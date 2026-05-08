تجمعات اعتراضی در این شهر از ۱۶ دی‌ماه آغاز شد و روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ به اوج خود رسید. اهالی سامان در خیابان پاسداران، میدان انقلاب، بلوار معلم و محدوده اطراف کلانتری تجمع کردند.

نیروهای یگان ویژه و دیگر نیروهای امنیتی برای متفرق‌کردن جمعیت از گاز اشک‌آور، گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند و در برخی نقاط نیز تک‌تیراندازها به معترضان شلیک می‌کردند.

همچنین بر اساس اطلاعات دریافتی، حضور مخبران در میان جمعیت از دیگر عوامل تشدید فضای امنیتی بود؛ افرادی که با شناسایی و معرفی معترضان، زمینه بازداشت برخی از آنها را فراهم کردند.

مهدی سنایی؛ پدری که برای زندگی هدف گلوله قرار گرفت



100 %



مهدی سنایی سامانی، ۳۸ ساله و تکنسین داروخانه بود و همواره برای تامین داروهای کمیاب بیماران تلاش می‌کرد.

بر اساس گزارش‌ها، مهدی عصر ۱۸ دی‌ماه در بلوار معلم، از پشت هدف گلوله قرار گرفت و اصابت تیر به قلب، به مرگ فوری‌اش انجامید. او پیش از انتقال به مرکز درمانی، در همان محل جان باخت.

مهدی در اعتراضات مختلف از جمله اعتراض‌های سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ حضور داشت و به گفته اطرافیانش، همواره نسبت به مسائل اجتماعی و شرایط جامعه حساس بود.

او پدر دو فرزند ۱۳ و ۷ ساله بود. مراسم چهلم مهدی سنایی در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه در آرامستان سامان و هم‌زمان با مراسم سوگواری احسان آقاجری، دیگر جان‌باخته این شهر برگزار شد.

احسان آقاجری؛ پنج هفته میان مرگ و زندگی



100 %



احسان آقاجری سامانی، مکانیک ۲۷ ساله اهل سامان، ۱۸ دی‌ماه، پس از پایان ساعت کاری با دوستانش به تجمعات پیوست و در بلوار معلم هدف تیراندازی قرار گرفت.

بنا به گفته‌ها، گلوله از پشت به سر او اصابت کرد و باعث شد او به کما برود. احسان طی بیش از پنج هفته بستری، در وضعیت بحرانی قرار داشت و با وجود تلاش کادر درمان، سرانجام در اثر شدت جراحات وارده جان باخت.‌

مراسم این جوان ۲۷ ساله نیز ۳۰ بهمن‌ماه در آرامستان سامان برگزار شد. به‌گفته منابع محلی، اعضای خانواده از سوی مقام‌های نظامی محلی از جمله فرماندار این شهرستان تحت فشار قرار گرفتند تا از سردادن هرگونه شعار خودداری کنند.



https://www.instagram.com/reel/DX_3xnQkckJ/