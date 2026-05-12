نویسنده گزارش با بازگشت به مراسم تشییع عباس کیارستمی در سال ۲۰۱۶، آن مراسم را نمادی از احساسات پنهان جامعه ایران توصیف می‌کند؛ جامعه‌ای که به نوشته او به دلیل ترس از نظارت حکومتی، کمتر احساسات واقعی خود را آشکار می‌کند.

ناکانیـشی می‌نویسد هزاران نفر در مراسم خاکسپاری کیارستمی در تهران شرکت کرده بودند و زمانی که اصغر فرهادی در سوگنامه خود از ماندن کیارستمی در ایران «با وجود طرد شدن و سنگ‌اندازی‌ها» سخن گفت، جمعیت با تشویقی طولانی واکنش نشان دادند.

به نوشته این گزارش، کیارستمی پس از انقلاب ۱۳۵۷ قصد ترک ایران را داشته، اما در نهایت به دلیل خانواده‌اش در کشور مانده بود. او در سال‌های بعد نیز با وجود سانسور شدید، محدودیت‌های حکومتی و ممنوعیت نمایش صحنه‌هایی مانند نوشیدن الکل یا بوسه، به فعالیت سینمایی ادامه داد و حتی گفته بود: «محدودیت است که تخیل را شکوفا می‌کند.»

ناکانیشی سپس به جنگ کنونی حکومت ایران و آمریکا و پیامدهای آن می‌پردازد و می‌نویسد بیش از دو ماه پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی همچنان با بستن تنگه هرمز و فشار بر اقتصاد جهانی به مقابله ادامه می‌دهد، هرچند آتش‌بس شکننده‌ای برقرار شده است.

در این گزارش آمده بحران اقتصادی در ایران به‌شدت تشدید شده است. یکی از شهروندان ایرانی به نویسنده گفته قیمت تخم‌مرغ طی یک ماه سه تا چهار برابر شده، شیر هر روز گران‌تر می‌شود و قیمت نان بربری افزایش یافته، در حالی که اندازه آن کوچک‌تر شده است.

با این حال، برخلاف تصور اولیه، نشانه‌ای از موج گسترده خروج مردم از ایران دیده نمی‌شود. بر اساس داده‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، شمار افرادی که از ایران وارد ترکیه می‌شوند کاهش یافته و در مقابل، تعداد سفرها از ترکیه به ایران افزایش یافته است. این نهاد اعلام کرده بیشتر سفرها با اهداف گردشگری، تجاری یا خانوادگی انجام می‌شود و هنوز نشانه‌ای از آوارگی گسترده مشاهده نشده است.

خبرنگار پیشین یومیوری شیمبون در تهران، به پیام‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از سوی شهروندان تهرانی نیز اشاره می‌کند؛ پیام‌هایی که نگرانی، خستگی و هم‌زمان امید به آینده را بازتاب می‌دهند.

یکی از این روایت‌ها متعلق به زنی است که دوران جنگ ایران و عراق را در کودکی تجربه کرده و اکنون نگران تکرار همان تجربه برای دختر هشت‌ساله‌اش است. او نوشته بود: «این فقط یک خاطره نیست؛ تاریخ در حال تکرار شدن است.»

این زن در پاسخ به پرسشی درباره دلیل ماندن مردم در ایران گفته است سقوط ارزش پول ملی و دشوار شدن مهاجرت، یکی از دلایل اصلی است. او همچنین گفته مردم ایران در برابر جنگ و خبرهای بد «مقاوم‌تر» شده‌اند و بسیاری امیدوارند این جنگ در نهایت به «نتیجه‌ای مثبت» یعنی تغییرات سیاسی و اقتصادی منجر شود.

نویسنده در ادامه به مقاله چندی پیش جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین حکومت ایران، در مجله فارن افرز اشاره می‌کند؛ مقاله‌ای که در آن ظریف هشدار داده ادامه جنگ با آمریکا و اسرائیل تنها به نابودی بیشتر زیرساخت‌ها و جان غیرنظامیان منجر خواهد شد.

ناکانیشی در بخشی از مقاله خود به پیشنهاد ظریف اشاره می‌کند که نوشته بود ایران در ازای لغو تحریم‌ها، محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای خود بپذیرد، تنگه هرمز را بازگشایی کند و حتی برای کاهش تنش‌ها با آمریکا، پیمان عدم تعرض متقابل را بررسی کند.

ناکانیـشی با این حال می‌نویسد حتی در صورت دستیابی به توافق، تضمینی وجود ندارد که خواسته‌های مردم ایران برای آزادی، رفاه اقتصادی و زندگی عادی تحقق یابد. او تاکید می‌کند پاسخ ندادن ایرانیان به فراخوان دونالد ترامپ برای «قیام» به معنای رضایت آن‌ها از حکومت نیست.

در بخش پایانی گزارش، یک شهروند ایرانی که نخواست نامش فاش شود، می‌گوید: «ما ایرانی می‌خواهیم که بتوانیم در آن با آرامش زندگی کنیم، اینترنت عادی داشته باشیم و بدون ترس از زندان آزادانه حرف بزنیم. مردم واقعا خسته شده‌اند.»

نویسنده یومیوری شیمبون در پایان نتیجه می‌گیرد که آینده ایران را نه جنگ و نه قدرت‌های خارجی، بلکه خود مردم ایران تعیین خواهند کرد؛ مردمی که مانند عباس کیارستمی سال‌ها سختی و محدودیت را تحمل کرده‌اند.

