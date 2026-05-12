پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد نهادهای امنیتی، اینترنت و سیم‌کارت برخی شهروندان را به‌دلیل «فعالیت‌های معاندانه و مغرضانه علیه جمهوری اسلامی» مسدود کرده‌اند و از آن‌ها خواسته‌اند برای رفع محدودیت‌ها، در تجمعات حکومتی شرکت کنند، تعهد کتبی بدهند و ضامن بیاورند.

بر اساس این اطلاعات، پیام‌هایی از سوی نهادهای امنیتی «بدون سربرگ» برای شهروندان ارسال شده است که در آن از افراد خواسته شده مشخصات کامل هویتی، نشانی منزل و محل کار، شماره حساب‌های بانکی، تصاویر کارت بانکی و همچنین نشانی و مشخصات تمامی حساب‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی را برایشان بفرستند.

در بخشی دیگر، از شهروندان خواسته شده تعهدنامه‌ای دست‌نویس امضا کنند که در آن متعهد شوند دیگر «فعالیت مغرضانه» یا محتوایی که به گفته فرستندگان پیام «امنیت روانی، اجتماعی یا سیاسی کشور» را بر هم بزند، منتشر نکنند.

در این متن‌ها تاکید شده فعالیت‌های کاربران تحت «رصد هوشمند و سامانه‌های مصنوعی» قرار دارد و تکرار چنین فعالیت‌هایی می‌تواند به «پیگرد قضایی» و «مجازات‌های سنگین‌تر» منجر شود.

همچنین از برخی افراد خواسته شده برای رفع محدودیت‌ها، دست‌کم ۲۰ پست در حمایت از جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر و تصاویر مربوط به آن را ارسال کنند.

