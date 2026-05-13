شماری از دانش‌آموزان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از ناکارآمدی آموزش مجازی و اختلال مداوم اپلیکیشن‌های داخلی گلایه کرده‌اند.

یک دانش‌آموز ۱۶ ساله با اشاره به قطع و وصل مکرر کلاس‌های آنلاین گفت وسط کلاس و حین تدریس، دسترسی معلمان به اپلیکیشن‌ قطع می‌شود، فایل‌ها و عکس‌ها دیر آپلود می‌شوند و دیگر انگیزه‌ای برای درس خواندن ندارد.

پیش‌تر نیز تعدادی از دانش‌آموزان، والدینشان و معلمان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از نبود بستر مناسب آموزش در اپلیکیشن‌های «شاد» و «بله» خبر دادند.

مادر یک دانش‌آموز با اشاره به مجازی بودن کلاس بچه‌ها گفت فضای اپلیکیشن به‌نحوی طراحی شده که فقط معلم می‌تواند در آن صحبت کند و اگر دانش‌آموز سوالی داشته باشد یا موضوعی را نفهمد، باید تا ساعت پنج بعدازظهر که دسترسی دانش‌آموز باز می‌شود، صبر کند.

افت کیفیت آموزش در میان اختلال و ابهام

بلاتکلیفی درباره حضوری یا مجازی بودن امتحانات به دیگر نگرانی‌ها دامن زده است.

یک دانش‌آموز پایه دهم از منطقه فردیس خبر داد با رسیدن به امتحانات آخر ترم، آموزش ‌و پرورش هر روز یک تصمیم جدید می‌گیرد و مشخص نیست امتحان‌ها «حضوری» است یا «غیرحضوری».

برخی دانش‌آموزان همچنین از افت شدید کیفیت یادگیری در میان خود و همکلاسی‌هاشان خبر دادند.

دانش‌آموزی نوشت به‌خاطر ضعیف بودن اینترنت حتی نمی‌تواند برنامه «شاد» را روی گوشی خود باز کند، چه برسد به حضور سر کلاس درس.

نوجوانی ۱۴ ساله به ایران‌اینترنشنال گفت اگر امتحان‌ها حضوری شود، خیلی‌ها قبول نمی‌شوند. چراکه هیچ‌کسی درس‌ها را بلد نیست و بیشتر بچه‌ها جواب پرسش‌ها را از هوش مصنوعی می‌پرسند و می‌نویسند.

فعالان حوزه آموزش نیز از کاهش شدید امید و انگیزه در میان نوجوانان و جوانان سخن گفتند.

یک مشاور تحصیلی در پیامی نوشت از زمان آغاز جنگ، بسیاری از دانش‌آموزان کلاس‌های خود را لغو کرده‌اند و در سه ماه گذشته «تقریبا هیچ شاگرد جدیدی» نداشته است.

آموزش و معیشت؛ دو بحران هم‌زمان

فشار اقتصادی نیز در کنار مشکلات آموزشی، شرایط را برای دانش‌آموزان و معلمان دشوارتر کرده است.

یک داوطلب کنکور با اشاره به هزینه بالای کتاب‌های کمک‌درسی و محدودیت اینترنت گفت: «اگر امسال در دانشگاه قبول نشوم، باید به سربازی بروم اما نه پول کتاب دارم و نه دسترسی به اینترنت که بتوانم چیزی یاد بگیرم.»

برخی معلمان و مدرس‌های خصوصی نیز در شبکه اجتماعی ایکس از لغو مداوم کلاس‌های آنلاین به‌دلیل اختلال اپلیکیشن‌های داخلی و همچنین فشار اقتصادی بر مردم خبر داده‌اند.

شماری از آنها نوشته‌اند کلاس‌ها به‌دلیل قطع و وصل اینترنت یا نبود دانش‌آموز کنسل می‌شود و حتی از کاربران خواسته‌اند اگر کسی به معلم یا مدرس نیاز دارد، آنها را معرفی کنند.