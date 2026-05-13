انتشارات دانشگاه کمبریج که کتاب شیرین سعیدی، استاد ایرانی-آمریکایی دانشگاه آرکانزاس را منتشر کرده، در حال بررسی اتهاماتی است مبنی بر اینکه این اثر شامل مصاحبه‌های جعلی یا بدون مجوز با زنان قربانی حکومت ایران است. این کتاب بر پایه رساله دکترای شیرین سعیدی نوشته شده است.

ایران‌اینترنشنال دریافته است که دانشگاه کمبریج نیز در حال بررسی رساله دکترای سعیدی به‌دلیل احتمال تقلب است.

دکتر جی سیلوریا، رییس دانشگاه آرکانزاس، سعیدی را به دلایلی غیرمرتبط با تحقیقات کمبریج اخراج کرده است. او این تصمیم را به هیات امنای دانشگاه ابلاغ کرده و قرار است این هیات در ۲۱ مه پرونده اخراج او را بررسی کند.

کتاب سعیدی با عنوان «زنان و جمهوری اسلامی: چگونه شهروندی جنسیتی دولت ایران را شکل می‌دهد» اکنون در بریتانیا زیر ذره‌بین قرار دارد.

سخنگوی انتشارات دانشگاه کمبریج به ایران‌اینترنشنال گفت: «انتشارات دانشگاه کمبریج تمام شکایات مربوط به آثار منتشرشده را جدی می‌گیرد و بررسی مسائل مطرح‌شده را مطابق با دستورالعمل‌های استاندارد COPE ادامه می‌دهد.»

COPE مخفف کمیته اخلاق در انتشار است که به مسائل اخلاقی در آثار علمی می‌پردازد.

ایران‌اینترنشنال نسخه‌ای از نامه‌ای را به دست آورده که مریم نوری، نویسنده خاطرات «در جست‌وجوی رهایی»، به انتشارات دانشگاه کمبریج ارسال کرده و در آن سعیدی را به ساختگی بودن روایت‌هایش متهم کرده است.

نوری، که در سال ۱۹۸۵ در حالی که باردار بود به‌دست جمهوری اسلامی زندانی شد و به‌گفته خودش مجبور شد فرزندش را در زندان به دنیا بیاورد، در نامه‌اش نوشته است: «این نامه را برای ثبت شکایت رسمی درباره استفاده غیراخلاقی و بدون مجوز از خاطرات شخصی‌ام و جعل محتوای مصاحبه از سوی دکتر شیرین سعیدی می‌نویسم.»

او تاکید کرد: «من هرگز با خانم سعیدی ملاقات نکرده‌ام و هیچ‌گونه مصاحبه‌ای با او در شهر کلن یا هیچ شهر دیگری در آلمان نداشته‌ام. او از محتوای کتاب من در رساله دکتری و کتاب منتشرشده خود بدون اجازه کتبی یا شفاهی من استفاده کرده و از آن برای منافع شخصی، از جمله ارتقای جایگاه دانشگاهی و حرفه‌ای خود بهره برده است.»

نوری افزود: «این اقدام را نقض آشکار حقوق و کرامت شخصی خود می‌دانم و آن را به‌شدت محکوم می‌کنم.»

سخنگوی دانشگاه کمبریج نیز اعلام کرد: «دانشگاه اتهامات مربوط به تخلفات علمی را جدی می‌گیرد و هرگونه نگرانی مطرح‌شده را مطابق با سیاست‌ها و رویه‌های مربوطه بررسی می‌کند. این فرایندها ذاتا محرمانه هستند.»

نسرین پروَز، که هشت سال در ایران زندانی و شکنجه شده بود، نیز در مجموعه‌ای از هفت پست در شبکه ایکس در ماه دسامبر، ادعای مصاحبه سعیدی با خود را رد کرد.

او نوشت: «من هرگز سعیدی را نمی‌شناختم و هیچ مصاحبه‌ای با او نداشته‌ام. او فقط از نسخه فارسی کتاب من که بیش از ۲۰ سال پیش منتشر شده استفاده کرده است.»

سعیدی و وکیلش، جی‌جی تامپسون، به پرسش‌های رسانه‌ای ایران‌اینترنشنال پاسخی نداده‌اند.

دانشگاه آرکانزاس پیش از اخراج سعیدی نیز او را به‌دلیل استفاده ادعایی نادرست از سربرگ دانشگاه برای درخواست آزادی حمید نوری مورد تنبیه قرار داده بود. حمید نوری در سال ۲۰۲۲ در دادگاهی در سوئد به‌دلیل مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در زندان گوهردشت در سال ۱۹۸۸ محکوم شد.

سعیدی مدعی است برای استفاده از سربرگ دانشگاه مجوز داشته است.

پروَز در شبکه ایکس نوشت: «دفاع او از حمید نوری، یکی از عاملان اعدام‌های سال ۱۹۸۸، نشان می‌دهد او در کدام سوی تاریخ ایستاده است.»

لادن بازرگان، مدیر سازمان «ائتلاف علیه حامیان رژیم جمهوری اسلامی ایران»، نخستین کسی بود که نقش سعیدی در کمک به حمید نوری در سوئد را افشا کرد.

او که در دادگاه نوری حضور داشت، گفت مترجم دادگاه تایید کرده که سعیدی به نفع نوری مداخله کرده است.

بیژن بازرگان، برادر لادن بازرگان، از زندانیان سیاسی چپ‌گرا بود که در کشتار سال ۱۹۸۸ به‌دست حکومت ایران کشته شد.

بازرگان همچنین موارد ادعایی جعل در آثار علمی سعیدی را شناسایی کرده است.

او به ایران‌اینترنشنال گفت: «زندانیان سیاسی سابقی که نامشان در رساله و کتاب سعیدی آمده، به‌طور علنی انجام مصاحبه با او را رد کرده‌اند و اکنون پرسش‌هایی جدی درباره اسناد، ضبط‌ها، فرم‌های رضایت، دقت استنادها و حتی وجود برخی افراد ذکرشده در این آثار مطرح است.»

او افزود: «در چنین شرایطی، دانشگاه کمبریج و انتشارات آن موظف‌اند به انجام یک بررسی‌ جدی، شفاف و مستقل هستند.»

بازرگان ادامه داد: «اعتبار پژوهش‌های تاریخ شفاهی کاملا به مستندسازی، رضایت آگاهانه و منابع قابل راستی‌آزمایی وابسته است. اگر شواهد این مصاحبه‌ها وجود دارد، باید به‌صورت مستقل بررسی و به‌طور عمومی شفاف‌سازی شود. در غیر این صورت، پایه علمی کل کتاب زیر سوال می‌رود.»

او همچنین خواستار بررسی نقش پروفسور گلن رنگوالا، استاد راهنمای سعیدی، شد و گفت: «باید روشن شود چرا این مصاحبه‌ها و منابع در فرایند دکترا به‌درستی راستی‌آزمایی نشده و استانداردهای علمی رعایت نشده است.»

ایران‌اینترنشنال برای دریافت توضیح با رنگوالا نیز تماس گرفت اما او تا کنون به پرسش‌ها در این زمینه پاسخ نداده است.

پست‌های شیرین سعیدی در شبکه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد او پیش از کشته شدن علی خامنه‌ای در جریان کارزار مشترک آمریکا و اسرائیل و نیز پس از آغاز جنگ در ۹ اسفند، از رهبر پیشین جمهوری اسلامی تمجید کرده است.

او در پست‌هایی در ماه نوامبر در شبکه ایکس برای خامنه‌ای دعا کرده و او را رهبری خوانده بود که «ایران را در جریان حمله اسرائیل حفظ کرد».

حساب کاربری سعیدی در شبکه ایکس بعدا تعلیق شد.