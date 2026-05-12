نخست‌وزیر اسرائیل ۲۱ اردیبهشت در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس اعلام کرد در صورت دستیابی به توافقی با تهران، خارج کردن مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی «کاملا امکان‌پذیر» است.

نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده از زور برای جابه‌جایی ذخایر اورانیوم حکومت ایران در صورت شکست مذاکرات گفت نمی‌تواند درباره گزینه‌ها و عملیات نظامی احتمالی اظهار نظر کند.

معاریو سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت نوشت با وجود پاسخ مبهم نتانیاهو، ارتش اسرائیل سابقه اجرای «عملیات‌های ویژه در عمق خاک دشمن» را در کارنامه خود دارد.

بر اساس این گزارش، نیروهای واحد شلدگ هشتم سپتامبر ۲۰۲۴ در عملیاتی ویژه در خاک سوریه، به یک سایت زیرزمینی تولید موشک در منطقه مصیاف یورش بردند و آن را منهدم کردند.

واحد شلدگ، نیروی ویژه نخبه وابسته به نیروی هوایی اسرائیل است که ماموریت‌هایی چون نفوذ، شناسایی و عملیات مخفی در عمق خاک دشمن را انجام می‌دهد.

۲۱ اردیبهشت، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پاسخ تهران به پیشنهاد واشینگتن را «آشغال» و «بسیار ضعیف» توصیف کرد و شانس پایداری آتش‌بس موقت را «حدود یک درصد» دانست.

در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری کارزار نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی بالا گرفته است.

جزییات عملیات پیچیده ارتش اسرائیل در مصیاف

‫معاریو نوشت سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل طی سال‌ها رصد، این سایت زیرزمینی را شناسایی کرد. تاسیساتی که با حمایت مالی جمهوری اسلامی برای تولید موشک‌های دقیق و راکت‌های دوربرد ساخته شده بود.

این تاسیسات زیرزمینی، پروژه‌ای راهبردی در چارچوب تلاش تهران برای تجهیز حزب‌الله و دیگر نیروهای نیابتی خود در مرز شمالی اسرائیل بود که در جریان این عملیات منهدم شد.

در ماه‌های منتهی به عملیات، طرح نابودی این مجموعه با مشارکت نیروی هوایی اسرائیل تدوین شد و نیروها با بالگرد، تحت پوشش آتش و پشتیبانی پهپادها، جنگنده‌ها و شناورهای نیروی دریایی، در منطقه فرود آمدند.

‫دقایقی پیش از فرود نیروهای اسرائیلی در خاک سوریه، تاسیسات تولید موشک‌های زمین‌به‌زمین هدف قرار گرفت و مواضع امنیتی اطراف آن از بین رفت.

بالگردهای حامل بیش از ۱۰۰ نیروی واحد شلدگ در فاصله حدود ۷۰۰ متری هدف به زمین نشستند و پس از درگیری با نیروهای دشمن، مسیر ورود به تونل‌ها و اتاق‌های حفرشده در دل کوه هموار شد.

‫این مجموعه که ساخت آن از اواخر سال ۲۰۱۷ کلید خورده بود، در عمق یک کوه و در میان دره‌ای با عمق حدود ۱۰۰ متر بنا شده بود و ساختاری نعل‌اسبی با دو خروجی اصلی داشت.

به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و عوارض طبیعی منطقه مصیاف سوریه، نیروهای اسرائیلی توانستند به سرعت محدوده عملیات را تحت کنترل درآورند و از هر گونه دخالت نیروهای متخاصم جلوگیری کنند.

نیروهای اسرائیلی پس از شکستن درها، حجم زیادی از مواد منفجره را در اتاق‌های مجموعه کار گذاشتند. در مجموع، ۳۰۰ کیلوگرم مواد منفجره به‌همراه مهمات موجود در سایت، انفجاری معادل حدود یک تُن مهمات ایجاد کرد.

در این عملیات، نظامیان اسرائیلی به تجهیزات کلیدی در تولید موشک‌های دقیق، از جمله یک میکسر سیاره‌ای، دست یافتند و همچنین مقادیری سلاح و اسناد اطلاعاتی را ضبط کردند.

پس از انفجار گسترده‌ای که به نابودی کامل سایت انجامید و شدت آن همچون زمین‌لرزه احساس شد، نیروها از مسیر تخلیه به سوی بالگردها حرکت کردند.

عملیات خروج با پشتیبانی یگان ۶۶۹ و دیگر نیروهای هوایی انجام شد.

ارتش اسرائیل این جزییات را به‌طور رسمی منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای شلدگ و ۶۶۹ توانایی اجرای عملیات مشابه را در ایران یا دیگر مناطق نیز دارند و اجرای چنین عملیاتی به تصمیم رهبران اسرائیل و آمریکا بستگی خواهد داشت.

یگان ۶۶۹، واحد ویژه نجات رزمی نیروی هوایی اسرائیل است و مسئولیت بازیابی خلبانان، تخلیه مجروحان و اجرای عملیات نجات در عمق خاک دشمن را بر عهده دارد.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون با انتقال کامل ذخایر اورانیوم موافقت نکرده و غنی‌سازی را «خط قرمز» تهران دانسته‌اند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱ اردیبهشت گفت حکومت ایران در مقطع کنونی بر «پایان جنگ» متمرکز است و وارد مذاکرات هسته‌ای نخواهد شد.

اسرائیل در انتظار تصمیم نهایی دولت آمریکا

معاریو در ادامه نوشت اسرائیل چه در پرونده جمهوری اسلامی و چه در موضوع لبنان، چشم‌انتظار تصمیم نهایی کاخ سفید است.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو معتقد است که با انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده، «داستان رژیم ایران خاتمه می‎‌یابد و بیمه‌نامه و عنصر بازدارندگی و استحکام آن‌ها از بین خواهد رفت».

معاریو افزود در صورت تحقق چنین سناریویی، حزب‌الله نیز نقش خود را پایان‌یافته تلقی خواهد کرد.

ارزیابی‌ها در اسرائیل حاکی از آن است که هرچه فشارهای حزب‌الله در جبهه شمالی افزایش یابد، احتمال اقدام علیه برنامه هسته‌ای حکومت ایران نیز بیشتر خواهد شد.

به تعبیر ناظران، «راه‌های متعددی برای رسیدن به این هدف وجود دارد».