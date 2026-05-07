پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند اپ‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی برای بسیاری کارآمد و قابل اعتماد نیستند. کاربران از کندی، قطعی‌های مکرر، نبود امکانات پایه، و ناتوانی در رقابت با سرویس‌های جهانی می‌گویند؛ کسب‌وکارها هم از کاهش فروش و محدود شدن دسترسی به بازارهایشان.

در کنار این، نگرانی‌های جدی درباره حریم خصوصی مطرح است: از احتمال رصد و دسترسی به داده‌ها تا سانسور محتوا و محدودیت در گردش آزاد اطلاعات.

اختلال و کندی گسترده

بخش بزرگی از پیام‌های رسیده درباره پلتفرم‌های داخلی، به اختلال شدید در بله، شاد و روبیکا اختصاص دارند.

به گفته یک شهروند، امکان ارسال عکس و ویدیو از طریق روبیکا در بسیاری از ساعات شبانه‌روز وجود ندارد و این پلتفرم، گالری کاربران را بررسی می‌کند.

مخاطب دیگری گفت ارسال یک تصویر در روبیکا یک ساعت طول می‌کشد.

ده‌ها دانش‌آموز، والدینشان و شماری از معلمان نیز در پیام‌هایی گفتند در سکوی آموزش مجازی شاد، نه می‌توان عکس و ویدیو دانلود کرد و نه بستر مناسبی برای تدریس وجود دارد.

مادر یک دانش‌آموز گفت: «کلاس بچه‌ها آنلاین است اما فضای اپلیکیشن طوری طراحی شده که فقط معلم می‌تواند در آن صحبت کند و اگر دانش‌آموز سوالی داشته باشد یا موضوعی را نفهمد، باید تا ساعت پنج بعدازظهر که دسترسی دانش‌آموز باز می‌شود، صبر کند. در واقع دانش‌آموزان در کلاس آنلاین حضور دارند ولی اگر نباشند هم معلم متوجه غیبتشان نمی‌شود. روند آموزش فقط وابسته به نظارت والدین است.»

مخاطب دیگری نیز گفت اختلال و کندی در برنامه شاد باعث شده حضور دانش‌آموزان ثبت نشود و به‌دنبال آن غیبت بخورند.

هم‌زمان برخی معلمان از دانش‌آموزان انتظار تهیه کلیپ و آپلود آن را با وجود سرعت پایین اینترنت دارند.

این مشکل در دسترسی به اطلاعات در شبکه‌های داخلی، برای دانشجویان نیز وجود دارد.

یک هنرجوی رشته کامپیوتر در تهران گفت: «نه کلاس آنلاین کیفیت دارد نه در "شبکه دیکتاتوری اطلاعات" چیزی برای یاد گرفتن پیدا می‌شود.»

به گفته دانشجویان، روند آموزش و استفاده از تدریس اساتید عملا متوقف شده است.

وب‌سایت نت‌بلاکس، پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد ۶۹ روز قطع گسترده اینترنت بین‌المللی در ایران، به افزایش بیکاری در میان کارگران دامن زده و به باز‌توزیع ثروت به نفع گروه‌های همسو با حکومت منجر شده است.

اعمال سانسوری مشابه صدور مجوز

در حالی که حکومت با قطع اینستاگرام، فرصت تبلیغ رایگان کالاها و خدمات را از ایرانیان گرفته است، به گفته شهروندان، اپ‌های ایرانی مانند روبیکا و «بله»، مبالغ هنگفتی را برای تبلیغات می‌گیرند و روندی فرسایشی و مبتنی بر سانسور را برای تایید تبلیغ طی می‌کنند.

چند شهروند اشاره کردند برای یک ربع تبلیغ در روبیکا، از صاحب کسب‌وکار حدود ٦٣ میلیون تومان هزینه می‌گیرند.

روبیکا پیام‌رسان و سرویس پخش ویدیو است که تلاش شده ترکیبی از تلگرام و اینستاگرام باشد.

یک زن در پیامی گفت: «پس از دو ماه بیکاری، مجبور شدم در یک اپلیکیشن داخلی تبلیغ بدهم تا حداقل بتوانم اجناسی را که روی دستم مانده، بفروشم. پیش از آن‌که کانال مرا تایید کنند، از من پول دریافت کردند، اما بعد تبلیغم را با این بهانه که فعالیتت در اپ کم و آرنج دستت در ویدیو مشخص است، رد کردند.»

او به رفتار متناقض حکومت با شهروندان «خودی و غیر‌خودی» در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی در جریان جنگ و پس از آن، برای تبلیغ تجمعات شبانه حکومتی از «زنان بی‌حجاب یا زنانی که پوشش کمتری دارند» استفاده می‌کند، اما یک تبلیغ کوتاه را به‌دلیل صرفا چند ثانیه پیدا بودن آرنج دست، نمی‌پذیرد.

پیش‌تر ویدیوهایی منتشر شده بودند که نشان می‌دادند در ادامه نمایش و جولان خیابانی حامیان حکومت، تعدادی از زنان بدون حجاب اجباری و با لباس بسیج و سپاه پاسداران، به خیابان‌ها اعزام شده‌اند.

این شهروند توضیح داد وقتی برای پس گرفتن هزینه تبلیغ تماس گرفته به او گفته‌اند پول در کیف پولتان باقی می‌ماند تا زمانی که «ویدیو و کانالتان را اصلاح کنید».

او افزود: «یعنی من باید چند ماه روی آن کانال خالی کار کنم، جنس بیاورم و سرمایه‌گذاری کنم، فقط برای یک کانال خالی، تا شاید تبلیغ مرا قبول کنند؟ من هشت سال در اینستاگرام هزینه کردم و برای بالا آمدن صفحه‌ام وقت گذاشتم، اما با قطع اینترنت عملا متوقف شدم. اکنون چگونه باید دوباره شروع کنم؟»

مخاطبی دیگر از «هزار قانون و تبصره‌ای که اپ‌های داخلی برای تبلیغات گذاشته‌اند» گفت و توضیح داد از او «پول هنگفتی گرفتند» اما بعد گفتند «کانال لباس زیر» تبلیغ نمی‌کنند.

این شهروند افزود: «خب من این همه جنس را چه کار کنم؟ خودم را آتش بزنم یا جنس‌ها را؟ کاسبی من با اینستاگرام بود. اینترنت را وصل کنید تا برگردم سر کارم.»

پیش‌تر کاربری در ایکس نیز نوشته بود در موتور جست‌وجوگر «ذره‌بین» که به عنوان نمونه داخلی گوگل معرفی شده، اگر عبارت «شورت زنانه» را بگردید، به صفحه «جست‌وجوی بی‌نتیجه» می‌رسید. این در حالی است که عبارت «شورت مردانه» به نتایج معناداری می‌رسد.

این کاربر گفته بود: «یعنی شما با اینترنت ملی نمی‌توانی شورت زنانه بخری. خنده‌دار و گریه‌دار ...»

شمار دیگری از شهروندان نیز در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از ناکارآمدی این موتور جست‌وجو گفتند.

شهروندی در همین زمینه توضیح داد: «برنامه ذره‌بین یک هِل پوک هم نمی‌ارزد. همیشه باگ دارد و حتی سایت‌های داخلی را که از نظر خود حکومت موردی ندارند هم در جست‌وجو نمی‌آورد یا جست‌وجو نمی‌کند. نتایج سرچ هم که همیشه به موضوع اصلی کاملا بی‌ربط است.»

مخاطبانی نیز یادآوری کردند مردم «از سر ناچاری» و قطع دو ماهه اینترنت، به شبکه‌های «جعلی» جمهوری اسلامی مثل بله و روبیکا پناه برده‌اند اما معلوم نیست حکومت با این پلتفرم‌ها تا چه اندازه می‌تواند به گوشی شهروندان دسترسی داشته باشد و دستگاه آنان را شنود و رصد کند.

تلاش برای دور زدن سانسور

با وجود تحمیل محدودیت‌ها، خلاقیت کاربران و تلاش برای دور زدن سانسور محتوا نیز راه خود را می‌رود.

چند شهروند یادآوری کردند با قطع دسترسی کاربران به تلگرام، حالا کانال‌هایی در سروش پلاس، روبیکا و بله راه افتاده‌اند که حتی کانفیگ رایگان یا ارزان برای دور زدن فیلترینگ ارائه می‌کنند.

کاربری در همین زمینه گفت: «اینترنت را ملی کردند تا برای حکومت طرفدار جمع کنند اما دقیقا برعکس این اتفاق در حال رخ دادن است.»

به گفته او، در همین پیام‌رسان‌های داخلی کانال‌های اخبار راه افتاده‌اند که در آن اخبار روز بدون سانسور از شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و اخبار کانال‌های تلگرامی را بازنشر می‌کنند.

این در شرایطی است که محتوای تولید شده از سوی چهره‌ها و کانال‌های وابسته به حکومت، مبتنی بر اخبار دروغ و پروپاگاندا مانند برنده شدن جمهوری اسلامی در جنگ، مرگ نخست‌وزیر اسرائیل و روایت‌هایی نادرست درباره مذاکرات است.

به گفته یک کاربر، جمهوری اسلامی در روبیکا، کشور سرشار از «صلح و دوستی و حقوق بشر» است.

با وجود تلاش حکومت برای بسته نگه داشتن این فضا، حساب‌های کاربری در این برنامه‌ها با پروفایل «شیر و خورشید» و تصویر «محمدرضا شاه» ایجاد شده‌اند.

البته که به گفته شهروندان، بعد از مدتی این حساب‌های کاربری یا کانال‌هایی که اخبار جهان آزاد را بازنشر می‌کنند، مسدود و «بَن» می‌شوند.

با این حال، مقاومت روزمره شهروندان ادامه دارد و هر بار کانال‌های جدید و بیشتری جای نمونه‌های قبلی را می‌گیرند.