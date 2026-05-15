سیبیاس: بازار سهام ایالات متحده به کاهش جهانی سهام پیوست
بازار سهام ایالات متحده جمعه از رکوردهای خود سقوط کرد و به کاهش جهانی سهام پیوست، زیرا افزایش قیمت نفت، بازار اوراق قرضه را تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش شبکه خبری سیبیاس، شاخص «اساندپی ۵۰۰»، ۱.۱ درصد از بالاترین رکورد خود در پنجشنبه سقوط کرد. همچنین میانگین صنعتی «داو جونز» یک درصد و شاخص ترکیبی «نزدک» ۱.۴ درصد کاهش یافتند.
این گزارش میگوید: «سهام شرکتهای فناوری در یک چرخش شدید از افزایشهای شهابسنگی خود در اکثر سال، سقوط کردند»؛ سهام «انویدیا» ۳.۳ درصد کاهش یافت و در این میان، سنگینترین وزنه بر شاخص ایاندپی ۵۰۰ بود که با افزایش بیش از ۲۶ درصد در سال تاکنون، وارد بازار شده بود.در همین ارتباط، سهام شرکت «اپلاید متریالز» با وجود اینکه به لطف توسعه جهانی هوش مصنوعی، رشد سود قویتری را برای سهماهه آخر نسبت به پیشبینی تحلیلگران گزارش کرد، هفت دهم درصد کاهش یافت. این شرکت که محصولاتش به ساخت تراشه و نمایشگر کمک میکند، با افزایش بیش از ۷۰ درصدی سهام در سال جاری میلادی وارد بازار شد.
برایان جاکوبسن، استراتژیست ارشد اقتصادی در شرکت مدیریت ثروت انکس، به سیبیاس گفت: سود قوی شرکتها و اقتصاد پایدار ایالات متحده که سهام ایالات متحده را به رکورد رساند، همچنان پابرجاست، اما «بعید است که مسیر هموار باشد. دورههایی مانند این، بیش از امید، به انضباط نیاز دارند.»
به نوشته فاکسنیوز، دولت لبنان در اقدامی کمسابقه، با ارسال نامهای به سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور «در پوشش فعالیت دیپلماتیک» متهم کرده است.
به گزارش فاکسنیوز، این نامه که در اواخر آوریل ارسال شده و اخیراً منتشر شده، همزمان با مذاکرات میان اسرائیل و لبنان در واشینگتن درباره عادیسازی روابط و آینده حزبالله، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در این نامه، احمد عرفه، سفیر لبنان در سازمان ملل، حکومت ایران را به انجام «اقدامات غیرقانونی در نقض آشکار تصمیمات دولت لبنان» متهم کرده و نوشته است: «این رفتار [حکومت] ایران دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی لبنان محسوب میشود و کشور را وارد جنگی میکند که خود انتخاب نکرده در آن درگیر شود.»
بر اساس این گزارش، بیروت همچنین استدلال کرده که جمهوری اسلامی با نقض کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک، از پوشش دیپلماتیک برای فعالیتهایی استفاده کرده که لبنان آنها را مغایر حاکمیت ملی خود میداند.
نامه لبنان به طور مشخص محمدرضا شیبانی، سفیر حکومت ایران در بیروت، را به دلیل آنچه «دخالت آشکار» در امور داخلی لبنان توصیف شده، مورد انتقاد قرار داده است.
مذاکرات اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا فاکسنیوز نوشت افشای این نامه در حالی رخ داده که آمریکا میزبان دور جدید مذاکرات میان اسرائیل و لبنان بوده است؛ گفتوگوهایی که هدف آن تمدید آتشبس، کاهش تنشها و پیشبرد روند عادیسازی روابط عنوان شده است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به فاکسنیوز گفت: «گفتوگوهای تسهیلشده توسط آمریکا میان اسرائیل و لبنان از سر گرفته شده و فضای مذاکرات بسیار مثبت، حتی فراتر از انتظارات بوده است.»
تامی پیگوت اعلام کرد آتشبس برقرارشده در ۱۶ آوریل [۲۷ فروردین] برای ۴۵ روز دیگر تمدید خواهد شد تا فرصت بیشتری برای پیشرفت مذاکرات فراهم شود.
به گفته او، وزارت خارجه آمریکا مذاکرات سیاسی را در روزهای دوم و سوم ژوئن [۱۲ و ۱۳ خرداد] از سر خواهد گرفت و همزمان، یک مسیر امنیتی با حضور هیاتهای نظامی اسرائیل و لبنان از ۲۹ مه [۸ خرداد] در پنتاگون آغاز خواهد شد.
پیگوت ابراز امیدواری کرد این گفتوگوها به «صلح پایدار، به رسمیت شناختن کامل حاکمیت و تمامیت ارضی متقابل و ایجاد امنیت واقعی در مرز مشترک» منجر شود.
«تغییر رویکرد لبنان نسبت به ایران» یا اختلافی محدود؟ ولید فارس، کارشناس مسائل خاورمیانه، به فاکسنیوز گفت برخی ناظران نامه لبنان به سازمان ملل را نشانه آغاز تغییر موضع بیروت نسبت به جمهوری اسلامی و تشدید فشار بر حکومت ایران و حزبالله میدانند. اما او هشدار داد که واقعیت ممکن است پیچیدهتر باشد.
به گفته فارس، یکی از محورهای اختلاف اخیر میان لبنان و حکومت ایران، تصمیم دولت لبنان برای لغو معافیت خودکار ویزا برای شهروندان ایرانی، از جمله مقامهای حکومتی، بوده است؛ اقدامی که به گفته او باعث خشم تهران و حزبالله شده است.
فارس همچنین گفت جمهوری اسلامی از آنچه «همکاری ناکافی» دولت لبنان در پیگیری کشته شدن اعضای سپاه پاسداران در حملات اسرائیل به لبنان میداند، ناراضی است و وزارت خارجه لبنان، بهویژه یوسف رجی، وزیر خارجه، را به «کاهش همبستگی با ایران» متهم میکند.
او افزود یوسف رجی به جریانهای مسیحی لبنان نزدیک است و مواضعی همسو با جمهوری اسلامی ندارد.
عدم اطلاعرسانی جمهوری اسلامی درباره نیروهای حاضر در لبنان یک مقام منطقهای آگاه از اختلاف مطرحشده در سازمان ملل نیز به فاکسنیوز گفته است لبنان مدعی شده [حکومت] ایران فهرست کامل شهروندان ایرانی حاضر در این کشور و محل اقامت آنها را به وزارت خارجه لبنان ارائه نکرده است.
این مقام افزود: «به همین دلیل اسرائیل آن هتل در لبنان را هدف قرار داد؛ حملهای که در آن شش نفر کشته شدند.» به گفته این منبع، جمهوری اسلامی درباره حضور این افراد اطلاعاتی به دولت لبنان نداده بود.
اختلافهای عمیقتر در سایه فشار بر حزبالله فاکسنیوز گزارش داد اگرچه دولت لبنان در حال ارسال پیامهایی درباره تمایل به گفتوگو با آمریکا و کاهش تنش با اسرائیل است، اما رهبران این کشور هنوز به نقطهای نرسیدهاند که واشینگتن و تلآویو انتظار دارند.
به گفته ولید فارس، مذاکرات جاری در واشینگتن بیش از آنکه نشانه آمادگی لبنان برای توافقی بزرگ باشد، تلاشی برای نشان دادن تمایل دولت به گفتوگو بدون تحریک مستقیم حزبالله است.
این گزارش نامه لبنان به سازمان ملل را نشانهای کمسابقه از افزایش تنش میان بیروت و تهران توصیف میکند؛ هرچند مشخص نیست این تنشها به تغییر واقعی در موازنه قدرت میان دولت لبنان، حزبالله و جمهوری اسلامی منجر شود.
سفیر چین در سازمان ملل متحد از قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین در مورد تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت: «هم محتوا و هم زمان آن نامناسب است» و هشدار داد که این اقدام به کاهش تنشها با جمهوری اسلامی کمکی نخواهد کرد.
پیشنویس قطعنامه از تهران میخواهد که حملات و فعالیتهای مینگذاری را در این آبراه استراتژیک متوقف کند.
مسکو و پکن ماه گذشته قطعنامه مشابهی را که مورد حمایت آمریکا بود، با این استدلال که به طور ناعادلانهای ایران را هدف قرار داده است، مسدود کرده بودند.
فو گونگ، نماینده چین در سازمان ملل متحد، در پاسخ به پرسشی در مورد پیشنویس قطعنامه گفت: «ما فکر نمیکنیم که محتوا و زمان آن مناسب باشد.»
وی گفت: «آنچه ما نیاز داریم این است که هر دو طرف را به شرکت در مذاکرات جدی و با حسن نیت که میتواند مسئله را حل کند، ترغیب کنیم. بنابراین، فکر نمیکنیم که تصویب قطعنامه در این مرحله، مفید باشد.»
آژانس خبری کردپا از حملات پهپادی مجدد جمهوری اسلامی به کمپ «جیژنیکان» حزب دموکرات کردستان ایران دراقلیم کردستان عراق خبر داد.
این سازمان حقوق بشری نوشت در ادامه حملات جمهوری اسلامی به کمپهای پناهندگان سیاسی و خانوادههای احزاب کرد، کمپ «جیژنیکان» محل سکونت خانوادههای حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل اقلیم کردستان عراق، هدف حمله سه پهپاد انتحاری قرار گرفت.
کردپا اشاره کرد که این حملات تلفات جانی و مالی نداشته نداشته است.
طی سه روز گذشته، این دومین بار است که کمپ «جیژنیکان» هدف حملات پهپادی قرار گرفته است.
مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، به شبکه خبری فاکس گفت باید به خاطر داشته باشیم که هیچ دلیلی وجود ندارد که جمهوری اسلامی «این گرد و غبار» را که شامل ۶۰ درصد اورانیوم با غنای بالا است، در اختیار داشته باشد.
او گفت:« هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که تا آن سطح غنیسازی کند و سپس سلاح هستهای نداشته باشد زیرا هیچ دلیلی برای انجام این کار وجود ندارد.»