پولیتیکو به نقل از ۱۰ مقام کنونی و سابق آمریکایی و عرب می‌نویسد نگرانی اصلی این است که آیا ترامپ حاضر است به رهبران جمهوری اسلامی به اندازه‌ای «احترام» بگذارد که آنها بتوانند در داخل ایران «نوعی پیروزی یا حفظ آبرو» را به نمایش بگذارند؛ حتی اگر در نهایت با خواسته‌های آمریکا موافقت کنند و از نظر نظامی تضعیف شوند.

یک مقام ارشد عرب حوزه خلیج فارس که با روند مذاکرات آشناست، به پولیتیکو گفته است: «ترامپ به‌شدت می‌خواهد این جنگ پایان پیدا کند. اما ایرانی‌ها تاکنون حاضر نشده‌اند چیزی را که او برای حفظ آبرو و خروج از بحران نیاز دارد به او بدهند. و به نظر می‌رسد او هم درک نمی‌کند که ایرانی‌ها نیز نیاز دارند آبرویشان حفظ شود.»

به نوشته این گزارش، مقام‌هایی که تجربه تعامل با حکومت ایران را دارند تاکید می‌کنند حفظ آبرو در هر مذاکره دیپلماتیکی اهمیت دارد، اما برای ایرانی‌ها به دلایل فرهنگی و سیاسی داخلی اهمیتی ویژه دارد.

این گزارش در حالی منتشر شده که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفته مذاکرات بر تدوین یک «نقشه راه» برای گفت‌وگوهای آینده متمرکز است. هم‌زمان، اکسیوس گزارش داده مذاکره‌کنندگان در حال تنظیم یادداشتی هستند که پایان جنگ را اعلام کرده و ۳۰ روز فرصت برای رسیدن به توافقی جامع‌تر فراهم می‌کند.

پولیتیکو می‌نویسد برخلاف توصیه برخی دیپلمات‌ها که معتقدند ترامپ باید اجازه دهد مذاکره‌کنندگان بدون جنجال رسانه‌ای کار خود را پیش ببرند، رییس‌جمهوری آمریکا همچنان به حملات لفظی علیه جمهوری اسلامی ادامه داده است.

ترامپ در هفته‌های اخیر مقام‌های ایرانی را «حرامزاده‌های دیوانه» و «بیمار روانی» توصیف کرده و تهدید کرده است «کل تمدن ایران» را نابود خواهد کرد. او همچنین بارها گفته آمریکا از پیش در جنگ علیه ایران پیروز شده است.

به نوشته پولیتیکو، این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فرستادگان آمریکا در تلاش‌اند از طریق دیپلماسی به جنگی پایان دهند که بر بازار نفت، کود شیمیایی و دیگر کالاهای حیاتی برای اقتصاد جهانی اثر گذاشته است.

در مقابل، تهران نیز به این حملات لفظی پاسخ داده است. گزارش می‌گوید رسانه‌ها و نهادهای نزدیک به حکومت ایران از ویدئوهای تمسخرآمیز تا اظهارنظر درباره سلامت روان ترامپ استفاده کرده‌اند. روزنامه تهران‌تایمز در آوریل گزارش داده بود که سازمان نظام روان‌شناسی ایران خواستار بررسی سلامت روان رهبران سیاسی آمریکا، به‌ویژه ترامپ، شده است.

پولیتیکو می‌نویسد بی‌اعتمادی ترامپ به جمهوری اسلامی به حدود پنج دهه قبل و بحران گروگان‌گیری پس از انقلاب ۱۳۵۷ بازمی‌گردد. او همچنین بارها گفته تنها توافقی را خواهد پذیرفت که «بهتر» از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ دولت باراک اوباما باشد؛ توافقی که خود ترامپ بعدها از آن خارج شد.

در سوی مقابل، مقام‌های ایرانی نیز به ترامپ اعتماد ندارند و خروج او از برجام و همچنین حملات نظامی آمریکا در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش را عامل تضعیف دیپلماسی می‌دانند. به نوشته این گزارش، این حملات به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران آسیب جدی وارد کرده و بسیاری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای، را کشته است.

آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به این انتقادها گفته است: «آنچه رژیم در ملاعام می‌گوید، همیشه با آنچه در خفا می‌گوید یکسان نیست.» او تاکید کرده که ترامپ فقط توافقی را خواهد پذیرفت که «امنیت ملی آمریکا را در اولویت قرار دهد».

پولیتیکو همچنین به تفاوت رویکرد ترامپ با دولت اوباما اشاره می‌کند. به نوشته این گزارش، توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ نشان داد که امکان رسیدن به توافقی وجود دارد که هر دو طرف بتوانند آن را پیروزی خود معرفی کنند. در آن زمان، اوباما و تیمش با وجود انتقادهای تند مخالفان، در قبال جمهوری اسلامی «خویشتن‌داری و احترام قابل‌توجهی» نشان دادند.

در مقابل، ترامپ خواستار «تسلیم بی‌قید و شرط» [حکومت] ایران شده و درخواست‌هایی فراتر از خطوط قرمز اعلام‌شده تهران، از جمله توقف دائمی غنی‌سازی اورانیوم مطرح کرده است.

برخی مقام‌های آمریکایی و عرب به پولیتیکو گفته‌اند که اگر ترامپ اصرار کند جمهوری اسلامی را در مذاکرات «شکست داده»، ممکن است حکومت ایران در داخل ضعیف به نظر برسد و این مساله خطر ناآرامی‌های داخلی را افزایش دهد.

نیت سوانسون، مقام پیشین امنیت ملی آمریکا، گفته است خواسته‌های ترامپ ناشی از «این تصور اشتباه» است که ایران در نهایت تسلیم خواهد شد. او تاکید کرده: «این اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد؛ مهم نیست ایران تحت چه فشاری باشد.»

پولیتیکو همچنین به اظهارات روبیو اشاره می‌کند که گفته [حکومت] ایران تحمل بالایی در برابر فشار اقتصادی نشان داده، اما محاصره کشتی‌ها و بنادر ایران از سوی آمریکا تلاشی برای رساندن حکومت به «نقطه فروپاشی» است.

این گزارش می‌افزاید برخی حامیان حملات آمریکا و اسرائیل علیه [حکومت] ایران معتقدند لحن تند ترامپ بخشی از راهبرد فشار حداکثری برای گرفتن امتیازات بیشتر از تهران، به‌ویژه در شرایطی که جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارد، است.

بهنام بن‌طالب‌لو، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، به پولیتیکو گفته است: «به نظر می‌رسد بخشی از راهبرد ترامپ این است که تهران را مجبور کند میان حفظ آبرو و از دست دادن سرش یکی را انتخاب کند.»

در عین حال، برخی دیپلمات‌ها معتقدند [حکومت] ایران بیش از سخنان علنی ترامپ، به پیام‌هایی توجه می‌کند که از طریق کانال‌های پشت‌پرده منتقل می‌شود.

پولیتیکو در پایان با اشاره به تجربه مذاکرات ترامپ با کره شمالی می‌نویسد اگرچه ترامپ توانست از توهین به کیم جونگ اون به تمجید از او برسد، اما آن مذاکرات نیز هرگز به توافق نهایی منجر نشد و کره شمالی همچنان زرادخانه هسته‌ای خود را گسترش داد.

به نوشته این گزارش، اکنون برخی تحلیلگران این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا [حکومت] ایران نیز ممکن است در نهایت، صرف‌نظر از هر توافقی با آمریکا، مسیر مشابهی را در پیش بگیرد و به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای برود.

