بر اساس این گزارش‌ها، از نیمه فروردین به بعد قیمت برخی داروهای رایج بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و هم‌زمان، دسترسی به داروهایی مانند کلونازپام و آسنترا با اختلال جدی مواجه شده است.

پیش‌تر اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسیده بود که نشان می‌داد قیمت برخی داروها، از جمله داروهای بیماران مبتلا به سرطان و انسولین یا مکمل‌های دارویی، تا ۳۸۰ درصد افزایش یافته است.

حذف تدریجی داروهای ضروری اعصاب از سبد درمان

پیا‌م‌های رسیده نشان می‌دهند افزایش هزینه نسخه‌ها و کاهش دسترسی به دارو، باعث شده بخشی از بیماران، درمان خود را متوقف کنند.

یک داروساز به ایران‌اینترنشنال گفت: «بعضی بیماران وقتی قیمت نسخه را می‌شنوند، دارو را برنمی‌دارند و می‌روند.»

به گفته او، در هفته‌های اخیر موارد متعددی از بیمارانی مشاهده شده که به‌دلیل ناتوانی مالی، داروهای خود را حذف کرده یا مصرف آن را کاهش داده‌اند.

یک شهروند مبتلا به افسردگی شدید که خود را «مستمری‌بگیر» معرفی کرد، به ایران‌اینترنشنال گفت با حقوق ماهانه هفت میلیون تومان، در هر نوبت دریافت نسخه باید حدود چهار میلیون تومان هزینه کند.

او افزود: «من باید ویتامین ب و داروی خواب برای کنترل چرخه خوابم مصرف کنم. این ویتامین‌ها تحت پوشش بیمه نیستند و فقط دو قلم داروی ارزان شامل بیمه می‌شود. ترجیح داده‌ام این روزها کلا دارو و دکتر را کنار بگذارم.»

بر اساس گزارش شهروندان، قیمت یک بسته آسنترا ۵۰ در اواسط اردیبهشت به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و دوز ۱۰۰ آن در بازار کمیاب است.

یک بیمار گفت با توجه به دوز مصرفی، مجبور است ماهانه حدود شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای این دارو هزینه کند.

سرترالین سهمیه‌ای شده است

بر اساس پیام‌های شهروندان، کمبود داروهای اعصاب دیگر محدود به داروهای خاص یا بیماران بستری نیست و اکنون داروهای رایج نیز با اختلال در تامین مواجه شده‌اند.

یک مخاطب گفت قرص سرترالین، که از رایج‌ترین داروهای درمان افسردگی، اضطراب و وسواس است، در هفته‌های اخیر کمیاب شده است.

به گفته او، نوع خارجی این دارو در بازار موجود نیست و نمونه‌های داخلی نیز به‌صورت سهمیه‌ای عرضه می‌شوند.

این شهروند توضیح داد: «برای نسخه ۱۰۰ عددی که مصرف یک ماهم بود، داروخانه فقط ۵۰ عدد به من تحویل داد. آن هم از نوع ایرانی که اثر نمونه‌های خارجی را ندارد.»

شمار دیگری از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نیز نشان می‌دهد کمبود داروهای مرتبط با اعصاب و روان باعث شده بیماران ناچار به تغییر برند دارویی شوند؛ اقدامی که به گفته بیماران، می‌تواند اثربخشی درمان را کاهش دهد.

یک بیمار در این زمینه گفت در طول درمان نباید برند دارو عوض شود، اما الان خیلی‌ها مجبورند این کار را انجام دهند.

او توضیح داد به توصیه متخصص، حتما باید دارویش را از یک برند خارجی تهیه می‌کرد اما تاکنون سه ماه است که کپسول خارجی‌اش پیدا نمی‌شود و به ناچار، کپسول ایرانی می‌خرید.

این شهروند ادامه داد: «اما الان یک هفته است که همان هم پیدا نمی‌شود و فقط شکل قرصش را توانستم پیدا کنم که عوارض بیشتری دارد، اما مجبورم مصرف کنم.»

علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هشتم اردیبهشت «کمبود جدی» دارو را رد کرده و افزایش قیمت دارو را متاثر از تورم عمومی و نوسان بهای ارز آزاد خوانده بود.

او با اشاره به حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴، گفته بود حدود ۷۰ درصد از قیمت تمام‌شده دارو به نرخ ارز آزاد وابسته است که اثر مستقیمی بر بازار دارویی دارد.

از تشدید افسردگی تا پیامدهای اجتماعی

گزارش‌های رسیده نشان می‌دهند کمبود داروهای اعصاب علاوه بر اختلال در زندگی فردی، پیامدهای اجتماعی نیز به همراه داشته است.

به‌گفته یک شهروند، مردی حدود ۵۰ ساله به دلیل اضطراب شدید توانایی تکلم خود را از دست داده و گفته با این حجم از فشار، تنها انگیزه‌اش از ادامه زندگی، تامین حداقل نیازهای خانواده‌اش است.

در نمونه‌ای دیگر، همکاران یک فرد شاغل در بخش خدماتی گفتند او به دلیل قطع دارو و هزینه بالای درمان، دچار تنش‌های شدید رفتاری شده و در محیط کار حتی درگیری‌های متعدد فیزیکی با کارکنان و مراجعان داشته است.

به گفته فرد راوی، این شهروند تنها ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و با توجه به ویزیت یک میلیون تومانی و هزینه چند میلیونی دارو، دیگر به پزشک هم مراجعه نکرده است.

برخی از گزارش‌ها نیز حاکی از نگرانی درباره وضعیت بیماران با اختلالات شدیدتر است.

یک شهروند با اشاره به نامشخص بودن وضعیت داروهایی مانند رسپریدون و سایر داروهای ضد سایکوز گفت: «ما با افسردگی و اضطراب می‌سازیم، اما بیمارانی با مشکلات روانی حاد که بستری هستند و ممکن است به خود یا دیگران آسیب بزنند، چه می‌کنند؟»

شهروندی نیز با اشاره به گسترش افسردگی و اضطراب در کشور، به کنایه گفت: «می‌دانم که قبلا هم بعضی‌ها به شوخی این را گفته‌اند، اما جدی فکر می‌کنم باید در آب لوله‌کشی شهرها آسنترا بریزند.»