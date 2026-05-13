ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا، با اعلام اعزام یک فروند هواپیمای جاسوسی پیشرفته «آواکس» به تنگه هرمز برای حمایت از عبور کشتی‌ها گفت: «استرالیا آماده است تا پس از تشکیل یک مأموریت نظامی چندملیتی مستقل و دفاعی به رهبری بریتانیا و فرانسه، از آن حمایت کند.»

او اشاره کرد که اعزام یک فروند آواکس به منطقه «می‌تواند کمک ارزشمندی به مأموریت چندملیتی و تلاش‌ها برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باشد.»

مارلز اضافه کرد: «این مأموریت نظامی چندملیتی به‌گونه‌ای طراحی شده است که مکمل تلاش‌های جاری دیپلماتیک و کاهش تنش‌ها باشد و در عین حال تعهد ملموس به امنیت تجارت بین‌المللی را نشان دهد.»

او بر لزوم پایان جنگ، باز شدن تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی تاکید کرد و گفت هرچه این درگیری طولانی‌تر شود، تأثیر آن بر استرالیا بیشتر خواهد بود.