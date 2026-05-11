شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از تورم لجام‌گسیخته، گرانی و کمبود دارو، و قطعی برق انتقاد کردند.

در ادامه گزیده‌ای از این پیام‌ها آمده است:

- «یه لپ‌تاپ می‌خواستم بخرم. نوشته بود ۱۰۰ میلیون. با اینکه همین لپ‌تاپ قبل از دی‌ماه ۴۰ میلیون بود. رفتم روز بعدش اومدم دیدم شده ۱۲۰ میلیون. آخه تو یک روز؟ چجوری؟»

- «من اِی‌دی‌اچ‌دی دارم و باید داروی ویاس۵۰ مصرف کنم. ماه گذشته دارو رو به قیمت یک میلیون تومان خریدم، اما این ماه وقتی بعد از حدود سه روز گشتن در داروخونه‌ها بالاخره پیداش کردم، قیمت ۳۰ تا قرص شده بود دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان.»

- «چای ایرانی هر کیلو تا یک میلیون تومان رسیده است.»

- «از بندرعباس پیام می‌دم. ۱۷ ساله هنرستانی هستم. عادی‌ترین تفریحمون که کافه رفتن بود، حذف شده. قهوه‌ای که قبلا ارزون‌ترین آیتم منو بود و ۸۰ هزارتومن بود، شده ۲۵۰ هزارتومن به بالا.»

- «واقعا امسال وضعیت برق و قطعی برق افتضاح شده. بدون اطلاع دادن به مردم در انزلی شروع کردن برق‌ها رو روزی دو سه ساعت قطع کردن. هنوز تابستون نشده، عذاب دادن مردم رو شروع کردن.»