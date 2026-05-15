آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، درباره وضعیت ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که بهدلیل عدم تمدید گذرنامه از سوی حکومت ایران با مشکلات اقامتی روبهرو شدهاند، اعلام کرد که دولت ایتالیا «در کنار آزادی ایستاده» و به تلاش خود برای حمایت از دموکراسی و مردم ایران ادامه میدهد.
تایانی جمعه ۲۵ اردیبهشت در جریان جلسه پرسش و پاسخ در مجلس سنا، به پرسش مارکو لومباردو، سناتور حزب آزیونه، درباره مساله صدور اجازه اقامت در ایتالیا برای مخالفان جمهوری اسلامی در صورت عدم تمدید گذرنامه از سوی حکومت ایران پاسخ داد.
او تاکید کرد که دولت ایتالیا در حال بررسی راهحلهای عملی برای حمایت از شهروندان ایرانی مقیم این کشور است؛ بهویژه هزاران نفری که گذرنامههایشان منقضی شده یا بهزودی منقضی خواهد شد.
بهگفته او، وزارت کشور ایتالیا در حال ارزیابی پیامدهای حقوقی این مساله، هم در سطح پروندههای فردی و هم در چارچوب کلی قوانین موجود، با هدف یافتن راهحلی سریع و موثر است.
بررسی تمدید مجوز اقامت ایرانیان
تایانی همچنین اعلام کرد که به تمام دفاتر امنیت عمومی در سراسر کشور دستور داده شده درخواستهای تمدید مجوز اقامت ایرانیان را بهصورت موردی بررسی کنند و در عین حال امنیت همه شهروندان ساکن ایتالیا، چه ایرانی و چه غیرایرانی، تضمین شود.
او با محکوم کردن سرکوبهای جمهوری اسلامی گفت که حکومت ایران همچنان همان حکومتی است که اعتراضات مسالمتآمیز مردم، بهویژه جوانان، را با خشونت سرکوب کرده است و امروز نیز این روند با اعدام مخالفان ادامه دارد.
تایانی تاکید کرد که همانگونه که با مجازات اعدام در هر کشوری مخالف است، با اجرای آن در ایران نیز مخالف است.
وزیر امور خارجه ایتالیا همچنین از قصد دولت برای مطرح کردن این موضوع در سطح اتحادیه اروپا خبر داد تا حمایت از ایرانیانی که ناچار به فرار از سرکوب شدهاند، تقویت شود.
بر اساس این اقدامات، افرادی که دارای مجوز کار معتبر صادرشده در تاریخ ۲۸ فوریه سال گذشته میلادی یا پیش از آن هستند، میتوانند برای تمدید آن درخواست دهند. این اقدامات تا ۳۱ مارس سال آینده میلادی اعتبار خواهند داشت و هزینههای استاندارد رسیدگی به درخواستها اعمال میشود.
۲۴ هزار ایرانی شاغل یا محصل در ایتالیا
لومباردو در پرسش خود گفته بود: «ما وظیفه داریم از این افراد محافظت کنیم و امنیت شهروندان ایرانی مقیم ایتالیا را که در فعالیتهای عمومی علیه رژیم شرکت میکنند، تامین کنیم. تعداد شهروندان ایرانی مقیم ایتالیا به دلایل تحصیلی و کاری ۲۴ هزار نفر است.»
او این پرسشها را مطرح کرد: «آیا درست است که در سفارتها و کنسولگریهای ایران، فهرستهای سیاه از ایرانیانی وجود دارد که به فعالیتهای ضد دولتی متهم شدهاند و تنها به این دلیل که آزادانه و با شجاعت مخالفت خود را با رژیم بیان میکنند، به عنوان "مزدوران داخلی" طبقهبندی میشوند؟آیا درست است که این افراد در معرض خطر عدم تمدید گذرنامههای خود قرار دارند و این موضوع خودشان و خانوادههایشان را در معرض تهدید، باجگیری یا خطر مرگ قرار میدهد؟»
۴ سال پس از شروع جنگ اوکراین، اتحادیه جهانی کشتی روز جمعه اعلام کرد کشتیگیران بلاروس و روسیه از این پس میتوانند بدون محدودیت در رقابتهای آینده این نهاد شرکت کنند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که کمیته بینالمللی المپیک هفته گذشته راه را برای بازگشت ورزشکاران بلاروسی به رقابتهای بینالمللی، از جمله مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس، هموار کرد.
اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد ورزشکاران این دو کشور میتوانند «بدون محدودیت» در رقابتهای این نهاد شرکت کنند و لباسهایی با حروف اختصاری نام کشورشان بر تن داشته باشند. همچنین سرود ملی آنها در مراسم اهدای مدال پخش خواهد شد.
این نهاد مدتی پس از آغاز جنگ اوکراین در اسفند ۱۴۰۰، در پی محدودیتهای کمیته بینالمللی المپیک برای ورزشکاران روسیه و بلاروس، اعلام کرد به کشتیگیران و مقامهای وابسته به فدراسیونهای عضو در این دو کشور اجازه حضور در رقابتهای بینالمللی زیرمجموعه خود را نمیدهد.
کشتیگیران روسیه و بلاروس در رقابتهای رسمی و همچنین المپیک ۲۰۲۴ به صورت بیطرف شرکت کردند. آنها از سال ۲۰۲۵ نیز زیر پرچم اتحادیه جهانی کشتی رقابت میکردند.
محمدنبی موسویفرد، امام جمعه اهواز گفت: «در حال حاضر جمهوری اسلامی شرایطی برای آمریکا ایجاد کرده که نه راه پس دارد و نه راه پیش؛ دشمن باید بداند جمهوری اسلامی کاری کرده است که هیچ راهحل نظامی نمیتواند از عزت و اقتدار دفاعی و نظامی ما بکاهد.»
او ادامه داد: «نیروهای مسلح و بسیج نیز مانند گذشته، آمادگی کامل و کوبندهای برای برخورد قاطع با هرگونه تجاوز دشمن را دارند.»
مجتبی خامنهای در پیامی منتسب به او به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی، زبان فارسی را یکی از پایههای هویت ایرانیان توصیف کرد و گفت تقویت این زبان میتواند به گسترش «تمدن ایرانیاسلامی» کمک کند.
او همچنین با اشاره به شاهنامه، از آن بهعنوان اثری برای حفظ هویت، استقلال و ایستادگی ایرانیان یاد کرد.
در بخشی از این پیام نوشته شده: «داستانهای اسطورهای فردوسی، واقعیت زندگی و شخصیت قهرمانانه آنان بوده و مفاهیم انسانساز، سلحشورانه، و قرآنی شاهنامه، همه اقوام و اقشار ایران را در حفظ هویت، اصالت و استقلال خود و مبارزه با ضحاکوشان متجاوز، همدل و همراه و همساز میکند.»