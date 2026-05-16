نورنیوز، پایگاه خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، به نقل از «یک مقام مطلع نظامی» گزارش داد در پی تهدیدات اخیر دونالد ترامپ، «طرح جامع مقابله آنی» به تمامی رده‌های عملیاتی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ابلاغ شده است.

این مقام جمهوری اسلامی گفت: «بر اساس دستورالعمل ابلاغی، کوچک‌ترین خطای محاسباتی یا اقدام خصمانه از سوی آمریکا با آتش‌باری سنگین و هم‌زمان علیه طیف متنوعی از منافع و زیرساخت‌های این کشور در منطقه مواجه خواهد شد.»

او افزود «بخشی از ملاحظات خویشتن‌دارانه گذشته در طراحی جدید کنار گذاشته شده» و «اهدافی که در جریان جنگ ۴۰ روزه بنا بر ملاحظاتی مورد اصابت قرار نگرفتند، این‌ بار در اولویت عملیاتی قرار گرفته‌اند».

به گزارش نورنیوز، «آسیب‌پذیری‌های فصلی، شرایط اقلیمی تابستان، فشارهای انرژی، گلوگاه‌های لجستیکی، برخی نقاط ضعف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آمریکا و چالش‌های جهانی» در این طرح در نظر گرفته شده‌اند.