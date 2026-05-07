نماینده جمهوریخواه کنگره: پنتاگون رقم دقیقی برای هزینه جنگ ایران ارائه نکرده است
راب ویتمن، نماینده جمهوریخواه و نایب رییس کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت که پنتاگون هنوز رقم دقیقی برای هزینه جنگ ایران ارائه نکرده است.
به گزارش شبکه خبری سیبیاس، ویتمن به خبرنگاران گفت: «آنها هنوز روی این رقم کار میکنند و ما طیف وسیعی از مبالغ دلاری را شنیدهایم. بنابراین من در مورد اعلام هر مبلغی تردید دارم، اما ما به دنبال مبلغ دلاری و طبقهبندی خاص در مورد آنچه استفاده شده است، هستیم.»
هفته گذشته، مقامات آمریکایی آشنا با ارزیابیهای داخلی به سیبیاس گفتند که هزینه جنگ در آن زمان نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار از تخمین ۲۵ میلیارد دلاری بود که در جلسه استماع کنگره ارائه شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از تماس تلفنی با اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که به اتحادیه اروپا تا ۴ ژوئیه (۱۳ تیر) فرصت خواهد داد تا سهم خود را از توافق تجاری اجرا کند، در غیر این صورت تعرفههای آمریکا را به سطوح بسیار بالاتری افزایش خواهد داد.
ترامپ پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفتوگوی خود با فون در لاین را «بسیار خوب» توصیف کرد و افزود: «من با صبر منتظر بودهام تا اتحادیه اروپا بخش مربوط به خود در "توافق تجاری تاریخی" که در ترنبری، اسکاتلند به آن دست یافتیم را اجرا کند؛ بزرگترین توافق تجاری در تاریخ!»
او ادامه داد: «وعدهای داده شده بود که اتحادیه اروپا سهم خود از این توافق را اجرا خواهد کرد و طبق این توافق، تعرفههای خود را به صفر کاهش خواهد داد!»
ترامپ افزود: «من موافقت کردم که تا سالگرد ۲۵۰ سالگی کشورمان به او فرصت بدهم، در غیر این صورت تعرفههای آنها فورا به سطوح بسیار بالاتری افزایش خواهد یافت.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت دو طرف همچنین درباره جمهوری اسلامی گفتوگو کردهاند و توافق داشتهاند که تهران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.
ترامپ ۱۱ اردیبهشت تهدید کرده بود که تعرفههای خودروها و کامیونهای اروپایی را این هفته از ۱۵ درصد فعلی به ۲۵ درصد افزایش خواهد داد، زیرا به گفته او اتحادیه اروپا به مفاد توافقی که در ژوئیه گذشته در اسکاتلند امضا شده بود پایبند نبوده است.
دولت ترامپ سال گذشته تحت یک قانون تجارت مرتبط با امنیت ملی، تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات جهانی خودرو وضع کرد، اما در ماه اوت با اتحادیه اروپا به توافقی رسید که این عوارض را به نرخ خالص ۱۵ درصد کاهش میداد که شامل عوارض قبل از دوران ترامپ نیز بود.
در مقابل، اتحادیه اروپا موافقت کرد که تعرفهها بر کالاهای صنعتی آمریکا، از جمله خودروها را حذف کند و استانداردهای ایمنی و آلایندگی آمریکا را برای خودروها بپذیرد.
اگرچه قانونگذاران اتحادیه اروپا در ماه مارس برای اجرای کاهش تعرفهها پیشرفتهایی داشتند، انتظار نمیرود این روند پیش از ماه ژوئن تکمیل شود، زیرا دولتهای اروپایی و پارلمان اروپا در حال مذاکره برای متن نهایی هستند.
کلی آن شاو، مشاور ارشد تجاری ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری او که اکنون شریک موسسه حقوقی «آکین گامپ استراوس هاور و فلداست»، گفت که با توجه به کندی اجرای توافق تجاری امضا شده در تابستان گذشته در اسکاتلند، او ماهها انتظار چنین تنشی با اتحادیه اروپا را داشته است.
تنشها میان آمریکا و اتحادیه اروپا این هفته پس از آن افزایش یافت که ترامپ تهدید کرد تعداد نیروهای آمریکایی در آلمان، ایتالیا و اسپانیا را کاهش خواهد داد.
رییسجمهوری آمریکا پس از آنکه فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفت آمریکا در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه از سوی جمهوری اسلامی «تحقیر» شده است، بهشدت واکنش نشان داد.
بر اساس پیامها و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، شامگاه چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت صداهای متعدد انفجار در چند نقطه از استان هرمزگان، از جمله غرب جزیره قشم، بندرعباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب شنیده شده است.
در غرب جزیره قشم، چندین صدای انفجار در فاصله زمانی حدود ساعت ۲۱:۲۵ تا ۲۲:۰۲ گزارش شده و برخی ساکنان از لرزش شیشهها و احساس موج انفجار خبر دادهاند.
در بندرعباس نیز چند مورد صدای انفجار در فاصله زمانی حدود ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۰۴ گزارش شده است. همزمان، گزارشهایی از بندر خمیر درباره شنیده شدن انفجارهای پیاپی و نسبتا شدید در حوالی ساعت ۲۱:۳۰ دریافت شده است.
برخی ساکنان بندر کنگ نیز از شنیدن صداهای متعدد و احتمال پرتاب یا لانچ یک شیء ناشناس در حوالی ساعت ۲۱:۵۰ خبر دادهاند.
در محدودههای ساحلی قشم، از جمله اطراف اسکلهها، گزارشهایی از شنیده شدن چند صدای انفجار و مشاهده نور در آسمان منتشر شده است. همچنین در مناطق سیریک و میناب، صداهای انفجار و مشاهده نور یا حرکت جسم نورانی در آسمان گزارش شده است.
ایراناینترنشنال هنوز نمیتواند علت این انفجارها و گزارشها را بهطور مستقل تایید کند.
رسانههای بینالمللی به نقل از دادههای کشتیرانی گزارش دادند که جمهوری اسلامی نهاد جدیدی را برای کنترل کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کرده است؛ هر چند که مقامات تهران میگویند که در حال بررسی توافق صلح با آمریکا هستند.
آسوشیتدپرس پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت بهنقل از شرکت دادههای کشتیرانی«لوییدز لیست اینتلیجنس»گزارش داد که جمهوری اسلامی یک نهاد دولتی جدید برای تایید عبور و دریافت عوارض از کشتیها در تنگه ایجاد کرده است و این اقدام بر نگرانیها درباره تضعیف آزادی کشتیرانی که تجارت جهانی به آن وابسته است، افزوده است.
بر اساس گزارش لوییدز لیست اینتلیجنس، این نهاد که «سازمان تنگه خلیج فارس» نام دارد، «خود را بهعنوان تنها مرجع معتبر برای صدور مجوز عبور کشتیها در تنگه هرمز» معرفی میکند.
این گزارش میافزاید که این نهاد یک فرم درخواست برای کشتیهایی که قصد عبور دارند ایمیل میکند.
از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، حکومت ایران عملا تنگه هرمز را که گذرگاهی حیاتی برای انتقال نفت، گاز، کود و دیگر محصولات نفتی است، بسته است.
پس از شکست مذاکرات اسلامآباد میان تهران و واشینگتن، آمریکا نیز بندرهای جنوبی ایران را محاصره کرده است. این اختلالات قیمت سوخت را بهشدت افزایش داده و اقتصاد جهانی را متزلزل کرده است.
سازوکار و یک نقشه جدید
پیشتر پرستیوی، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی ۱۵ اردیبهشت گزارش داده بود که تهران یک سازوکار جدید برای مدیریت عبور کشتیها از تنگه هرمز ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش این رسانه حکومتی، جمهوری اسلامی به نیروی دریایی آمریکا هشدار داده که از تنگه هرمز دور بماند و همچنین کشتیهای تجاری باید هرگونه عبور را با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی هماهنگ کنند.
در همان روز، جمهوری اسلامی نقشه جدیدی ادعایی از این تنگه را منتشر کرد که در آن، منطقه کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز گسترش یافته است.
سیانان نیز پنجشنبه با تایید اینکه تهران مجموعهای از قوانین جدید برای کشتیهای عبوری از تنگه هرمز وضع کرده، نوشت این اقدام نشان میدهد جمهوری اسلامی در برابر هشدارهای آمریکا در حال پیشبرد تلاش برای رسمیسازی کنترل خود بر این آبراه است.
این رسانه به فرم درخواست مجوز از این سازمان تازهتاسیس دست یافته که «اظهارنامه اطلاعات کشتی» نام دارد.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، نهاد جدید جمهوری اسلامی، یک مسیر مبهم برای عبور کشتیها در نظر گرفته که آنها را از آبهای شمالی تنگه هرمز و نزدیک ساحل ایران عبور میدهد.
به نوشته این خبرگزاری، جمهوری اسلامی کنترل میکند کدام کشتیها اجازه عبور دارند و برای برخی از آنها بر محمولهها مالیات اعمال میکند.
نقض حقوق بینالملل
کارشناسان حقوق دریایی معتدند این درخواستهای جمهوری اسلامی برای بررسی یا مالیاتگیری از کشتیها ناقض حقوق بینالملل است و کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها، کشورها را موظف میکند عبور مسالمتآمیز از آبهای سرزمینی خود را مجاز بدانند.
همزمان با این اقدام جمهوری اسلامی، آمریکا و متحدانش در خلیج فارس در حال تلاش برای تصویب قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل هستند که اقدام تهران در تنگه هرمز را محکوم کرده و تهدید به تحریم میکند.
پیشتر پیشنویس یک قطعنامه برای بازگشایی تنگه هرمز توسط روسیه و چین وتو شده بود.