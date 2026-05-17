محسن مبرّا، رییس اتحادیه کافی‌شاپ‌های تهران، به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت هزینه اداره کافه‌ها بیش از دو برابر شده و شمار مشتریان در ماه‌های اخیر تا ۵۰ درصد کاهش یافته است، به‌طوری که تا ۴۰ درصد کافه‌ها تعطیل شده‌اند.

او گفت: «ادامه فعالیت به معنای سودده بودن نیست. سود این کسب‌وکارها مدام در حال کاهش است. در نتیجه، کافه‌هایی که اجاره‌نشین هستند یا پشتوانه مالی قوی ندارند، به سمت تعطیلی می‌روند.»

100 %

کافه‌ها، یکی از معدود فضاهای عمومی باقی‌مانده

در دو دهه گذشته، کافه‌ها به بخشی مهم از زندگی شهری در ایران تبدیل شدند؛ ابتدا در تهران و سپس در شهرهای دیگر.

در شرایطی که گزینه‌های تفریحی ارزان همواره محدود بوده است، کافه‌ها به یکی از معدود فضاهای در دسترس برای معاشرت، کار و گذران وقت در بیرون از خانه برای جوانان تبدیل شدند.

بسیاری از کافه‌ها فراتر از مکانی برای نوشیدن قهوه یا صرف غذای سبک عمل می‌کردند. شب شعر، اجراهای کوچک موسیقی، نمایشگاه عکس و دورهمی‌های غیررسمی در این فضاها برگزار می‌شدند و کافه‌ها به محیطی نادر برای تعامل اجتماعی تبدیل شده بودند؛ آن هم در زمانی که بسیاری از فضاهای عمومی دیگر از دسترس خارج شده بود.

تا چند ماه پیش، تنها در تهران حدود شش هزار کافه در اندازه‌های مختلف فعال بودند، اما سقوط قدرت خرید مردم، این صنعت را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.

ساناز، منشی ۲۸ ساله یک شرکت خصوصی، گفت او و دوستانش پیش‌تر چند بار در هفته به کافه می‌رفتند، اما حالا با افزایش شدید هزینه خوراک، حمل‌ونقل و مسکن، حتی چنین تفریح ساده‌ای هم نیازمند حساب‌وکتاب است.

او گفت: «باید همه هزینه‌ها، حتی همین تفریح ساده را حساب کنم تا فقط بتوانم به آخر ماه برسانم؛ البته اگر شغلم را از دست ندهم.»

ساناز افزود: «اگر بیکار شوم، بعد از سال‌ها استقلال مالی مجبور می‌شوم به خانه پدر و مادرم در شهر خودمان برگردم.»

بیکاری گسترده در میان جوانان و زنان

تعطیلی و کوچک شدن کافه‌ها، شغل بسیاری از کارکنان - عمدتا جوانان و زنان - را نیز از بین برده است.

شانا، ۲۶ ساله، پس از گذراندن دوره حرفه‌ای باریستا، در یکی از شعبه‌های کافه‌های زنجیره‌ای سعدی‌نیا مشغول به کار شد. اما در دی‌ماه ۱۴۰۴، شعبه‌های این مجموعه ناگهان تعطیل شدند؛ آن هم پس از آن که مالک آن از معترضان مخالف حکومت حمایت کرد. اندکی بعد نیز جنگ آغاز شد.

او گفت: «کافه‌هایی که از بحران اقتصادی جان سالم به‌در برده‌اند هم دیگر نیروی جدید استخدام نمی‌کنند. خیلی‌ها حتی کارکنان فعلی را هم تعدیل می‌کنند.»

شانا افزود: «هیچ امیدی ندارم که حتی با یاد گرفتن مهارت‌های جدید مثل آشپزی یا کارهای دیگر بتوانم شغلی پیدا کنم. اقتصاد هر روز بدتر می‌شود و بازار کار مدام کوچک‌تر.»

قهوه، کالایی لوکس

قهوه در ایران اکنون به کالایی لوکس تبدیل شده است.

چای همچنان نوشیدنی سنتی اصلی در ایران است، اما مصرف قهوه در سال‌های اخیر رشد زیادی داشت. با این حال، افزایش شدید نرخ ارز و اختلال در واردات باعث شده قیمت قهوه آن‌قدر بالا برود که بسیاری از خانواده‌ها مصرف آن را کاهش دهند یا به کلی کنار بگذارند.

با وجود کاهش قیمت جهانی قهوه، قیمت دانه قهوه در ایران - که عمدتا پیش از جنگ از طریق امارات متحده عربی وارد می‌شد - تقریبا دو برابر شده است.

این افزایش مستقیما بر قیمت‌های کافه‌ها تاثیر گذاشته و همزمان با رشد اجاره‌بها و دیگر هزینه‌ها، قیمت یک فنجان قهوه در بعضی کافه‌ها تا چهار برابر افزایش یافته است.

یک صاحب کافه به «دنیای اقتصاد» گفت حتی کافه‌هایی که فقط نوشیدنی‌های ساده قهوه سرو می‌کنند نیز با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند، زیرا بسیاری از مردم دیگر نمی‌توانند حتی رفتن به کافه برای نوشیدن قهوه را توجیه کنند.

تارا، مدیر یک شرکت تبلیغاتی با ۱۰ کارمند، گفت قهوه آن‌قدر گران شده که خرید آن برای محل کار هم دشوار شده است.

او گفت: «برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته مجبور شدم خرید قهوه برای آشپزخانه شرکت را که همیشه کنار چای برای کارمندها فراهم بود، متوقف کنم.»

تارا افزود: «مساله فقط قیمت قهوه نیست. از زمان جنگ تابستان گذشته (۱۲ روزه)، کارها عملا متوقف شده‌اند. مشتری‌ها حتی پروژه‌های نیمه‌تمام را هم لغو کرده‌اند و همه می‌دانند شرکت آخرین نفس‌هایش را می‌کشد.»

او گفت: «اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، چاره‌ای جز تعطیلی نخواهیم داشت.»