روبیو در این مصاحبه که پنج‌شنبه شب پخش شد، گفت: «طرف چینی گفت که با نظامی‌سازی تنگه هرمز موافق نیست و با سیستم عوارض‌گیری هم موافق نیست؛ و این موضع ما هم هست.»

او افزود: «ما هرگز از سیستم عوارض‌گیری ایران در تنگه هرمز حمایت نخواهیم کرد و فکر نمی‌کنیم آن‌ها حق داشته باشند در آب‌های بین‌المللی مین‌گذاری کنند.»

وزیر خارجه آمریکا گفت واشینگتن پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در سازمان ملل دنبال می‌کند که بیش از ۱۰۰ کشور از آن حمایت کرده‌اند و بحرین حامی اصلی آن است. به گفته روبیو، این قطعنامه مخالفت با اقدامات [حکومت] ایران در تنگه هرمز را روشن بیان می‌کند و آمریکا امیدوار است چین نیز به آن رأی دهد.

روبیو در پاسخ به این پرسش که ترامپ دقیقاً چه درخواستی از شی جین‌پینگ درباره ایران داشته، گفت: «او چیزی از او نخواست. ما از چین کمک نمی‌خواهیم. به کمک آن‌ها نیاز نداریم.»

او افزود که آمریکا موضوع ایران را مطرح کرد تا موضع خود را روشن کند: «موضع ما بسیار روشن است. ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.»

روبیو گفت جمهوری اسلامی در آستانه ایجاد توانایی‌ای بود که با استفاده از شمار زیادی موشک و پهپاد، بتواند در آینده پشت یک «سپر متعارف» برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد. او افزود: «به همین دلیل رییس‌جمهوری تصمیم گرفت اقدام کند.»

وزیر خارجه آمریکا گفت واکنش [حکومت] ایران به این اقدام، تلاش برای تبدیل یک آبراه بین‌المللی به مسیر تحت کنترل خود و دریافت عوارض از کشتی‌ها بوده است. او گفت: «ما اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی بیفتد و به همین دلیل محاصره وجود دارد.»

روبیو افزود: «اگر کشتی‌های همه نتوانند خارج شوند، کشتی‌های ایران هم نمی‌توانند خارج شوند. آن‌ها نمی‌توانند تنها طرفی باشند که از این وضعیت سود می‌برد.»

او درباره موضع چین گفت: «آن‌ها با کاری که ایران انجام می‌دهد مخالف‌اند؛ یعنی با نظامی‌سازی تنگه‌ها که یک آبراه بین‌المللی است، و با دریافت عوارض، یعنی همان چیزی که ایران ادعا می‌کند می‌خواهد برقرار کند، مخالف‌اند.»

در بخش دیگری از گفت‌وگو، روبیو گفت چین نیز مانند آمریکا مخالف دستیابی [حکومت] ایران به سلاح هسته‌ای است. او گفت: «آن‌ها گفته‌اند ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و بنابراین نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.»

او در عین حال افزود مخالفت چین با هسته‌ای شدن ایران موضع تازه‌ای نیست و گفت: «فکر نمی‌کنم کشوری روی زمین باشد که طرفدار این باشد این رژیم در ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. تفاوت این است که ما واقعاً تلاش می‌کنیم کاری درباره آن انجام دهیم.»

روبیو همچنین گفت بسته شدن تنگه هرمز واکنش جمهوری اسلامی به عملیات نظامی آمریکا بوده است. او گفت: «آن‌ها تصمیم گرفتند جهان را گروگان بگیرند.»

او افزود: «کاری که آن‌ها اکنون با تنگه‌ها انجام می‌دهند، همان کاری است که پس از دستیابی به سلاح هسته‌ای یا پس از ساخت توانایی‌های متعارف خود انجام می‌دادند.»

وزیر خارجه آمریکا گفت اقدامات [حکومت] ایران «غیرقانونی» است و «هر قانون موجود در حقوق بین‌الملل» را نقض می‌کند. او افزود: «آن‌ها تنگه‌ها را نظامی کرده‌اند. آن‌ها تهدید می‌کنند کشتی‌های تجاری‌ای را که به آن‌ها عوارض ندهند غرق می‌کنند. این برای کل جهان غیرقابل قبول است، نه فقط برای ما.»

روبیو در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ازسرگیری بمباران ایران گفت عملیات «پروژه آزادی» به درخواست پاکستان متوقف شد. او گفت پاکستانی‌ها گفته بودند: «اگر شما پروژه آزادی را متوقف کنید، فکر می‌کنیم می‌توانیم به توافق برسیم.»

او افزود: «رییس‌جمهوری ترجیح می‌دهد برای این مشکل با ایران راه‌حل دیپلماتیک پیدا شود. ما هم پذیرفتیم که آن [پروژه آزادی] را متوقف کنیم.»

روبیو گفت با وجود توقف عملیات و خروج ناوشکن‌های آمریکایی از خلیج فارس، این نیروها هدف آتش [حکومت] ایران قرار گرفتند. با این حال، او تاکید کرد: «ما همچنان راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهیم. رییس‌جمهوری قویاً راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد.»

او گفت آمریکا «هر فرصتی» را به حکومت ایران برای دستیابی به توافق داده، اما مشکل این است که در داخل جمهوری اسلامی شکاف وجود دارد. روبیو گفت: «ما با کسی مذاکره می‌کنیم که بعد باید برگردد و با کسی در نظام خودش و کشور خودش مذاکره کند.»

به گفته روبیو، گاهی «چهار یا پنج روز» طول می‌کشد تا طرف ایرانی پاسخ دهد و این موضوع مانع پیشرفت مذاکرات شده است. او افزود این مساله «نشانه‌ای از ضعف این رژیم در این مرحله و آن چیزی است که در داخل با آن روبه‌روست.»

روبیو در پایان گفت آمریکا همچنان دیپلماسی را دنبال می‌کند، اما ترامپ گزینه‌های دیگری نیز دارد. او گفت: «نمی‌خواهم درباره گزینه‌هایی که رییس‌جمهوری دارد صحبت کنم. او اگر این دیپلماسی شکست بخورد، گزینه‌هایی برای انجام کارهای دیگر دارد. اما ما به دیپلماسی فرصت خواهیم داد.»

