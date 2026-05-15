ترامپ در گفت‌وگویی با شان هانیتی، مجری شبکه فاکس‌نیوز، که پنج‌شنبه شب پخش شد، گفت: «من دیگر خیلی بیشتر صبر نخواهم کرد.» او افزود: «آن‌ها باید توافق کنند.»

رییس‌جمهوری آمریکا در این گفت‌وگو بار دیگر از عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت حکومت ایران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و واشینگتن در صورت لزوم می‌تواند باقی‌مانده زیرساخت‌های نظامی تهران را نیز به سرعت نابود کند.

ترامپ در این مصاحبه که در جریان سفر او به چین انجام شد، گفت: «ایران از نظر نظامی نابود شده است. فقط مساله زمان است.»

رییس‌جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه آمریکا «دیگر قرار نیست خیلی بیشتر درباره ایران صبر کند» گفت: «آن‌ها باید توافق کنند او رهبران فعلی حکومت ایران را که واشینگتن با آن‌ها در تماس است، افرادی «منطقی» توصیف کرد.

او افزود آمریکا در حال حاضر محاصره علیه جمهوری اسلامی را ادامه می‌دهد و «هیچ قایقی وارد نمی‌شود.» ترامپ گفت: «ما محاصره داریم. هیچ قایقی وارد نمی‌شود. حتی هیچ قایقی فکرش را هم نمی‌کند.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی دیگر «نیروی دریایی» و «نیروی هوایی» مؤثری در اختیار ندارد. او گفت: «آن‌ها نیروی دریایی ندارند. نیروی هوایی ندارند. همه‌چیز از بین رفته است.»

ترامپ با اشاره به ناوگان دریایی جمهوری اسلامی با دیگر تاکید کرد: «آن‌ها ۱۵۹ کشتی داشتند. همه آن‌ها یا در حال غرق شدن هستند یا در کف دریا قرار دارند.»

او همچنین گفت جمهوری اسلامی سامانه پدافند هوایی خود را نیز از دست داده است، هرچند در هفته‌های اخیر تلاش کرده بخشی از تجهیزات را بازسازی کند. ترامپ گفت: «می‌دانیم دقیقاً چه کار می‌کنند. برخی موشک‌ها را از زیر زمین بیرون می‌آورند. هر کاری که در چهار هفته گذشته انجام داده‌اند، در یک روز نابود خواهد شد.»

او هشدار داد اگر جمهوری اسلامی دوباره تجهیزات نظامی خود را فعال کند، آمریکا قادر است «در یک روز» همه آن‌ها را از بین ببرد.

ترامپ همچنین تاکید کرد اگر واشینگتن می‌خواست، جنگ با ایران می‌توانست ادامه پیدا کند. او گفت: «اگر می‌خواستیم، می‌توانستیم چند هفته دیگر ادامه دهیم و همه‌چیز تمام می‌شد.»

با این حال، او گفت که به درخواست «برخی رهبران دوست» تصمیم گرفته عملیات را متوقف کند. ترامپ در ادامه بار دیگر تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

او گفت: «نمی‌توان اجازه داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. آن‌ها دیوانه‌اند. اگر سلاح هسته‌ای داشته باشند، اسرائیلی باقی نمی‌ماند، خاورمیانه‌ای باقی نمی‌ماند و در نهایت به سراغ ما هم خواهند آمد.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت درگیری با جمهوری اسلامی در مقایسه با جنگ‌های گذشته آمریکا، تلفات بسیار کمتری داشته است. او با اشاره به جنگ ویتنام و عراق گفت: «ویتنام ۱۹ سال طول کشید، عراق ۱۰ سال. ده‌ها هزار نفر کشته شدند. اما ما در دو جنگ اخیر تنها ۱۳ نفر از دست دادیم.»

ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه، رسانه‌های آمریکایی از جمله نیویورک‌تایمز و سی‌ان‌ان را متهم کرد که تصویر نادرستی از جنگ ایران ارائه می‌کنند. او گفت: «اگر نیویورک‌تایمز را بخوانید، فکر می‌کنید ما در ایران داریم می‌بازیم یا خوب عمل نکرده‌ایم.»

ترامپ بار دیگر از قدرت نظامی آمریکا تمجید کرد و گفت: «ما بزرگ‌ترین ارتش جهان را داریم. این را در ونزوئلا ثابت کردیم. در ایران هم ثابت کردیم.»

او همچنین در بخشی از این مصاحبه گفت شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، احتمالا توان تاثیرگذاری بر حکومت تهران را دارد و مایل است برای حل‌وفصل تنش‌ها کمک کند.

رییس جمهوری آمریکا افزود شی خواهان باز ماندن تنگه هرمز است و تاکید کرده جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

ترامپ، درباره اورانیوم غنی شده نیز گفت: «اورانیوم غنی‌شده ایران می‌تواند دفن شود، اما من ترجیح می‌دهم آن را به دست آورم.» با این‌حال ترامپ در این باره افزود: «دست‌یابی به اورانیوم غنی‌شده ایران بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا هر چیز دیگری.»

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان واشینگتن و تهران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، تحریم‌ها و امنیت خلیج فارس ادامه دارد. مقام‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر بارها هشدار داده‌اند که دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای را تحت هیچ شرایطی نخواهند پذیرفت.

