به گفته باشگاه رئال مادرید، این دو بازیکن همچنین از باشگاه، هم‌تیمی‌ها، کادر فنی و هواداران پوزش خواستند.

روز گذشته، رسانه‌ اکیپ فرانسه گزارش داد در آستانه دیدار حساس رئال مادرید و بارسلونا در هفته سی و پنجم لالیگا، در تمرین روز چهارشنبه رئال درگیری فیزیکی میان اورلین شوامنی و فدریکو والورده رخ داده است.

ماجرا از برخورد شدید والورده با شوامنی در تمرین روز سه‌شنبه آغاز شد. پس از رد و بدل شدن توهین میان دو بازیکن، تنش‌ها در تمرین پنج‌شنبه شدت گرفت؛ جایی که والورده از دست دادن با شوامنی خودداری کرد و مشاجره میان دو بازیکن بالا گرفت.

پس از بالا گرفتن درگیری لفظی، شوامنی به والورده سیلی زد و او را هل داد. والورده پس از برخورد با یک میز تعادل خود را از دست داد و برای لحظاتی بیهوش شد.

این درحالی است که امروز فدریکو والورده در پستی اینستاگرامی با رد گزارش‌ها درباره درگیری فیزیکی با اورلین شوامنی، هم‌تیمی فرانسوی خود، گفت جراحتش زمانی ایجاد شد که «به صورت تصادفی به میز برخورد کرد.»

والورده اعلام کرد در جریان مشاجره با شوامنی، دچار «بریدگی کوچکی در پیشانی» شده که نیاز به مراجعه به بیمارستان داشته است.