در پیشگفتار این سند که از سوی کاخ سفید منتشر شده، دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را «حامی شماره یک دولتی تروریسم در جهان» توصیف می‌کند و می‌نویسد عملیات‌های «چکش نیمه‌شب» و «خشم حماسی» ضربه‌هایی ویرانگر به «رژیم منحوس ایران» وارد کرده‌اند تا اطمینان حاصل شود که تهران «هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.»

در بخش «تهدید»، سند از «خنثی‌سازی تهدید هسته‌ای ایران» در قالب همین عملیات‌ها به‌عنوان نمونه‌ای از قدرت نظامی و بازدارندگی آمریکا یاد می‌کند. در این بخش آمده است که عملیات‌های یادشده علیه «توانایی‌های هسته‌ای ایران» و «ظرفیت نظامی و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای» جمهوری اسلامی انجام شده‌اند.

راهبرد جدید ضدتروریسم آمریکا همچنین بر مقابله با «حمایت پنهان دولت‌های متخاصم» از گروه‌های تروریستی و اسلام‌گرا تاکید می‌کند. در این چارچوب، سند از اقداماتی مانند تحریم‌ها، توقیف نفتکش‌های «ناوگان سایه»، عملیات مخفی و حملات سایبری تهاجمی برای بالا بردن هزینه حمایت دولتی از تروریسم سخن می‌گوید. متن سند تصریح می‌کند که این اقدامات شامل مقابله با انتقال فناوری‌های دوکاربردی، پهپادها و تسلیحات پیشرفته به گروه‌های تروریستی نیز می‌شود.

در ادامه، در بخش مربوط به ابعاد جدید تهدیدهای تروریستی، به‌طور مشخص از حکومت‌های ایران، چین و روسیه به‌عنوان کشورهایی نام برده می‌شود که فناوری‌هایی مانند پهپادها را در اختیار تروریست‌ها قرار می‌دهند. سند می‌گوید: «استفاده تروریست‌ها و جهادی‌ها از سلاح‌های جدید مانند پهپادها، و همچنین انتقال این فناوری‌ها به تروریست‌ها از سوی دولت‌هایی چون ایران، چین و روسیه» یکی از تهدیدهای کلیدی پیش‌روی آمریکاست.

در بخش «ضدتروریسم و دیپلماسی ریاست‌جمهوری»، سند به موضوع بازداشت شهروندان آمریکایی توسط دولت‌ها می‌پردازد و هشدار می‌دهد کشورهایی که آمریکایی‌ها را «به‌طور غیرقانونی» بازداشت می‌کنند، ممکن است در فهرست «حامیان دولتی بازداشت غیرقانونی» قرار بگیرند. در پایان این بخش آمده است: «همان‌طور که رژیم‌های ایران و افغانستان می‌دانند، قرار گرفتن در این فهرست پیامدهای واقعی دارد.»

یکی از بخش‌های مهم سند، پیوند دادن جمهوری اسلامی به شبکه‌های فراملی تروریسم و کارتل‌ها در نیمکره غربی است. در بخش «نیمکره ما»، سند درباره عملیات «عزم مطلق» می‌گوید نیکلاس مادورو، رهبر ونزوئلا، «رییس یک کارتل در ارتباط با ایرانِ حامی تروریسم و نیروی نیابتی آن، حزب‌الله» بوده است.

اما مهم‌ترین و صریح‌ترین مواضع سند درباره ایران در بخش «خاورمیانه» مطرح می‌شود. در این بخش، سند تصریح می‌کند: «بزرگ‌ترین تهدید علیه ایالات متحده که از خاورمیانه سرچشمه می‌گیرد، مشخصاً از سوی [حکومت] ایران است؛ به‌طور مستقیم از طریق توانایی‌های هسته‌ای و موشکی، و به‌طور غیرمستقیم از طریق میلیاردها دلاری که به نیروهای نیابتی تروریستی، از جمله حزب‌الله، منتقل می‌کند.»

سند سپس به عملیات‌هایی اشاره می‌کند که علیه جمهوری اسلامی انجام شده‌اند؛ از جمله حمله به قاسم سلیمانی در دوره نخست ترامپ و عملیات‌های «چکش نیمه‌شب» و «خشم حماسی». در متن آمده است: «این اقدامات تا زمانی ادامه خواهد یافت که رژیم تهران دیگر تهدیدی برای ایالات متحده نباشد.»

در ادامه، راهبرد آمریکا بر ادامه عملیات «نظامی، اطلاعاتی و سایبری» علیه نیروهای نیابتی مورد حمایت حکومت ایران تاکید می‌کند. سند می‌گوید واشینگتن به عملیات علیه «نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران که علیه آمریکایی‌ها توطئه می‌کنند» ادامه خواهد داد و همچنین «علیه عوامل رژیم که برای حمله به آمریکایی‌ها در خاک آمریکا، مخالفان ایرانی و اسرائیلی‌ها در کشور ما برنامه‌ریزی کنند» اقدام قاطع انجام خواهد داد.

در بخش مربوط به امنیت دریایی نیز نام ایران و تنگه هرمز مطرح شده است. سند تاکید می‌کند آزادی کشتیرانی برای اقتصاد آمریکا حیاتی است و واشینگتن «اجازه نخواهد داد آبراه‌های راهبردی مانند تنگه هرمز یا دریای سرخ به گروگان بازیگران دولتی یا غیردولتی گرفته شوند.»

همچنین در همین بخش، آمریکا اعلام می‌کند اگر کشتی‌هایش از سوی حوثی‌ها تهدید شوند، «بار دیگر آماده اقدام نظامی قاطع در یمن» خواهد بود.

در بخش «آسیا» نیز جمهوری اسلامی بار دیگر در ارتباط با گروه‌های جهادی مطرح می‌شود. سند می‌گوید القاعده و داعش همچنان در کشورهای مختلف آسیایی فعال‌اند و از فضاهای بی‌حکومت سوءاستفاده می‌کنند تا پناهگاه امن ایجاد کنند؛ سپس اضافه می‌کند این گروه‌ها «یا در ایران تحت حمایت مستقیم قرار دارند، یا در دیگر رژیم‌های متخاصم خارج از آسیا پناه گرفته‌اند.»

در بخش «تروریست‌ها و سلاح‌های کشتار جمعی» نیز اگرچه نام ایران به‌طور مستقیم تکرار نمی‌شود، اما سند تاکید می‌کند آمریکا کشورهایی را که «از تروریسم مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی حمایت، آن را تسهیل یا تامین می‌کنند» پاسخگو خواهد کرد و برای مقابله با این تهدید از ابزارهای «دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی و علمی» استفاده خواهد کرد.

سند «راهبرد ضدتروریسم ۲۰۲۶ آمریکا» جمهوری اسلامی ایران را نه صرفاً یک رقیب منطقه‌ای، بلکه تهدیدی چندوجهی برای امنیت ملی آمریکا معرفی می‌کند؛ تهدیدی که از نگاه این سند، برنامه هسته‌ای و موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی، تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، عملیات علیه مخالفان ایرانی و اسرائیلی‌ها در خاک آمریکا، و پشتیبانی از شبکه‌های تروریستی و جهادی را در بر می‌گیرد.

