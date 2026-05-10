والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی و ایرانی گزارش داد مجتبی خامنهای پس از جراحت شدید در حملهای هوایی که به کشته شدن همسرش و علی خامنهای انجامید، بیش از دو ماه است در انظار عمومی ظاهر نشده و غیبت او به اختلاف میان حامیان حکومت بر سر مذاکره با آمریکا دامن زده است.
بر اساس این گزارش که یکشنبه ۲۰ اردیبهشت منتشر شد، مقامهای جمهوری اسلامی در حالی برای پایان دادن به جنگ به دنبال توافقاند که رهبر جدیدشان آشکارا از انظار عمومی غایب است و درباره مذاکرات نیز سکوت کرده است.
همزمان با وخامت اوضاع اقتصادی و بحران معیشت در ایران، مهدی زحمتکش، رییس انجمن داروسازان خراسان رضوی، اعلام کرد قیمت برخی داروها تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.
زحمتکش یکشنبه ۲۰ اردیبهشت در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، از کمبود دارو و جهش قیمتها خبر داد و حذف ارز ترجیحی و «آسیب» ناشی از جنگ اخیر را از عوامل اصلی این وضعیت دانست.
او گفت: «طی این مدت با کمبود داروی بیماران خاص و صعبالعلاج (بیماران سرطانی، ام.اس، دیالیز، پیوندی، پروانهای و هموفیلی)، اعصاب، قلبی و تنفسی مواجه هستیم و نیز در برخی داروها با افزایش قیمت بین ۲۰ تا ۴۰۰ درصدی مواجه بودیم.»
رییس انجمن داروسازان خراسان رضوی بر ضرورت گسترش پوشش بیمهای برای کاهش پرداخت هزینههای درمان از جیب بیماران تاکید کرد.
در هفتههای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از کمبود و افزایش شدید قیمت دارو، اخراج گسترده نیروها، تورم افسارگسیخته و رکود عمیق اقتصادی در کشور انتقاد کردهاند.
پیشتر در ۱۹ اردیبهشت، روزنامه اعتماد به نقل از هادی احمدی، سخنگو و عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، از افزایش ۳۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت دارو در کشور خبر داد.
احمدی دلیل این جهش قیمت را «محدود شدن منابع ارزشی دولت به معنی کاهش امکان اختصاص یارانه به تولید و عرضه دارو» دانست.
بر اساس این گزارش، با وجود افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق، سقوط بیسابقه ارزش ریال سبب شده هزینههای درمان برای خانوارهای کمدرآمد در ایران «سرسامآور و کمرشکن» باشد.
داروخانهها در انتظار پرداخت مطالبات
رییس انجمن داروسازان خراسان رضوی در ادامه گفت: «با توجه به افزایش ۲۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت داروها و مطالبه بین ۵۰۰ تا چهار هزار میلیارد ریالی داروخانههای خاص از سازمانهای بیمهگر، آنها در تامین داروی بیماران سختدرمان با مشکل مواجه شدهاند.»
زحمتکش اضافه کرد بیمهها باید طبق قانون، مطالبات داروخانهها را حداکثر ظرف ۴۵ روز پرداخت کنند تا نقدینگی لازم برای خرید و تامین داروی بیماران فراهم شود.
یکی از شهروندان پیشتر در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «دارو به هیچ وجه گیر نمیآد. بعد از آوارگی بین ۱۰۰ تا داروخانه، اگر داروی مورد نظر رو هم پیدا کنیم، چون بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت پول داروخانهها رو ندادن، باید آزاد بخریم. فاجعه است.»
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال همچنین از افزایش قیمت و کمبود داروهای اعصاب در هفتههای اخیر حکایت دارد؛ وضعیتی که به گفته شهروندان و کارکنان داروخانهها، بسیاری از بیماران را ناچار به حذف یا تغییر روند درمان کرده است.
والاستریت ژورنال فاش کرد اسرائیل پیش از آغاز حملات به جمهوری اسلامی، یک پایگاه نظامی در غرب عراق ایجاد کرده بود تا از عملیات هوایی این کشور حمایت کند. در همین حال، یک کارشناس اوسینت، با بررسی تصاویر ماهوارهای محوطهای را شناسایی کرده که یک باند پرواز به طول ۱.۶ کیلومتر در بستر یک دریاچه خشک در حدود ۱۸۰ کیلومتری جنوب غربی شهرهای نجف و کربلا را نشان میدهد.
باندی که به نظر میرسد تا اواسط ماه مارس به دلیل تجمع آب باران، غیرقابل استفاده شده است.
پس از انتشار این گزارش العربی الجدید به نقل از یک مقام عراقی خبر داد که پارلمان این کشور تصمیم گرفته از وزرای دفاع و کشور درباره گزارش روزنامه والاستریت ژورنال مبنی بر وجود یک پایگاه مخفی اسرائیل در صحرای نجف در جریان جنگ ایران توضیح بخواهد.
به نوشته این روزنامه، از زمان حمله هوایی ۹ اسفند تاکنون تنها پیامهایی منتسب به خامنهای و تصاویری از او منتشر شده که به نظر میرسد با هوش مصنوعی تولید یا دستکاری شدهاند؛ از جمله تصویر حساب او در ایکس و بیلبوردهای تبلیغاتی در تهران.
مقامهای جمهوری اسلامی نیز هیچ تصویر تازه یا فایل صوتی از او منتشر نکردهاند و همین موضوع باعث شده برخی شهروندان درباره زنده بودن او پرسشهایی مطرح کنند.
در ادامه این گزارش آمده است غیبت طولانی رهبر جدید جمهوری اسلامی اکنون به مشکلی جدی برای تهران تبدیل شده، زیرا مقامهای حکومت که در جریان جنگ وحدت خود را حفظ کرده بودند، اکنون بر سر میزان امتیازدهی به آمریکا برای رسیدن به توافق دچار اختلاف شدهاند.
ایراناینترنشنال ۱۵ اردیبهشت گزارش داد اطلاعات اختصاصی رسیده نشاندهنده اوجگیری بیسابقه تنش میان دولت و فرماندهان نظامی است و مسعود پزشکیان بهشدت از اقدامات احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، خشمگین است.
ایراناینترنشنال ۱۸ فروردین نیز از تعمیق بیسابقه شکاف در راس هرم قدرت جمهوری اسلامی و تداوم منازعات و رویارویی آشکار پزشکیان با فرماندهان ارشد سپاه خبر داده بود.
آرش عزیزی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه ییل، به والاستریت ژورنال گفت حامیان تندروی حکومت از غیبت طولانی خامنهای نگران شدهاند و مشروعیت مذاکرات را زیر سوال میبرند.
او افزود تندروهای جمهوری اسلامی بهویژه از نقش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در مذاکرات ناراضیاند و او را بیش از حد اهل مصالحه میدانند.
بر اساس این گزارش، برخی حامیان تندروی حکومت در شبکههای اجتماعی از خامنهای خواستهاند دستکم یک پیام صوتی منتشر و از مذاکرات حمایت کند.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای جمهوری اسلامی نوشت خامنهای بهدلیل «نگرانیهای امنیتی» در انظار عمومی ظاهر نمیشود، زیرا اسرائیل پیش از آتشبس، شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و از پا درآورد و او همچنان در فهرست اهداف اسرائیل قرار دارد.
والاستریت ژورنال همچنین به اظهارات اخیر پزشکیان پرداخت که گفته بود در جلسهای ۲.۵ ساعته با خامنهای شرکت کرده است؛ اظهاراتی که به نوشته این روزنامه، با هدف پاسخ دادن به تردیدها درباره زنده بودن رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد.
این در حالی است که بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خبر دیدار پزشکیان و خامنهای صحت ندارد و چنین دیداری انجام نشده است.
سعید گلکار، پژوهشگر حوزه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و استاد دانشگاه تنسی، در مصاحبه با والاستریت ژورنال گفت تهران در حال کار روی توافق است و پزشکیان تلاش میکند مخالفان و حامیان حکومت را قانع کند که خامنهای برای امنیت خود پنهان شده، نه اینکه کشته شده باشد.
در بخش پایانی گزارش، به اظهارات مظاهر حسینی، مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی، اشاره شده که برای نخستینبار جزییاتی از جراحتهای خامنهای ارائه داده و گفته بود زانو و کمر و پشت گوش او در حمله آسیب دیدهاند، اما او در سلامت کامل قرار دارد.
با این حال، این روزنامه نوشت این توضیحات نتوانسته تردیدها را از بین ببرد و همچنان این تصور وجود دارد که خامنهای برای ایفای نقشی فعال در اداره روزمره کشور بیش از حد بیمار است.