آتش‌سوزی حوالی شامگاه یکشنبه ۲۷ اردیبهشت به وقت محلی در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الظفره امارات متحده عربی گزارش شد و وزارت امور خارجه این کشور حمله‌ای را که منجر به این آتش‌سوزی شد، «تروریستی» اعلام کرد.

عبدالله بن زاید آل‌نهیان، وزیر امور خارجه امارات، پس از این حملات گفت که این کشور حق خود برای پاسخ به «این حملات تروریستی» را برای خود محفوظ می‌داند.

مقام‌های اماراتی گفتند در حال تحقیق درباره منشأ این حمله هستند و امارات حق کامل دارد به چنین «حملات تروریستی» پاسخ دهد. یک مشاور دیپلماتیک رئیس‌جمهوری امارات گفت این حمله، چه از سوی «عامل اصلی» انجام شده باشد و چه از سوی یکی از نیروهای نیابتی آن، نشان‌دهنده تشدید خطرناک تنش‌هاست.

وزارت دفاع امارات اعلام کرد با دو پهپاد دیگر نیز «با موفقیت» مقابله شده و این پهپادها از «مرز غربی» پرتاب شده بودند. این وزارتخانه توضیح بیشتری ارائه نکرد.

ساعاتی پس از اعلام این خبر، وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد که صبح یکشنبه ۲۷ اردیبهشت سه پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند، رهگیری و منهدم کرد.

ترکی المالکی، سخنگوی این وزارت‌خانه، گفت که عربستان سعودی حق پاسخ‌گویی در زمان و مکان مناسب را برای خود محفوظ می‌دارد و تمام اقدامات عملیاتی لازم را برای پاسخ به هرگونه تلاشی برای نقض حاکمیت، امنیت کشور و ایمنی شهروندان و ساکنان آن در خاک خود اتخاذ و اجرا خواهد کرد.

از سوی دیگر، رسانه‌های رسمی امارات متحده عربی گزارش دادند که وزیر امور خارجه این کشور، با همتایان خود از دیگر کشورهای منطقه، از جمله وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت‌وگو کرد. هرچند روابط ابوظبی با ریاض به‌تازگی بر سر نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی دچار تنش بوده، اما ریاض حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای امارات را محکوم کرد.

جزئیات مرتبط با حملات به امارات

وزارت دفاع امارات اعلام کرد پهپادی که نیروگاه براکه را هدف قرار داد، یکی از سه پهپادی بود که «از سمت مرز غربی وارد کشور شدند».

دفتر رسانه‌ای ابوظبی که نهاد رسمی اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای امارت ابوظبی به شمار می‌آید، اعلام کرد پهپادی که از سد پدافند امارات عبور کرد، به یک ژنراتور برق در بیرون از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه برخورد کرد.

این نهاد افزود که سطح تشعشعات در این نیروگاه در محدوده ایمن باقی ماند و کسی زخمی نشد. سازمان فدرال نظارت هسته‌ای امارات نیز بعدتر تایید کرد که این نیروگاه همچنان ایمن است و در پی این حمله، هیچ ماده رادیواکتیوی منتشر نشده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ژنراتورهای اضطراری دیزلی در حال تامین برق «واحد ۳» این نیروگاه هستند. این نهاد همچنین خواستار «حداکثر خویشتن‌داری نظامی» در نزدیکی هر نیروگاه هسته‌ای شد.

انور قرقاش، مشاور رییس امارات متحده عربی، که در هفته‌های گذشته موضع‌گیری‌های تندی علیه جمهوری اسلامی داشته است، در شبکه اجتماعی ایکس نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول این حملات معرفی کرد.

او نوشت نوشت: «هدف قرار دادن نیروگاه هسته‌ای براکه که عملی تروریستی است، چه از سوی عامل اصلی انجام شده باشد و چه از طریق یکی از مزدوران آن، نشان‌دهنده تشدید خطرناک تنش‌هاست.»

قرقاش این حادثه را «صحنه‌ای تاریک که ناقض همه قوانین و هنجارهای بین‌المللی است» خواند و عاملان آن را به بی‌اعتنایی به جان غیرنظامیان متهم کرد.

در روزهای گذشته، به‌ویژه پس از انتشار خبر سفر محرمانه نخست‌وزیر اسرائیل به امارات حین جنگ ایران و گزارش‌هایی از حملات ابوظبی به اهدافی در جنوب ایران، تنش‌ها میان امارات و جمهوری اسلامی تشدید شده است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت در اجلاس بریکس در دهلی‌نو با تاکید بر اینکه «امارات متحده عربی مستقیما در جنگ علیه ما دخیل بود»، این کشور را با عنوان «شریک فعال جنگ» علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت : «این همدستی با اسرائیل غیرقابل بخشش است.»

او افزود: «اماراتی‌ها اجازه دادند از سرزمین‌شان برای شلیک توپخانه و تجهیزات علیه ما استفاده شود. امارات متحده عربی شریک فعال جنگ علیه ماست و هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد.»

همان روز شش کشور عربی خلیج فارس در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ادعای تهران درباره اداره یا وضع قواعد جدید برای تنگه هرمز را محکوم کردند . امارات متحده عربی نیز در نامه‌ای جداگانه به همین نهاد، جمهوری اسلامی را به حملات «عامدانه» به زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی متهم کرد.

ادمه بن‌بست دیپلماتیک و پیام‌رسانی مبهم و غیررسمی ترامپ از طریق شبکه‌های اجتماعی

این تحولات با تشدید پیام‌رسانی غیررسمی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، به جمهوری اسلامی همراه بود.

او از بعد از ظهر یکشنبه به وقت شرق آمریکا انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره مساله ایران را از سر گرفت و در اولین پست خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ساعت برای ایران در حال تیک‌تاک کردن است. بهتر است آنها خیلی سریع دست‌به‌کار شوند، در غیر این صورت چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. زمان بسیار حیاتی است!»

پس از آن تا پایان روز یکشنبه در یک بازه زمانی دو ساعته، ۹ پست درباره ایران، جنگ علیه جمهوری اسلامی و وضعیت تنگه هرمز در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که همه آنها حاوی پیام تصویری بود. ترامپ عکس‌های هوش مصنوعی از شلیک به کشتی‌های تندرو با پرچم جمهوری اسلامی و همچنین نمودار مدت‌زمان جنگ ایران در قیاس با دیگر جنگ‌های آمریکا را برای چندمین بار باز نشر کرد.

همزمان با انتشار این تصاویر، رسانه آمریکایی اکسیوس گزارش داد که ترامپ شنبه ۲۶ اردیبهشت، در زمین گلف خود در ویرجینیا با مشاوران امنیت ملی دیدار کرد و انتظار می‌رود روز سه‌شنبه نیز برای بررسی گزینه‌ها با تیم امنیت ملی خود دیدار و گزینه‌های اقدام نظامی درباره ایران را بررسی کند.

رییس‌جمهوری ایالات متحده همچنین پیش از نشست کابینه امنیتی اسرائیل برای بررسی تحولات ایران، لبنان و غزه، با بنیامین نتانیاهو گفت‌وگو کرد؛ آن هم در شرایطی که در اسرائیل گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری جنگ با ایران، در صورت نبود نشانه‌ای از پیشرفت دیپلماتیک، شدت گرفته است.

ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، یکشنبه در واکنش به اظهارات رییس‌جمهوری آمریکا گفت اگر تهدیدهای ترامپ عملی شود، آمریکا «با سناریوهای جدید، تهاجمی و غافلگیرکننده روبه‌رو خواهد شد و در باتلاقی خودساخته فرو خواهد رفت».