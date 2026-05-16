محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، گفت: «دارو مساله‌ای است که باید در ابعاد اقتصادی و در اموری که گاهی اوقات خارج از حوزه دارو است، به آن توجه شود. برای مثال اگر پتروشیمی کشور آسیب ببیند، طبیعتا یک بخشی از نیازهای دارویی کشور ممکن است دچار کمبود شود.»

او افزود: «برای اینکه چرخ کارخانه‌هایمان بچرخد و بتوانند تولید دارو را ادامه بدهند، باید جبران آن افزایش هزینه را بکنیم. برای این امر لازم است که بتوانیم بیمه‌ها را تقویت کنیم که بار این تغییرات قیمت به دوش مردم نیفتد.»

ظفرقندی ادامه داد: «در مسیر اصلاح روند تامین دارو و کاهش کمبودهای دارویی داریم حرکت می‌کنیم.»

در سوی دیگر، هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، اعلام کرد ۵۰ درصد مواد اولیه دارویی کشور از طریق واردات تامین می‌شود و در شرایط فعلی تنها مسیر تامین، مرزهای زمینی است.

او هشدار داد در صورت بروز تاخیر در واردات، تولید برخی داروها در ماه‌های آینده با مشکل روبه‌رو خواهد شد.