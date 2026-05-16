ارتش اسرائیل کشته شدن فرمانده شاخه نظامی حماس را تایید کرد
ارتش اسرائیل و آژانس امنیت این کشور (شین بت) در بیانیهای کشته شدن عزالدین حداد، فرمانده شاخه نظامی حماس، را تایید کردند.
بر اساس این بیانیه، حداد یکی از آخرین فرماندهان ارشد شاخه نظامی حماس بود که بر برنامهریزی و اجرای حمله هفتم اکتبر و همچنین مدیریت نبرد علیه نیروهای اسرائیلی نظارت داشت.
در ادامه این بیانیه آمده است: «در طول جنگ، حداد در نگهداری شمار زیادی از گروگانهای اسرائیلی توسط حماس نقش داشت. او همچنین سامانه نگهداری گروگانها را مدیریت میکرد و برای جلوگیری از ترور خود، اطرافش را با گروگانهای اسرائیلی احاطه کرده بود.»
ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، نیز کشته شدن حداد را «یک موفقیت عملیاتی قابل توجه» برای ارتش توصیف کرد.
پیش از بسته شدن تنگه هرمز، حدود ۴۵ درصد واردات نفت چین از این گذرگاه راهبردی عبور میکرد.
در حالی که بهای نفت برنت به ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسیده و محمولههای فیزیکی نفت تا ۱۵۰ دلار معامله شدهاند، چین ماه گذشته واردات نفت خود را ۲۰ درصد کاهش داد و ۱۹ اردیبهشت قیمت داخلی بنزین و گازوییل را افزایش داد.
خبرگزاری رویترز گزارش داده بود قیمت تولیدکننده در چین در فروردین به بالاترین سطح در ۴۵ ماه گذشته رسیده و تورم مصرفکننده نیز شتاب گرفته است.
آسیب واردشده به اقتصاد چین تنها به بخش انرژی محدود نمیشود.
هر چند پکن هنوز آمار گمرکی مطابق فروردینماه را منتشر نکرده، دادههای اسفند ۱۴۰۴ از افت شدید صادرات چین به منطقه حکایت دارد.
بر اساس آمار گمرک چین، صادرات این کشور به کشورهای حاشیه خلیج فارس در اسفند - نخستین ماه بسته شدن تنگه هرمز بهدست جمهوری اسلامی - به ۵.۷ میلیارد دلار کاهش یافت؛ در حالی که این رقم در ماه پیش از آن ۱۳.۲ میلیارد دلار بود.
به عبارت دیگر، صادرات چین به منطقه خلیج فارس تنها در یک ماه ۵۷ درصد سقوط کرد.
این ارقام تنها بخشی از پیامدهای اقتصادی بحران برای چین را نشان میدهد.
شرکتهای چینی سال گذشته حدود ۳۹.۴ میلیارد دلار پروژه در خاورمیانه اجرا یا در آن سرمایهگذاری کردند اما با تشدید درگیریها و حملات گسترده جمهوری اسلامی به همسایگان عرب خود، بسیاری از سرمایهگذاریهای پکن در منطقه با نااطمینانی فزاینده مواجه شدهاند.
با این حال، دولت چین همچنان به حمایت دیپلماتیک از تهران ادامه داده است.
چین و روسیه با قطعنامههای اخیر مورد حمایت آمریکا در سازمان ملل درباره تنگه هرمز مخالفت کردند و گفتند که این اقدامات «یکجانبه» است و خطر تشدید بیشتر تنشها را افزایش میدهد.
فو کونگ، نماینده چین در سازمان ملل، گفت قطعنامه پیشنهادی «کمکی به حل بحران نمیکند» و زمانبندی و محتوای آن را نادرست دانست.
با در نظر گرفتن همه این فشارها، ایران همچنان برای پکن یک کارت راهبردی مهم در رقابت گستردهترش با غرب محسوب میشود و با وجود افزایش هزینههای اقتصادی، بعید است چین از رویکردی حمایت کند که منجر به شکست راهبردی تهران در برابر واشینگتن شود.
ستاد کل نیروی دفاعی بحرین در بیانیهای اعلام کرد تمامی تسلیحات و یگانهای این نیرو در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.
در این بیانیه از مردم خواسته شده است «نهایت احتیاط را رعایت کرده و از نزدیک شدن یا دست زدن به هرگونه اشیای ناشناس یا مشکوک که ممکن است ناشی از بقایای حمله جنایتکارانه [حکومت] ایران باشد، خودداری کنند».
بر اساس این بیانیه، نیروهای بحرینی «برای برخورد ایمن با این اشیا بهمنظور تضمین امنیت و سلامت تمامی شهروندان و ساکنان در آمادگی کامل قرار دارند».
محمد مخبر، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، با انتشار مطلبی در ایکس با هشتگ کویت و امارات نوشت: «ایران سالها به چشم دوست و برادر به آنها نگاه کرد، ولی آنها با پیشفروش استقلال خود، حتی خاک و خانههایشان را در اختیار دشمنان فلسطین و ایران قرار دادند.»
او تهدید کرد: «پاسخ جمهوری اسلامی به سنگرهای استیجاری سنتکام در جنگ اخیر تمامعیار نبود، اما قطعا این خویشتنداری همیشگی نیست.»
اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی، ۲۵ اردیبهشت در نشست خبری فیلم «داستانهای موازی» در جشنواره کن، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایراناینترنشنال درباره انقلاب ملی و سرکوب شهروندان گفت: «قتل انسانها برای من قابل پذیرش نیست؛ چه با جنگ، چه اعدام و چه با کشتن معترضان.»
واکنش شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال نشان میدهد گروهی از آنها موضعگیری فرهادی را ناکافی دانستهاند و باور دارند این فیلمساز ایرانی «حق مطلب» را درباره جاویدنامان انقلاب ملی ادا نکرده است.