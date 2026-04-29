مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، از افزایش شدید قیمت دارو و کمبود آن در ایران خبر دادند و نسبت به ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کردند.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای شهروندان آمده است.
- «من پزشک هستم. هزینه داروها به حدی بالا رفته که بیمارها توانایی خرید داروها را ندارن. هر بسته داروی تشنج که قبل از عید ۵۰۰ هزار تومن بود، الان یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومن شده که برای هر ماه، دو یا سه تا باید مصرف کنن.»
- «قبل از جنگ واکسن گارداسیل رو سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومن خریدم. امروز رفتم خریدم هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومن. نفسم برید.»
- «اسپری سالبوتامول که قبل جنگ تقریبا ۴۰ هزار تومن قیمتش بود، الان به ۵۰۰ هزار تومن رسیده.»
- «علاوه بر وضعیت مالی وحشتناک و بیکاری و فشارهای روانی، دیگه داروهای حیاتی هم در ایران پیدا نمیشن. داروی اگزمستان که برای بیماران سرطان پستان تجویز میشه، هیچجا پیدا نمیشه. ایرانیش که نایاب هست و خارجیش هم که با قیمتهای فضایی میشد پیدا کنی، دیگه نیست. وضعیت کسانی که سالها با رنج بیماری جنگیدن و حالا ممکنه با نبود دارو دوباره وضعیتشون حاد بشه، چی میشه؟»
- «قیمت داروها سر به فلک کشیده. کسانی مثل من که به داروهای خاصی نیاز دارن، الان باید حدود ماهی هفت میلیون هزینه کنن. این در حالی است که حقوق وزارت کار ۱۵ میلیون هست. تازه اکثر مردم بیکار شدن و درآمد درستی ندارن.»