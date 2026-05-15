به گزارش فاکس‌نیوز، این نامه که در اواخر آوریل ارسال شده و اخیراً منتشر شده، هم‌زمان با مذاکرات میان اسرائیل و لبنان در واشینگتن درباره عادی‌سازی روابط و آینده حزب‌الله، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در این نامه، احمد عرفه، سفیر لبنان در سازمان ملل، حکومت ایران را به انجام «اقدامات غیرقانونی در نقض آشکار تصمیمات دولت لبنان» متهم کرده و نوشته است: «این رفتار [حکومت] ایران دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی لبنان محسوب می‌شود و کشور را وارد جنگی می‌کند که خود انتخاب نکرده در آن درگیر شود.»

بر اساس این گزارش، بیروت همچنین استدلال کرده که جمهوری اسلامی با نقض کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک، از پوشش دیپلماتیک برای فعالیت‌هایی استفاده کرده که لبنان آن‌ها را مغایر حاکمیت ملی خود می‌داند.

نامه لبنان به طور مشخص محمدرضا شیبانی، سفیر حکومت ایران در بیروت ، را به دلیل آنچه «دخالت آشکار» در امور داخلی لبنان توصیف شده، مورد انتقاد قرار داده است.

مذاکرات اسرائیل و لبنان با میانجی‌گری آمریکا

فاکس‌نیوز نوشت افشای این نامه در حالی رخ داده که آمریکا میزبان دور جدید مذاکرات میان اسرائیل و لبنان بوده است؛ گفت‌وگوهایی که هدف آن تمدید آتش‌بس، کاهش تنش‌ها و پیشبرد روند عادی‌سازی روابط عنوان شده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به فاکس‌نیوز گفت: «گفت‌وگوهای تسهیل‌شده توسط آمریکا میان اسرائیل و لبنان از سر گرفته شده و فضای مذاکرات بسیار مثبت، حتی فراتر از انتظارات بوده است.»

تامی پیگوت اعلام کرد آتش‌بس برقرارشده در ۱۶ آوریل [۲۷ فروردین] برای ۴۵ روز دیگر تمدید خواهد شد تا فرصت بیشتری برای پیشرفت مذاکرات فراهم شود.

به گفته او، وزارت خارجه آمریکا مذاکرات سیاسی را در روزهای دوم و سوم ژوئن [۱۲ و ۱۳ خرداد] از سر خواهد گرفت و هم‌زمان، یک مسیر امنیتی با حضور هیات‌های نظامی اسرائیل و لبنان از ۲۹ مه [۸ خرداد] در پنتاگون آغاز خواهد شد.

پیگوت ابراز امیدواری کرد این گفت‌وگوها به «صلح پایدار، به رسمیت شناختن کامل حاکمیت و تمامیت ارضی متقابل و ایجاد امنیت واقعی در مرز مشترک» منجر شود.

«تغییر رویکرد لبنان نسبت به ایران» یا اختلافی محدود؟

ولید فارس، کارشناس مسائل خاورمیانه، به فاکس‌نیوز گفت برخی ناظران نامه لبنان به سازمان ملل را نشانه آغاز تغییر موضع بیروت نسبت به جمهوری اسلامی و تشدید فشار بر حکومت ایران و حزب‌الله می‌دانند. اما او هشدار داد که واقعیت ممکن است پیچیده‌تر باشد.

به گفته فارس، یکی از محورهای اختلاف اخیر میان لبنان و حکومت ایران، تصمیم دولت لبنان برای لغو معافیت خودکار ویزا برای شهروندان ایرانی، از جمله مقام‌های حکومتی، بوده است؛ اقدامی که به گفته او باعث خشم تهران و حزب‌الله شده است.

فارس همچنین گفت جمهوری اسلامی از آنچه «همکاری ناکافی» دولت لبنان در پیگیری کشته شدن اعضای سپاه پاسداران در حملات اسرائیل به لبنان می‌داند، ناراضی است و وزارت خارجه لبنان، به‌ویژه یوسف رجی، وزیر خارجه، را به «کاهش همبستگی با ایران» متهم می‌کند.

او افزود یوسف رجی به جریان‌های مسیحی لبنان نزدیک است و مواضعی همسو با جمهوری اسلامی ندارد.

عدم اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی درباره نیروهای حاضر در لبنان

یک مقام منطقه‌ای آگاه از اختلاف مطرح‌شده در سازمان ملل نیز به فاکس‌نیوز گفته است لبنان مدعی شده [حکومت] ایران فهرست کامل شهروندان ایرانی حاضر در این کشور و محل اقامت آن‌ها را به وزارت خارجه لبنان ارائه نکرده است.

این مقام افزود: «به همین دلیل اسرائیل آن هتل در لبنان را هدف قرار داد؛ حمله‌ای که در آن شش نفر کشته شدند.» به گفته این منبع، جمهوری اسلامی درباره حضور این افراد اطلاعاتی به دولت لبنان نداده بود.

اختلاف‌های عمیق‌تر در سایه فشار بر حزب‌الله

فاکس‌نیوز گزارش داد اگرچه دولت لبنان در حال ارسال پیام‌هایی درباره تمایل به گفت‌وگو با آمریکا و کاهش تنش با اسرائیل است، اما رهبران این کشور هنوز به نقطه‌ای نرسیده‌اند که واشینگتن و تل‌آویو انتظار دارند.

به گفته ولید فارس، مذاکرات جاری در واشینگتن بیش از آنکه نشانه آمادگی لبنان برای توافقی بزرگ باشد، تلاشی برای نشان دادن تمایل دولت به گفت‌وگو بدون تحریک مستقیم حزب‌الله است.

این گزارش نامه لبنان به سازمان ملل را نشانه‌ای کم‌سابقه از افزایش تنش میان بیروت و تهران توصیف می‌کند؛ هرچند مشخص نیست این تنش‌ها به تغییر واقعی در موازنه قدرت میان دولت لبنان، حزب‌الله و جمهوری اسلامی منجر شود.

