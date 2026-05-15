هند: تفاوت دیدگاهها مانع صدور بیانیه مشترک بریکس شد
وزارت خارجه هند در پایان نشست سالانه وزیران خارجه بریکس در دهلی نو به جای انتشار بیانیه مشترک، بیانیهای به عنوان رییس نشست صادر کرد و اعلام کرد میان برخی اعضا درباره وضعیت خاورمیانه اختلاف نظر وجود دارد.
در بیانیه ریاست اشاره شده است که تفاوت دیدگاهها مانع از صدور موضع مشترک شده است. جزییات بیشتری درباره محورهای اختلاف اعلام نشده است.
هند در این بیانیه بر حقوق و آزادیهای دریانوردی در دریای سرخ و تنگه بابالمندب تاکید کرد.
بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، ایران، امارات متحده عربی و اندونزی است.
دونالد ترامپ در مسیر بازگشت به آمریکا پس از یک سفر رسمی دو روزه به چین، در هواپیمای ایر فورس وان، به خبرنگاران گفت که در حال بررسی لغو تحریم شرکتهای چینی است که نفت ایران را خریداری میکنند و بهزودی درباره آن تصمیم خواهد گرفت.
او افزود که این تصمیم طی چند روز آینده اتخاذ خواهد شد.
در حالی که تنش سیاسی میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در پی «جنگ ایران» به بالاترین سطح خود رسیده، ابوظبی با هدف دور زدن تنگه هرمز، ساخت یک خط لوله جدید نفت را برای دو برابر کردن ظرفیت صادراتی امارات از طریق بندر فجیره تا سال ۲۰۲۷ تسریع میکند.
دفتر رسانهای دولت ابوظبی جمعه ۲۵ اردیبهشت اعلام کرد شیخ خالد بن محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی، در نشست کمیته اجرایی، به شرکت ملی نفت ابوظبی، ادنوک، دستور داد پروژه خط لوله غرب-شرق را با سرعت بیشتری پیش ببرد.
این دفتر افزود این خط لوله در حال ساخت است و انتظار میرود در سال ۲۰۲۷ آغاز به کار کند.
در این گزارش به جدول زمانی اولیه اجرای پروژه اشارهای نشده است.
خط لوله موجود نفت خام ابوظبی که با نام خط لوله حبشان-فجیره نیز شناخته میشود، توان انتقال روزانه تا ۱.۸ میلیون بشکه نفت را دارد و در شرایطی که امارات در پی افزایش صادرات مستقیم از سواحل خلیج عمان است، نقشی حیاتی ایفا میکند.
پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، تهران در واکنش، صدها پهپاد و موشک به کشورهای منطقه به خصوص امارات متحده عربی، شلیک کرد و بنادر، فرودگاهها، برجهای مسکونی و هتلها را هدف قرار داد.
رویارویی امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی
پایگاه خبری بلومبرگ ۲۵ اردیبهشت در گزارشی نوشت امارات پس از آغاز «جنگ ایران» تلاش کرد عربستان سعودی، قطر و دیگر کشورهای خلیج فارس را برای یک پاسخ نظامی به تهران همراه کند، اما این کشورها با مشارکت در چنین اقدامی موافقت نکردند.
این رسانه به نقل از منابع آگاه گزارش داد محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، در تماس با رهبران منطقه، گفته است پاسخ جمعی برای بازدارندگی در برابر تهران ضروری است.
به گفته منابع بلومبرگ، رهبران عربستان سعودی و برخی کشورهای عربی خلیج فارس، به امارات متحده عربی گفتهاند که «این جنگ، جنگ آنها نیست».
بر اساس گزارشهای منتشر شده در برخی رسانهها، امارات و اسرائیل در زمینه رهگیری حملات جمهوری اسلامی و تبادل اطلاعات و هماهنگی اهداف در داخل ایران، همکاری نزدیکی داشتهاند و اسرائیل سامانههای گنبد آهنین را به امارات منتقل کرده است.
دولت دونالد ترامپ نیز خواهان مشارکت عربستان سعودی و قطر در پاسخ نظامی هماهنگ علیه جمهوری اسلامی بوده است، اما این کشورها «تلاش کردند واشینگتن را از آغاز جنگ منصرف کنند».
سفر جنجالی نتانیاهو
یک مقام ارشد امارات متحده عربی در گفتوگو با وبسایت اسرائیلی واینت گفت افشای خبر سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به امارات متحده عربی در جریان «جنگ ایران»، برخلاف توافقهای انجامشده میان دو طرف بوده است.
او افزود دو طرف توافق کرده بودند این سفر محرمانه باقی بماند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که شبکه کان اسرائیل گزارش داد ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش این کشور، نیز در جریان جنگ با جمهوری اسلامی، به امارات سفر کرده است.
بر اساس این گزارش، زمیر در این سفر با مقامهای ارشد امارات، از جمله محمد بن زاید دیدار و گفتوگو کرده است.
واکنش تهران
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۵ اردیبهشت گفت امارات متحده عربی در جریان جنگ، در کنار آمریکا و اسرائیل قرار گرفت و به پایگاههای آمریکا اجازه داد از خاک این کشور برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کنند.
او افزود: «امارات متحده عربی نمیتواند مظلومنمایی کند و بگوید به خاک ما حمله شده است.»
عراقچی خطاب به حاکمان امارات گفت که آمریکا و اسرائیل نمیتوانند برای آنان امنیت بیاورند و بهتر است نوع نگاهشان را به جمهوری اسلامی عوض کنند: «آنان باید امنیت را در همکاری با ما ببینند.»
او پیشتر در اجلاس بریکس در دهلینو با تاکید بر اینکه «امارات متحده عربی بهطور مستقیم در جنگ علیه جمهوری اسلامی دخیل بود»، این کشور را «شریک فعال جنگ» علیه تهران توصیف کرد و «همدستی با اسرائیل» را «غیرقابل بخشش» خواند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت با تعلیق ۲۰ ساله برنامه هستهای جمهوری اسلامی موافق است اما تاکید کرد که این تعهد باید «واقعی» باشد و صرفا توقف تولید یا محدودیت موقت را کافی ندانست.
ترامپ جمعه پس از ترک پکن و در هواپیمای ریاستجمهوری آمریکا، ایر فورس وان، در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی گفت: «به آن نگاه کردم و اگر جمله اولش را دوست نداشته باشم، آن را کنار میگذارم.»
او در ادامه گفت: «آنها کاملا پذیرفتهاند که نباید سلاح هستهای داشته باشند و اگر هر نوع برنامه هستهای داشته باشند، ادامه متن را نمیخوانم.»
رییسجمهوری آمریکا درباره محدودیت زمانی گفت باید «یک ۲۰ سال واقعی» باشد و نه وضعیتی که به گفته او تنها به پایان یافتن تقریبی سوخت یا توقف تولید منجر شود.