شبکه خبری ان‌بی‌سی به نقل از «دو مقام آمریکایی» نوشت تغییر ناگهانی برنامه دونالد ترامپ برای کمک به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز پس از آن صورت گرفت که یکی از متحدان کلیدی ایالات متحده در خلیج فارس (عربستان سعودی)، امکان استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هوایی خود برای انجام این عملیات را به حالت تعلیق درآورد.»

این دو مقام آمریکایی گفتند که رییس‌جمهوری ایالات متحده با اعلام «پروژه آزادی» در رسانه‌های اجتماعی در بعد از ظهر یکشنبه، متحدان خلیج فارس را غافلگیر کرد و خشم رهبری عربستان سعودی را برانگیخت.

آن‌ها افزودند عربستان سعودی به ایالات متحده اطلاع داد که به ارتش آمریکا اجازه نخواهد داد از پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در جنوب شرقی ریاض هواپیماهایش به پرواز درآورد یا از حریم هوایی عربستان سعودی برای حمایت از این پروژه اقدام کند.

به گفته این دو مقام آمریکایی، تماس تلفنی بین ترامپ و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، این مشکل را حل نکرد و رییس‌جمهوری ایالات متحده را مجبور کرد تا پروژه آزادی را متوقف کند تا دسترسی نظامی ایالات متحده به این حریم هوایی حساس را بازگرداند.

ان‌بی‌سی اشاره کرد که دیگر متحدان نزدیک آمریکا در خلیج فارس نیز غافلگیر شده بودند.

با این همه، یک مقام کاخ سفید در پاسخ به پرسشی در مورد غافلگیر شدن برخی از رهبران کشورهای خلیج فارس گفت: «متحدان منطقه‌ای از قبل مطلع شده بودند.»

اما یک دیپلمات خاورمیانه‌ای به ان‌بی‌سی گفت که ایالات متحده تا قبل از اعلام این خبر توسط ترامپ، پروژه آزادی را با عمانی‌ها هماهنگ نکرده بود.

او گفت ایالات متحده ابتدا اجرای پروژه اعلام کرد و سپس با ما هماهنگ کرد. ما ناراحت یا عصبانی نشدیم.