عضو کمیسیون صنایع مجلس: باب مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم با آمریکا باز است
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرد جمهوری اسلامی زیر فشار جنگ، تحریم یا محاصره دریایی آمریکا از «اصول اولیه نظام و انقلاب اسلامی» کوتاه نخواهد آمد و تنها درباره «فروع» آن و کیفیت موضوعات مورد مناقشه مذاکره میکند.
پوردهقان گفت باب مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم با واشینگتن همچنان باز است.
این نماینده مجلس افزود جمهوری اسلامی میداند دشمن ممکن است «مجددا خدعه کند»، اما از فرصت مذاکرات برای حلوفصل مسائل «بدون تنش بیشتر» استفاده خواهد کرد.
یکی از مقامهای ارشد حماس اعلام کرد عزام الحیه، پسر خلیل الحیه، پس از زخمی شدن در حمله هوایی اسرائیل، جان خود را از دست داد. همزمان، ارتش اسرائیل اعلام کرد از زمان آغاز تفاهمات آتشبس در لبنان، بیش از ۲۲۰ عضو و فرمانده حزبالله کشته شدهاند.
باسم نعیم، از مقامهای ارشد حماس، پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد عزام الحیه، در حمله هوایی اسرائیل در شامگاه چهارشنبه جان خود را از دست داد.
به گفته نعیم، عزام چهارمین پسر خلیل الحیه است که در حملات اسرائیل کشته میشود.
خلیل الحیه از رهبران ارشد حماس و از چهرههای اصلی این گروه در مذاکرات با میانجیگری آمریکا درباره آینده غزه به شمار میرود.
ارتش اسرائیل تاکنون به درخواست رسانهها برای اظهار نظر درباره این گزارش واکنش نشان نداده است.
بر اساس این گزارش، خلیل الحیه که هفت فرزند دارد، تاکنون چندین بار هدف عملیات اسرائیل قرار گرفته اما جان سالم به در برده است.
سال گذشته نیز در حملهای در دوحه که رهبران حماس هدف قرار گرفته بودند، یکی از پسران او کشته شد اما خودش زنده ماند.
دو پسر دیگر الحیه نیز در حملات اسرائیل به غزه در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴ کشته شده بودند.
ارتش اسرائیل ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد عملیات این کشور علیه حزبالله در جنوب لبنان ادامه دارد و از زمان آغاز آتشبس، بیش از ۲۲۰ عضو و فرمانده این گروه کشته شدهاند: «در عملیات مشترک نیروی هوایی و نیروهای زمینی طی هفته گذشته، بیش از ۸۵ عضو حزبالله کشته شدند.»
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است علاوه بر کشته شدن احمد غالب بلوط، معروف به «مالک»، فرمانده یگان رضوان، محمد علی بزی، فرمانده بخش اطلاعات واحد نصر، و حسین حسن رومانی، مسئول پدافند هوایی حزبالله، نیز در حملات اخیر کشته شدهاند.
اسرائیل این افراد را از فرماندهان موثر در طراحی و اجرای عملیات علیه نیروها و شهروندان اسرائیلی معرفی کرده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد از ابتدای هفته گذشته بیش از ۱۸۰ زیرساخت نظامی حزبالله، از جمله مراکز فرماندهی، انبارهای تسلیحات و سکوهای پرتاب موشک در جنوب لبنان هدف حمله قرار گرفتهاند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با انتشار پیامی ویدیویی در واکنش به کشته شدن احمد غالب بلوط، فرمانده نیروی رضوان حزبالله، گفت: «او فکر میکرد میتواند از مقر تروریستی مخفی خود در بیروت به هدایت حملات علیه نیروها و شهروندان ما ادامه دهد.»
نتانیاهو افزود: «او احتمالا در رسانهها شنيده بود که در بیروت مصونیت دارد. شنیده بود، ولی اینگونه نبود.»
او هشدار داد: «هیچ تروریستی مصونیت ندارد. هر کسی که اسرائیل را تهدید کند، خونش بر گردن خودش است.»
نتانیاهو همچنین خبر داد در ماه گذشته، بیش از ۲۰۰ عضو حزبالله در حملات اسرائیل از پا درآمدند.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در یادداشتی اظهارات مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، درباره گرفتن تضمین از فیفا برای حضور تیم ملی در جام جهانی را نگرانکننده توصیف کرد.
این روزنامه با اشاره به سفر تاج به کانادا و اخراج او از این کشور نوشت اتکا به تضمینهای جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، خوشخیالی است و او توان مقابله با فشارهای سیاسی آمریکا را ندارد.
نویسنده این یادداشت همچنین با اشاره به اتفاقات سفر تیم ملی فوتبال زنان به استرالیا تاکید کرد فدراسیون باید بهجای اعتماد به وعدههای فیفا، بر مدیریت حاشیهها در آمریکا تمرکز کند.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، در گفتوگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی که ۱۵ اردیبهشت در حاشیه تجمعات شبانه هواداران حکومت در تهران انجام شد، گفت: «جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، باید تضمین بدهد که مشابه اتفاقی که برای من در فرودگاه ونکوور کانادا افتاد، برای تیم ملی رخ ندهد. اینفانتینو باید تضمین جدی به ما بدهد؛ حق توهین به سپاه پاسداران را ندارند. باید به ما ضمانت داده شود که ماجرایی مثل کانادا پیش نیاید. اگر توهین کنند، تیم ممکن است برگردد.»