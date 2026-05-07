نتانیاهو پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت در پیامی ویدیویی درباره این فرمانده حزب‌الله گفت: «روز گذشته فرمانده نیروی رضوان حزب‌الله را در قلب بیروت کشتیم.»

او افزود: «این همان تروریست ارشدی است که طرح تصرف شمال را هدایت می‌کرد. او باور داشت که می‌تواند از مقر تروریستی مخفی خود در بیروت، همچنان حملات علیه نیروها و جوامع ما را هدایت کند.»

نخست‌وزیر اسرائیل افزود: «ظاهرا او در مطبوعات خوانده بود که در بیروت مصونیت دارد. خب، خواند و این [مصونیت] دیگر اتفاق نخواهد افتاد.»

نتانیاهو همچنین گزارش داد که اسرائیل در ماه گذشته بیش از ۲۰۰ نیروی عملیاتی حزب‌الله را کشته است.

او گفت: «ما در غزه نیز همین کار را انجام می‌دهیم، از بین بردن هسته‌های تروریستی، از جمله دیروز.»

در هر دو جبهه لبنان و غزه، و همچنین در جنگ علیه جمهوری اسلامی، یک آتش‌بس مورد حمایت آمریکا برقرار است و هم حماس و هم حزب‌الله از خلع سلاح خودداری می‌کنند.

نتانیاهو ادامه داد: «من به دشمنانمان به روشن‌ترین شکل ممکن می‌گویم: هیچ تروریستی مصونیت ندارد. هر کسی که اسرائیل را تهدید کند، جان خودش را به خطر می‌اندازد.»

نتانیاهو در شش ماه آینده با یک انتخابات سراسری روبه‌رو است؛ انتخاباتی که در آن، رهبری او در جنگ‌های پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بدون تردید یکی از مسائل محوری خواهد بود.

ارتش اسرائیل پنج‌شنبه تایید کرد احمد غالب بلوط، معروف به «مالک»، فرمانده یگان رضوان (نیروی ویژه) حزب‌الله، در حمله چهارشنبه به ضاحیه بیروت کشته شده است.

محمدعلی بزی، رییس بخش اطلاعات واحد نصر و حسین حسن رومانی، از فرماندهان پدافند هوایی حزب‌الله، نیز در حملات چهارشنبه از پا درآمدند.

چهارشنبه، نخست‌وزیر اسرائیل، و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، در بیانیه‌ای مشترک گفتند ارتش اسرائیل در عملیاتی در بیروت، به فرمانده یگان رضوان حزب‌الله حمله کرده و قصد داشته او را «خنثی» کند.

در این بیانیه آمده بود نیروهای رضوان تحت فرماندهی این فرد، مسئول تیراندازی به شهرک‌های اسرائیلی و حمله به سربازان اسرائیلی بوده‌اند.

همچنین ارتش اسرائیل اعلام کرد صبح پنج‌شنبه حدود ۲۰ موضع حزب‌الله را در مناطق مختلف در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

در حالی که آکسیوس از احتمال توافق تهران و واشینگتن برای پایان جنگ خبر داده، تبادل آتش میان اسرائیل و حزب‌الله همچنان ادامه دارد و چشم‌انداز معادلات لبنان را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

همچنین در روزهای اخیر، تنش‌های لفظی میان عون و نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، بر نگرانی‌ها نسبت به تشدید بی‌ثباتی در این کشور افزوده است.

قاسم هفتم اردیبهشت گفت‌وگوهای مستقیم دولت لبنان با اسرائیل را «گناهی بزرگ» خواند و گفت این مذاکرات لبنان را «بی‌ثبات» خواهد کرد.

عون نیز در پاسخ، به وابستگی حزب‌الله به جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «خیانت را کسانی مرتکب می‌شوند که کشور خود را برای تامین منافع خارجی به جنگ می‌برند.»