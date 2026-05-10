زحمتکش یک‌شنبه ۲۰ اردیبهشت در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، از کمبود دارو و جهش قیمت‌ها خبر داد و حذف ارز ترجیحی و «آسیب‌» ناشی از جنگ اخیر را از عوامل اصلی این وضعیت دانست.

او گفت: «طی این مدت با کمبود داروی بیماران خاص و صعب‌العلاج (بیماران سرطانی، ام.اس، دیالیز، پیوندی، پروانه‌ای و هموفیلی)، اعصاب، قلبی و تنفسی مواجه هستیم و نیز در برخی داروها با افزایش قیمت بین ۲۰ تا ۴۰۰ درصدی مواجه بودیم.»

رییس انجمن داروسازان خراسان رضوی بر ضرورت گسترش پوشش بیمه‌ای برای کاهش پرداخت هزینه‌های درمان از جیب بیماران تاکید کرد.

در هفته‌های اخیر، شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از کمبود و افزایش شدید قیمت دارو ، اخراج گسترده نیروها، تورم افسارگسیخته و رکود عمیق اقتصادی در کشور انتقاد کرده‌اند.

پیش‌تر در ۱۹ اردیبهشت، روزنامه اعتماد به نقل از هادی احمدی، سخنگو و عضو هیات ‌مدیره انجمن داروسازان ایران، از افزایش ۳۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت دارو در کشور خبر داد.

احمدی دلیل این جهش قیمت را «محدود شدن منابع ارزشی دولت به معنی کاهش امکان اختصاص یارانه به تولید و عرضه دارو» دانست.

بر اساس این گزارش، با وجود افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق، سقوط بی‌سابقه ارزش ریال سبب شده هزینه‌های درمان برای خانوارهای کم‌درآمد در ایران «سرسام‌آور و کمرشکن» باشد.

داروخانه‌ها در انتظار پرداخت مطالبات

رییس انجمن داروسازان خراسان رضوی در ادامه گفت: «با توجه به افزایش ۲۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت داروها و مطالبه بین ۵۰۰ تا چهار هزار میلیارد ریالی داروخانه‌های خاص از سازمان‌های بیمه‌گر، آنها در تامین داروی بیماران سخت‌درمان با مشکل مواجه شده‌اند.»

زحمتکش اضافه کرد بیمه‌ها باید طبق قانون، مطالبات داروخانه‌ها را حداکثر ظرف ۴۵ روز پرداخت کنند تا نقدینگی لازم برای خرید و تامین داروی بیماران فراهم شود.

یکی از شهروندان پیش‌تر در پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت: «دارو به هیچ وجه گیر نمی‌آد. بعد از آوارگی بین ۱۰۰ تا داروخانه، اگر داروی مورد نظر رو هم پیدا کنیم، چون بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت پول داروخانه‌ها رو ندادن، باید آزاد بخریم. فاجعه است.»

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال همچنین از افزایش قیمت و کمبود داروهای اعصاب در هفته‌های اخیر حکایت دارد؛ وضعیتی که به گفته شهروندان و کارکنان داروخانه‌ها، بسیاری از بیماران را ناچار به حذف یا تغییر روند درمان کرده است.