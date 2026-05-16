مقام ارشد اسرائیلی: اسرائیل خود را برای احتمال چند روز تا چند هفته جنگ آماده میکند
برنامه تلویزیونی «اولپن شیشی» در کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داد که «ازسرگیری درگیری نزدیک است» و اسرائیل خود را برای احتمال «چند روز تا چند هفته جنگ» آماده میکند. این مقام گفت آمریکاییها دریافتهاند که مذاکرات به سمت پیشرفت تعیینکننده پیش نمیرود.
نیویورکتایمز به نقل از دو مقام خاورمیانهای گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی حملات علیه جمهوری اسلامی در اوایل هفته آینده هستند و این گزینهها شامل بمباران اهداف نظامی و زیرساختی و عملیات ویژه زمینی برای یافتن مواد هستهای خواهد بود.
طبق این گزارش، نیروهای عملیات ویژه اعزام شده به منطقه میتوانند در این ماموریت مورد استفاده قرار گیرند، اما چنین عملیاتی به هزاران نیروی پشتیبانی نیاز دارد.
این روزنامه افزود به گفته دستیاران ترامپ، او هنوز در مورد گامهای بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی گفتند که حدود پنج هزار تفنگدار دریایی و حدود دو هزار چترباز از لشکر ۸۲ هوابرد ویژه ارتش ایالات متحده در منطقه منتظر دستورالعمل هستند.
مقامهای نظامی نیز گفتند که این نیروها میتوانند برای دستیابی به مواد هستهای ایران در سایت اتمی اصفهان، از جمله ایمنسازی محیط برای محافظت از اپراتورهای ویژهای که وظیفه ورود به آنجا را دارند، مورد استفاده قرار گیرند. آنها همچنین اشاره کردند که این نیروها همچنین میتوانند برای تصرف جزیره خارک مورد استفاده قرار گیرند، اگرچه ارتش برای حفظ آن به نیروهای زمینی بیشتری نیاز خواهد داشت.
ترامپ در گفتوگو با فاکسنیوز با اشاره به افزایش هزینههای اقتصادی ناشی از تقابل با جمهوری اسلامی، از آمریکاییها خواست این فشار کوتاهمدت را تحمل کنند و گفت جلوگیری از تهدید حکومت ایران اولویتی بالاتر از پیامدهای کوتاهمدت اقتصادی دارد.
او 'گفت: «متاسفم که این فشار را تحمل میکنید، اما باید جلوی این گروه بسیار دیوانه را بگیریم.»
رییسجمهوری آمریکا گفت شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، برای کمک به حل بحران ایران و بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده، اما تاکید کرد واشینگتن «به کمک نیاز ندارد.»
ترامپ گفت چین «۴۰ درصد نفت خود» را از منطقه تنگه هرمز دریافت میکند و افزود: «اگر او بخواهد کمک کند، عالی است. اما ما به کمک نیاز نداریم. مشکل کمک این است که وقتی کسی به شما کمک میکند، همیشه در مقابل چیزی میخواهد.»
رییسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از این مصاحبه گفت حکومت ایران از نظر نظامی بهشدت آسیب دیده و بار دیگر تاکید کرد: «آنها دیگر نیروی دریایی ندارند. نیروی هوایی ندارند. همهچیز نابود شده است. نیروی هواییشان از بین رفته است.»
او با اشاره به توان دریایی حکومت ایران گفت: «آنها ۱۵۹ کشتی داشتند. همهشان حالا کف دریا هستند.» ترامپ همچنین گفت کشتیهای مینگذار ایران «همه از بین رفتهاند» و افزود قایقهای تندرو باقیمانده نیز «مثل قاچاقچیان مواد مخدر» هدف قرار میگیرند.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در پیامی از بند زنان زندان اوین به مناسبت اعطای جایزه «آزادی نوشتن» از سوی انجمن قلم آمریکا، نوشت: «مینویسیم حتی اگر آزادیمان به بند کشیده شود؛ حتی اگر مورد تهدید و تحدید قرار بگیریم و وادار به تبعید یا فدای جان شویم.»
ایرایی در این پیام نوشت، «اینجا بیپروا نوشتن از رنج مردمانی که ستم را به پیکار برمیخیزند، مجرمانه است و آنان که با قلم تباهی درد را به چشم جهانیان پدیدار میکنند، در سکوت فرسوده میشوند و مجرماند و سزاوار محاکمه!»
او به فقر، نابرابری، سرکوب و «کشتار سیستماتیک» در ایران اشاره کرد و نوشت نوشتن از رنج مردم «تحت ستم»، با همه هزینهها و محدودیتها، «روزنه امیدی» برای ادامه مبارزه است.
این زندانی سیاسی همچنین نوشت «ارتجاع حاکم، آزادی اندیشه و جسارت بیان را برنمیتابد، آنگاه که قلم بر چوبههای دار افراشته حمله میبرد و از فقر و نابرابری روایت میکند و بازتابی میشود از سفرههای خالی و قیام گرسنگان را نوید میدهد.»
او در پایان تاکید کرد: «ما از خفگی رها خواهیم شد و میدانیم این جز در حرکتی مشترک میسر نخواهد بود.»
با افزایش شدید قیمت و کمیاب یا نایاب شدن بسیاری از اقلام دارویی، شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال میگویند باوجود نیاز به داروی تخصصی و درمان تایید شده پزشکی، در مراجعه به داروخانهها با پیشنهاد استفاده از داروهای گیاهی و روشهای موسوم به طب سنتی مواجه شدهاند.
شرایط برای بیماران خاص از جمله مبتلایان به سرطان، بیماران پیوند عضو، مبتلایان به اختلالات روانپزشکی، صرع و بیماریهای مزمن، وخیمتر از دیگران توصیف میشود؛ بیمارانی که یا دارویشان پیدا نمیشود یا هزینه تهیه آن به دهها و حتی صدها میلیون تومان رسیده است.
شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال میگویند در شهرهای مختلف ناچارند در یک روز به ۱۰ تا ۱۵ داروخانه مراجعه کنند تا شاید بتوانند داروی مورد نیازشان را پیدا کنند؛ جستوجویی که در بسیاری موارد بینتیجه میماند و برخی را به سمت بازار آزاد و بازار سیاه دارو سوق داده است.
در این میان، شماری از شهروندان میگویند با توصیههایی حتی از سوی برخی داروخانهها مواجه شدهاند که به جای داروهای تخصصی، سراغ داروهای گیاهی و طب سنتی بروند.
این در حالی است که پزشکان برای بیماران، دوز مشخصی از داروهای تخصصی و آزمایششده تجویز میکنند و جایگزینی آنها با روشهای غیرتخصصی میتواند روند درمان را مختل کند.
شهروندی ساکن تهرانسر در پیامی به ایراناینترنشنال با اشاره به «عقبگرد به نیم قرن پیش»، گفت: «انسولین نوراپید دانهای ۹۰۰ هزار تومان شده و قرص مُداسین هم اصلا پیدا نمیشود. به داروخانه مراجعه کردم اما گفتند از داروهای گیاهی استفاده کنید.»
شهروند دیگری نیز با اشاره به بیماری مادرش نوشت: «مادرم فشار خون دارد و باید روزی دو قرص دیلتیازم ۶۰ مصرف کند. هر بار به چندین داروخانه در تهران سر میزنم شاید بتوانم یک ورق پیدا کنم، اما نیست که نیست.»
او افزود: «واقعا به عصر حجر برگشتهایم؛ باید با دارو و غذاهای سنتی درمان کنیم. یک شیشه آبغوره جایگزین قرص فشار خون شده است.»
گرانی و کمبود گسترده دارو
گرانی و کمبود دارو در حالی ادامه دارد که بسیاری از شهروندان میگویند حتی در صورت پیدا شدن دارو، توان خرید آن را ندارند.
برخی نیز تاکید میکنند به دلیل پرداخت نشدن مطالبات داروخانهها از سوی بیمهها، بسیاری از داروها تنها بهصورت آزاد عرضه میشوند.
شهروندی از گیلان در پیامی گفت وضعیت دارو در این استان «افتضاح» شده و حتی «یک کدئین ساده هم در داروخانهها پیدا نمیشود»، چه برسد به داروهای تخصصیتر مانند سرترالین یا داروهای روماتیسم مانند ایموترکس.
شهروند دیگری که مبتلا به اختلال دوقطبی است، میگوید داروهای اعصاب و روان «بهشدت گران و نایاب شدهاند» و این وضعیت تاثیر منفی مستقیمی بر روند درمان او گذاشته است.
پیشتر شماری از شهروندان و کارکنان داروخانهها به ایراناینترنشنال گفته بودند افزایش قیمت و همچنین کمبود داروهای اعصاب مانند آسنترا، سرترالین و کلونازپام، بسیاری از بیماران را ناچار به حذف یا تغییر روند درمان کرده است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش شهروندان، قیمت یک بسته آسنترا ۵۰ در اواسط اردیبهشت به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و دوز ۱۰۰ آن در بازار کمیاب است. هزینه ماهانه دارو با این دوز برای یک بیمار، حدود شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
علاوه بر داروهای اعصاب و روان، بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، قیمت طیف گستردهتری از داروها، از جمله داروهای بیماران مبتلا به سرطان و انسولین یا مکملهای دارویی نیز، تا ۳۸۰ درصد افزایش یافته است.
فردی مبتلا به اِیدیاچدی به ایراناینترنشنال گفت داروی ویاس ۵۰ را ماه گذشته یک میلیون تومان خریده اما این ماه، پس از سه روز جستوجو در داروخانههای تهران، قیمت ۳۰ قرص به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده بود.
یک بیمار مبتلا به صرع هم در پیامی نوشت: «قبلا پک ششتایی دارویم را در شیراز ۲۵۰ هزار تومان میخریدم. یک ماه پیش شد ۷۵۰ هزار تومان و حالا به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.»
فشار مضاعف بر بیماران خاص
در میان پیامهای رسیده، وضعیت بیماران خاص و خانوادههای آنان از همه بحرانیتر توصیف میشود؛ بیمارانی که قطع یا تاخیر در مصرف دارو، میتواند مستقیما جان آنها را تهدید کند.
شهروندی درباره کمبود داروی بیماران پیوند عضو نوشت: «قرص راپامیون نزدیک سه ماه است نایاب شده و هیچکس، حتی سازمان غذا و دارو، پاسخگو نیست؛ ۴۸ ساعت عدم مصرف این دارو میتواند به رد عضو پیوندی منجر شود.»
شهروند دیگری با اشاره به وضعیت پدرش که به سرطان مبتلاست، نوشت از ابتدای اردیبهشت بیمه تکمیلی بازنشستگان و کارگران ذوبآهن اصفهان قطع شده است.
او با اشاره به متاستاز بیماری پدرش، افزود: «برای هر ۲۰ روز، ۱۳۰ میلیون تومان دارو نیاز داریم، در حالی که حقوق بازنشستگی پدرم تنها ۱۷ میلیون تومان است.»
گزارش سایر شهروندان نیز نشان میدهد هزینه داروهای سرطان جهش قابل توجهی داشته است.
یک شهروند در پیامی گفت داروی اربیتوکس از حدود پنج میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان برای هر ویال رسیده و برای هر جلسه شیمیدرمانی حدود شش ویال از این دارو نیاز است.
شهروند دیگری نیز یادآوری کرد یک جعبه قرص مدیسن برای درمان نقرس را که قیمت رسمی آن ۳۶۰ هزار تومان بوده، به دلیل نبود در داروخانهها، در بازار آزاد پنج میلیون تومان خریده است.
تام کاتن، سناتور جمهوریخواه، طرحی با عنوان «قانون عدم پناه امن برای خانواده تروریستها» معرفی کرده است که هدف آن لغو ویزاهای فعلی و جلوگیری از صدور ویزای جدید برای اعضای نزدیک خانواده افراد مرتبط با تروریسم است.
این اقدام پس از آن مطرح شد که گزارشها نشان داد دو تن از بستگان قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، بهصورت قانونی در ایالات متحده زندگی میکردند.
بر اساس اعلام وزارت امنیت داخلی آمریکا، حمیده سلیمانی افشار ۴۷ ساله و سارینا سادات حسینی ۲۵ ساله، که بهترتیب خواهرزاده و نوهخواهرزاده قاسم سلیمانی هستند، در ماه آوریل بازداشت شدند. این وزارتخانه اعلام کرد هر دو نفر در سال ۲۰۱۹ از سوی قضات مهاجرت آمریکا پناهندگی دریافت کرده بودند.
به گفته وزارت امنیت داخلی آمریکا، حمیده سلیمانی افشار با وجود دریافت گرینکارت از طریق پناهندگی، در درخواست تابعیت خود در ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که دستکم چهار بار پس از دریافت اقامت دائم به ایران سفر کرده است.
متن این طرح مبنای دائمی جدیدی برای «غیرقابل پذیرش بودن» ایجاد میکند که بر اساس آن، همسر، والدین، فرزندان، خواهر و برادر، پدربزرگ و مادربزرگ، نوهها، خواهرزادهها و برادرزادههای دشمنان خطرناک خارجی دیگر واجد شرایط دریافت ویزا یا مهاجرت به آمریکا نخواهند بود.