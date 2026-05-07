ترامپ پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفت‌وگوی خود با فون در لاین را «بسیار خوب» توصیف کرد و افزود: «من با صبر منتظر بوده‌ام تا اتحادیه اروپا بخش مربوط به خود در "توافق تجاری تاریخی" که در ترنبری، اسکاتلند به آن دست یافتیم را اجرا کند؛ بزرگ‌ترین توافق تجاری در تاریخ!»

او ادامه داد: «وعده‌ای داده شده بود که اتحادیه اروپا سهم خود از این توافق را اجرا خواهد کرد و طبق این توافق، تعرفه‌های خود را به صفر کاهش خواهد داد!»

ترامپ افزود: «من موافقت کردم که تا سالگرد ۲۵۰ سالگی کشورمان به او فرصت بدهم، در غیر این صورت تعرفه‌های آن‌ها فورا به سطوح بسیار بالاتری افزایش خواهد یافت.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت دو طرف همچنین درباره جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرده‌اند و توافق داشته‌اند که تهران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

ترامپ ۱۱ اردیبهشت تهدید کرده بود که تعرفه‌های خودروها و کامیون‌های اروپایی را این هفته از ۱۵ درصد فعلی به ۲۵ درصد افزایش خواهد داد، زیرا به گفته او اتحادیه اروپا به مفاد توافقی که در ژوئیه گذشته در اسکاتلند امضا شده بود پایبند نبوده است.

دولت ترامپ سال گذشته تحت یک قانون تجارت مرتبط با امنیت ملی، تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات جهانی خودرو وضع کرد، اما در ماه اوت با اتحادیه اروپا به توافقی رسید که این عوارض را به نرخ خالص ۱۵ درصد کاهش می‌داد که شامل عوارض قبل از دوران ترامپ نیز بود.

در مقابل، اتحادیه اروپا موافقت کرد که تعرفه‌ها بر کالاهای صنعتی آمریکا، از جمله خودروها را حذف کند و استانداردهای ایمنی و آلایندگی آمریکا را برای خودروها بپذیرد.

اگرچه قانون‌گذاران اتحادیه اروپا در ماه مارس برای اجرای کاهش تعرفه‌ها پیشرفت‌هایی داشتند، انتظار نمی‌رود این روند پیش از ماه ژوئن تکمیل شود، زیرا دولت‌های اروپایی و پارلمان اروپا در حال مذاکره برای متن نهایی هستند.

کلی آن شاو، مشاور ارشد تجاری ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری او که اکنون شریک موسسه حقوقی «آکین گامپ استراوس هاور و فلداست»، گفت که با توجه به کندی اجرای توافق تجاری امضا شده در تابستان گذشته در اسکاتلند ، او ماه‌ها انتظار چنین تنشی با اتحادیه اروپا را داشته است.

تنش‌ها میان آمریکا و اتحادیه اروپا این هفته پس از آن افزایش یافت که ترامپ تهدید کرد تعداد نیروهای آمریکایی در آلمان، ایتالیا و اسپانیا را کاهش خواهد داد.

رییس‌جمهوری آمریکا پس از آنکه فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفت آمریکا در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه از سوی جمهوری اسلامی «تحقیر» شده است، به‌شدت واکنش نشان داد.