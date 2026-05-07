این وزارت‌خانه در بیانیه‌ای که پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت در وب‌سایت رسمی‌اش منتشر شد، از تحریم علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت عراق، یک قاچاقچی نفت، سه نفر از اعضای دو گروه شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی و چهار شرکت فعال در صنایع نفتی، خدمات دریایی و پیمانکاری عمومی خبر داد.

این بیانیه می‌گوید که معاون وزیر نفت عراق از جایگاه خود برای «انحراف» مسیر انتقال و فروش نفت به‌نفع حکومت ایران و «تسهیل کمک به شبه‌نظامیان تروریستی همسو با جمهوری اسلامی» سوءاستفاده می‌کند.

بر اساس این بیانیه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا سه رهبر ارشد کتائب سیدالشهدا و عصائب اهل‌الحق را تحریم کرده است.

این افراد مصطفی هاشم لازم بهادلی (سید عون)، مسئول اقتصادی عصائب اهل‌ الحق؛ احمد خضیر مخصوص، معاون پیشین دبیرکل کتائب سیدالشهداء؛ و محمد عیسی کاظم شویلی (ابو مریم)، مسئول ارشد کتائب سیدالشهداء نام دارد.

سلیم احمد سعید، نیز یکی دیگر از افراد تحریم‌شده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا او را یک قاچاقچی نفت مرتبط با جمهوری اسلامی معرفی می‌کند.

همه شرکت‌های تحریم‌شده شامل در این فهرست به مصطفی هاشم لازم بهادلی تعلق دارند.

در این بیانیه به نقل از اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، آمده است: «حکومت ایران مانند یک باند تبهکار، منابعی را غارت می‌کند که به‌حق متعلق به مردم عراق است. وزارت خزانه‌داری در برابر سوءاستفاده نیروهای نظامی ایران از نفت عراق برای تامین مالی تروریسم علیه ایالات متحده و شرکای ما دست روی دست نخواهد گذاشت.»

در بخش دیگری از این بیانیه بر عزم دولت آمریکا به ادامه فشار حداکثری علیه حکومت ایران و پیشبرد طرح «خشم اقتصادی» در امتداد حملات نظامی موسوم به «خشم حماسی» تاکید شده است.

در این بیانیه آمده است: «وزارت خزانه‌داری فشار حداکثری بر ایران را حفظ می‌کند و توانایی حکومت ایران برای ایجاد، جابه‌جایی و بازگرداندن منابع مالی را هدف می‌گیرد. همچنین، به‌طور تهاجمی طرح «خشم اقتصادی» را پیش می‌برد و میلیاردها دلار درآمد نفتی مورد انتظار را مختل می‌کند.»

وزارت خزانه‌داری تاکید می‌کند که اقدامات این نهاد به مسدود شدن نزدیک به نیم میلیارد دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی منجر شده و با هدف قرار دادن شبکه‌های بانکی سایه توان تهران را فرسوده کرده است.

با وجود گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال توافق تهران و واشینگتن، آمریکا همچنان به اعمال فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۱ اردیبهشت نیز ناصر قاسمی‌راد، مسعود محمدرضایی از اتباع ایران، پدرام پیروزان، حسین محمدرضایی و احسان تحیری از ایران و امارات متحده عربی و شینچون لی از چین و چهار شرکت اماراتی، ۱۰ شرکت در هنگ‌کنگ، سه شرکت ایرانی، یک شرکت چینی و یک شرکت بریتانیایی را تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هشتم اردیبهشت نیز با انتشار بیانیه‌ای، از تحریم ۳۵ فرد و نهاد مرتبط با «شبکه بانکداری سایه» جمهوری اسلامی در چارچوب کارزار «خشم حماسی» خبر داد.

بر اساس این بیانیه، این شبکه با تسهیل جابه‌جایی ده‌ها میلیارد دلار، به دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی «فعالیت‌های تروریستی» مورد حمایت حکومت ایران کمک می‌کند.