افزود نهادهای تصمیمگیر نباید تصور کنند «عقل کل» هستند و دیگران فقط باید سیاستهای آنها را بپذیرند. به گفته پزشکیان، بدون مشورت و مشارکت مردم، کشور به جایی نمیرسد.
این انتقادها، در کنار دفاع او از مذاکره نشان میدهد سخنان رییس دولت جمهوری اسلامی فقط درباره اقتصاد و انرژی نبود؛ بلکه به جدال درونی حاکمیت بر سر نحوه روایت جنگ، میزان صداقت با جامعه، شیوه اداره کشور و مسیر آینده سیاست خارجی نیز مربوط میشد.
حساسیت بر سر انتشار ارقام
اظهارات پزشکیان درباره کاهش تولید بنزین، آسیب به زیرساختها، دشواری صادرات نفت و گرانی پیشرو، در رسانههای داخلی با حساسیت بازتاب یافت. متن منتشرشده در ایسنا و بازنشر عصرایران شامل ارقام و نقلقولهای صریح درباره تولید روزانه ۱۰۰ میلیون لیتری بنزین، نیاز ۱۵۰ میلیون لیتری، آسیب به ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز و هدف قرار گرفتن نیروگاه، پتروشیمی و فولاد مبارکه بود.
همزمان، ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، نسخه منتشرشده این گزارش را پس از بالاگرفتن انتقادها از آن، با ویرایش دوباره و جرح و تعدیل و حذف آمار و ارقام از آن، بازنشر کرد. موضوعی که نشان میدهد حاکمیت انتشار این آمار را از نظر سیاسی و روانی پرهزینه ارزیابی کرده است.
سخنان پزشکیان، یکی از صریحترین روایتهای رسمی از وضعیت جمهوری اسلامی پس از حملات اخیر است: آسیب گسترده به زیرساختهای انرژی و صنعتی، کسری روزانه ۵۰ میلیون لیتری بنزین، دشواری صادرات نفت، کاهش امکان دریافت مالیات، هشدار درباره گرانی و شکاف جدی بر سر مذاکره با آمریکا.
اما سخنرانی پزشکیان فقط اذعان به بحران انرژی یا فشار اقتصادی نبود؛ بلکه سندی از شکاف سیاسی درون جمهوری اسلامی بر سر این پرسش بود که در میانه بحران جنگ، تحریم، کمبود سوخت و فشار اقتصادی، مسیر آینده باید ادامه تقابل باشد یا بازگشت به میز گفتوگو.
خبرگزاری رویترز ، به نقل از سه مقام امنیتی و دو منبع دولتی از گسترش همکاریهای پاکستان و عربستان سعودی در در چارچوب یک پیمان دفاعی متقابل خبر داد. این پیمان، اعرام ۸ هزار نیروی نظامی، حدود ۱۶ فروند جنگنده جیاف-۱۷، دو اسکادران پهپادی و یک سامانه پدافند هوایی را شامل میشود.
رویترز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت به نقل از سه مقام امنیتی و دو منبع دولتی گزارش داد که پاکستان یک اسکادران کامل، شامل حدود ۱۶ فروند جنگنده جیاف-۱۷ ساخت مشترک با چین، دو اسکادران پهپادی و یک سامانه پدافند هوایی اچکیو-۹ را به عربستان فرستاد.
این در حالی است که پاکستان اکنون بهعنوان میانجی در مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی عمل میکند و در روزهای اخیر تنشها و تبادل غیررسمی آتش میان تهران، ابوظبی و ریاض شدت گرفته است.
منابع رویترز نیرو و تجهیزات اعزامی به ریاض را «نیرویی قابل توجه و دارای توان رزمی گسترده» توصیف کردند که هدف آن «پشتیبانی از ارتش عربستان سعودی در صورت هدف قرار گرفتن دوباره این کشور» است.
به گفته این منابع، پاکستان همچنین حدود هشت هزار نیروی نظامی به عربستان اعزام کرده است و در صورت نیاز، نیروهای بیشتری نیز اعزام خواهد کرد. منابع رویترز میگویند هزینه تجهیزات اعزامشده از سوی پاکستان را عربستان سعودی تامین میکند.
دو مقام امنیتی که مکاتبات میان دو کشور و اسناد مربوط به استقرار تجهیزات نظامی را دیدهاند، به این رسانه گفتند نیروهای اعزامی در ظاهر نقش آموزشی و مشاورهای دارند، هرچند ترکیب این نیروها، شامل جنگنده، پهپاد، پدافند هوایی و هزاران نیروی نظامی، نشان میدهد ماموریت بسیار فراتر از یک حضور نمادین یا آموزشی است.
این استقرار در چارچوب توافق دفاعی محرمانهای انجام شد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، آن را در ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ در ریاض امضا کردند.
یکی از منابع دولتی که متن این پیمان را دیده است، گفت این توافق امکان استقرار تا ۸۰ هزار نیروی پاکستانی در عربستان را پیشبینی میکند. دو مقام امنیتی هم گفتند این توافق شامل اعزام ناوهای جنگی پاکستان میشود، هرچند رویترز نتوانست آن را بهطور مستقل تایید کند.
دو کشور پس از امضای این توافق اعلام کردند هرگونه حمله به یکی از آنها، حمله به هر دو کشور تلقی خواهد شد و هدف این پیمان، «تقویت بازدارندگی مشترک» است. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، نیز پیشتر بهطور ضمنی گفته بود که این توافق میتواند عربستان را زیر «چتر هستهای پاکستان» قرار دهد.
رویترز پیشتر گزارش داده بود که پاکستان پس از حملات جمهوری اسلامی به زیرساختهای کلیدی انرژی عربستان، جنگندههایی به این کشور فرستاد. در این حملات یک شهروند سعودی کشته شد و نگرانیهایی درباره احتمال واکنش شدید ریاض و گسترش دامنه درگیری شکل گرفت.
این اتفاق پیش از آن رخ داد که اسلامآباد بهعنوان میانجی اصلی جنگ مطرح شود و به برقراری آتشبس میان واشینگتن و تهران کمک کند؛ آتشبسی که در شش هفته گذشته برقرار مانده اما نگرانیها درباره دوام آن روبهافزایش است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در روزهای گذشته این آتشبس را به بیماری در حال احتضار تشبیه کرد که با دستگاه زنده است.
از سوی دیگر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در دو هفته گذشته بارها از رهگیری موشکها و پهپادهایی خبرد دادند که به گفته آنها از سوی ایران یا نیروهای نیابت مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه شلیک شده بود.
در تازهترین حملات گزارششده، امارات متحده عربی یکشنبه از وقوع آتشسوزی ناشی از حملات پهپادی در یک نیروگاه هستهای در این کشور خبر داد. وزارت دفاع عربستان سعودی نیز اعلام کرد که سه پهپادی را بر فراز آسمانش رهگیری و منهدم کرده است.